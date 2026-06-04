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La voce della Politica
|Il cordoglio del Sindaco Nicoletti per la scomparsa del giornalista Franco Di Pierro
4/06/2026
|Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Di Pierro, figura storica del giornalismo materano e punto di riferimento per intere generazioni di operatori dellinformazione.
Per oltre quattro decenni Di Pierro ha raccontato con professionalità e competenza le vicende della città e dellintero territorio lucano, contribuendo a documentarne la crescita sociale, culturale e sportiva. Attraverso la sua attività nelle principali testate regionali e nazionali e nelle emittenti radiotelevisive del territorio, ha saputo offrire ai cittadini uninformazione puntuale e autorevole, diventando una delle voci più riconosciute del panorama giornalistico locale.
Con la scomparsa di Franco Di Pierro dichiara il Sindaco Nicoletti Matera perde un professionista appassionato e un testimone privilegiato della sua storia recente. Il suo lavoro ha accompagnato per decenni la vita della comunità, raccontandone avvenimenti, trasformazioni e protagonisti con equilibrio, serietà e grande senso del dovere. Alla sua famiglia rivolgo, a nome dellAmministrazione comunale e dellintera città, le più sentite condoglianze.
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archivio
|La Voce della Politica
|4/06/2026 - Risonanza Magnetica 3 Tesla Crob, Galella: investimento strategico
"Linaugurazione della nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla allIrccs Crob di Rionero in Vulture dimostra, nei fatti, il grande sforzo che il Governo regionale, nel caso di specie il presidente Bardi e l'assessore Latronico, sta mettendo in campo per la sanità lucana. Parliamo ...-->continua
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|4/06/2026 - Il cordoglio del Sindaco Nicoletti per la scomparsa del giornalista Franco Di Pierro
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Di Pierro, figura storica del giornalismo materano e punto di riferimento per intere generazioni di operatori dellinformazione.
Per oltre quattro decenni Di ...-->continua
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|4/06/2026 - M5S Basilicata. Fondi di coesione: la Basilicata è stanca, anzi consumata, da politiche emergenziali.
Le dichiarazioni del Presidente Bardi a sostegno della proposta Fitto sulla riprogrammazione dei fondi di coesione meritano una riflessione che va oltre gli slogan e le facili esultanze.
La questione, infatti, non è se sia giusto aiutare famiglie e im...-->continua
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|4/06/2026 - Presentato a Matera il progetto Check-in Mindset per promuovere benessere, creatività e cittadinanza tra gli studenti
È stato presentato questa mattina, presso lIis TuriMorra di Matera, il progetto Check-in Mindset, iniziativa finanziata nellambito del programma nazionale AzioniXGiovani del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che vede l...-->continua
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|4/06/2026 - Latronico su scomparsa di Franco Di Pierro
"Con la scomparsa di Franco Di Pierro la Basilicata perde uno storico professionista dellinformazione e una voce autorevole, garbata e profondamente legata al territorio materano". Così lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime il proprio c...-->continua
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|4/06/2026 - Agricoltura, nuovi insediamenti Over 40
«Lagricoltura può rappresentare unopportunità di lavoro, crescita e realizzazione professionale in ogni fase della vita. Con questo bando abbiamo voluto rivolgere unattenzione specifica a cittadini di età compresa fra 41 e 60 anni, che possiedono esperienza...-->continua
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|4/06/2026 - Ponte S.P. 101, sindaco di Latronico chiede intervento del Prefetto
Questa mattina ho trasmesso una formale richiesta di intervento al Prefetto di Potenza per chiedere la convocazione urgente di un tavolo istituzionale sulla situazione dei lavori del ponte sulla S.P. 101 Seluci.
Ho assunto questa decisione dopo mesi di a...-->continua
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