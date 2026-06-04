Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Di Pierro, figura storica del giornalismo materano e punto di riferimento per intere generazioni di operatori dellinformazione.



Per oltre quattro decenni Di Pierro ha raccontato con professionalità e competenza le vicende della città e dellintero territorio lucano, contribuendo a documentarne la crescita sociale, culturale e sportiva. Attraverso la sua attività nelle principali testate regionali e nazionali e nelle emittenti radiotelevisive del territorio, ha saputo offrire ai cittadini uninformazione puntuale e autorevole, diventando una delle voci più riconosciute del panorama giornalistico locale.



Con la scomparsa di Franco Di Pierro  dichiara il Sindaco Nicoletti  Matera perde un professionista appassionato e un testimone privilegiato della sua storia recente. Il suo lavoro ha accompagnato per decenni la vita della comunità, raccontandone avvenimenti, trasformazioni e protagonisti con equilibrio, serietà e grande senso del dovere. Alla sua famiglia rivolgo, a nome dellAmministrazione comunale e dellintera città, le più sentite condoglianze.