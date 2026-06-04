Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini ha espresso profondo cordoglio per la tragica morte dei quattro giovani lavoratori bruciati vivi ad Amendolara.



Mancini ha sottolineato come lepisodio colpisca lintera comunità e imponga una riflessione severa sulle condizioni in cui troppe persone sono costrette a vivere e lavorare. Bruciare vivi quattro ragazzi mentre tornano dal lavoro nei campi è un atto disumano che lacera la nostra coscienza collettiva: quanto accaduto non può essere considerato una fatalità, ma la manifestazione più crudele di un sistema che espone esseri umani a condizioni indegne, fino a trasformare un semplice rientro dal lavoro in una trappola mortale.



È il segno di un meccanismo che tollera lo sfruttamento, che accetta che il bisogno diventi schiavitù. Non possiamo più fingere di ignorare come vivono e lavorano migliaia di persone che sostengono la nostra agricoltura. Quando si arriva a morire così, bruciati vivi in un furgone fatiscente, significa che la soglia dellumanità è stata superata.



Da qui lappello a un impegno immediato e condiviso: È tempo di cancellare ogni zona grigia che alimenta il caporalato. Servono controlli veri, trasporti sicuri, alloggi dignitosi, filiere trasparenti. Ma soprattutto serve il coraggio di dire basta a un modello che si regge sulla vulnerabilità degli ultimi.



La memoria di questi quattro ragazzi  ha concluso Mancini - non può essere archiviata. La loro morte atroce deve diventare un impegno collettivo, affinché la Basilicata non diventi mai terra di sfruttamento e indifferenza.









