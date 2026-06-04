"Con la scomparsa di Franco Di Pierro la Basilicata perde uno storico professionista dellinformazione e una voce autorevole, garbata e profondamente legata al territorio materano". Così lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime il proprio cordoglio per la morte del giornalista, avvenuta oggi a Matera.

Nato a Tripoli nel 1942 e materano dadozione dal 1950, Di Pierro ha attraversato oltre quarantanni di storia locale, raccontando con precisione e passione problemi e sviluppo del territorio. Storico volto e corrispondente della Tgr Rai della Basilicata, ha firmato importanti pagine di cronaca anche per La Gazzetta del Mezzogiorno fino al suo pensionamento nel 2007. "Uomo dalle molteplici passioni, aveva vissuto in gioventù lorgoglio di essere tra i tedofori delle storiche Olimpiadi di Roma del 1960, testimonianza di un dinamismo che ha poi trasferito interamente nella sua professione. Di Franco Di Pierro - conclude lassessore Latronico - ricorderemo sempre laffabilità, la disponibilità verso i colleghi e la comunità. E quelleleganza nei modi che lo ha reso un punto di riferimento per il giornalismo lucano. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze".