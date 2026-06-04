È stato presentato questa mattina, presso lIis TuriMorra di Matera, il progetto Check-in Mindset, iniziativa finanziata nellambito del programma nazionale AzioniXGiovani del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che vede le Province di Matera e Potenza quali partners, insieme a UPI Basilicata, alle associazioni Ensemble Teatro Instabile, Abito in Scena e Libera.



Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mira a promuovere la prosocialità, il benessere psicologico e il protagonismo delle nuove generazioni, attraverso un percorso strutturato che integra creatività, supporto psico-educativo e cittadinanza attiva.



Allincontro hanno partecipato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, insieme al Capo di Gabinetto, Michele Pizzolla e al dirigente Vincenzo Pierro, Vincenzo Mitro, in rappresentanza della Provincia di Potenza, il direttore di UPI Basilicata, Pasquale Salerno, la dirigente scolastica del Loperfido-Olivetti, Antonella Salerno, la docente del Turi-Morra, Maria Teresa Vena. Nel corso delliniziativa sono stati illustrati i quattro pilastri metodologici del percorso  Teatro, Videomaking, Cittadinanza Attiva e Supporto Psicologico  strumenti pensati per favorire lespressione personale, la gestione delle emozioni e la partecipazione alla vita della comunità scolastica e territoriale.



Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dello sportello psicologico, definito nel documento progettuale come il motore relazionale del progetto, che fornisce supporto ai docenti nella gestione dei gruppi e aiuta i ragazzi a processare lesperienza dei laboratori creativi.



Nel corso della mattinata alcuni studenti sono stati coinvolti nella realizzazione di una prima clip video, sperimentando in anteprima le tecniche di storytelling previste dal laboratorio di videomaking. Unattività che ha permesso ai ragazzi di mettersi in gioco, collaborare e raccontare le proprie emozioni attraverso un linguaggio immediato e vicino alle nuove generazioni.



La presentazione ha visto la partecipazione della dirigenza scolastica, dei referenti provinciali e dei partner culturali coinvolti nel progetto, che nei prossimi mesi accompagneranno le scuole nella fase operativa. Come indicato nella roadmap, il mese di giugno rappresenta il momento chiave per chiudere la fase tecnica e garantire un avvio fluido a settembre.



Il progetto entrerà nel vivo a settembre con la presentazione nei Collegi Docenti e lapertura delle iscrizioni ai laboratori, per poi proseguire con il calendario di attività previsto da ottobre.



Il progetto Check-in Mindset  ha dichiarato il Presidente Mancini- rappresenta un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani. Come Provincia di Matera crediamo profondamente nella necessità di creare spazi in cui ragazze e ragazzi possano esprimersi, riconoscere le proprie emozioni e sentirsi parte attiva della comunità.



Oggi abbiamo visto studenti mettersi in gioco con entusiasmo, partecipando alla realizzazione della prima clip del percorso: un segnale forte di quanto, se adeguatamente accompagnati, i giovani siano pronti a diventare protagonisti.