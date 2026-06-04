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La voce della Politica
|Latronico su scomparsa di Franco Di Pierro
4/06/2026
|"Con la scomparsa di Franco Di Pierro la Basilicata perde uno storico professionista dellinformazione e una voce autorevole, garbata e profondamente legata al territorio materano". Così lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime il proprio cordoglio per la morte del giornalista, avvenuta oggi a Matera.
Nato a Tripoli nel 1942 e materano dadozione dal 1950, Di Pierro ha attraversato oltre quarantanni di storia locale, raccontando con precisione e passione problemi e sviluppo del territorio. Storico volto e corrispondente della Tgr Rai della Basilicata, ha firmato importanti pagine di cronaca anche per La Gazzetta del Mezzogiorno fino al suo pensionamento nel 2007. "Uomo dalle molteplici passioni, aveva vissuto in gioventù lorgoglio di essere tra i tedofori delle storiche Olimpiadi di Roma del 1960, testimonianza di un dinamismo che ha poi trasferito interamente nella sua professione. Di Franco Di Pierro - conclude lassessore Latronico - ricorderemo sempre laffabilità, la disponibilità verso i colleghi e la comunità. E quelleleganza nei modi che lo ha reso un punto di riferimento per il giornalismo lucano. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze".
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|4/06/2026 - Latronico su scomparsa di Franco Di Pierro
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|4/06/2026 - Agricoltura, nuovi insediamenti Over 40
«Lagricoltura può rappresentare unopportunità di lavoro, crescita e realizzazione professionale in ogni fase della vita. Con questo bando abbiamo voluto rivolgere unattenzione specifica a cittadini di età compresa fra 41 e 60 anni, che possiedono esperienza...-->continua
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|4/06/2026 - Ponte S.P. 101, sindaco di Latronico chiede intervento del Prefetto
Questa mattina ho trasmesso una formale richiesta di intervento al Prefetto di Potenza per chiedere la convocazione urgente di un tavolo istituzionale sulla situazione dei lavori del ponte sulla S.P. 101 Seluci.
Ho assunto questa decisione dopo mesi di a...-->continua
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|4/06/2026 - Presidente della Provincia di Matera su tragedia di Amendolara
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini ha espresso profondo cordoglio per la tragica morte dei quattro giovani lavoratori bruciati vivi ad Amendolara.
Mancini ha sottolineato come lepisodio colpisca lintera comunità e imponga...-->continua
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|4/06/2026 - Nuova Giunta comunale a Moliterno: il sindaco Rubino firma i decreti di nomina
Il sindaco Antonio Rubino ha firmato i decreti di nomina della nuova Giunta comunale, dando ufficialmente avvio alla nuova fase amministrativa.
Lassetto organizzativo sarà completato nel primo Consiglio comunale convocato per il 10 giugno alle ore 20, dur...-->continua
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|4/06/2026 - Cupparo: ''liquidati 400 mila euro per il diritto allo studio
Abbiamo mantenuto limpegno assunto nei confronti dei convitti della Basilicata, reperendo le risorse necessarie e procedendo alla liquidazione dei contributi regionali destinati agli istituti scolastici con convitto annesso. Lo afferma lAssessore regionale...-->continua
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|4/06/2026 - HUB sanitario e servizi territoriali: il Senisese rilancia la vertenza
Si è riunito presso la Camera del Lavoro CGIL di Senise il Gruppo di Lavoro per la Difesa della Sanità del Senisese per fare il punto sulla vertenza relativa all'istituzione dell'HUB sanitario e al potenziamento dei servizi territoriali.
Nel corso dell'inc...-->continua
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