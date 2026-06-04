Il sindaco Antonio Rubino ha firmato i decreti di nomina della nuova Giunta comunale, dando ufficialmente avvio alla nuova fase amministrativa.

Lassetto organizzativo sarà completato nel primo Consiglio comunale convocato per il 10 giugno alle ore 20, durante il quale si procederà allelezione del Presidente del Consiglio, alla composizione delle Commissioni, alla convalida degli eletti e al giuramento del sindaco. A ciascun consigliere saranno inoltre conferite specifiche deleghe.



La Giunta è già al lavoro con passione fin dal giorno dellelezione  ha dichiarato il sindaco Rubino  siamo tutti chiamati a operare come una squadra, con responsabilità e spirito di servizio nellinteresse della comunità.



La nuova Giunta è composta da:

Vice sindaco Angelo Zambrino con delega ai Lavori Pubblici e Transizione Energetica; Antonio Albano con delega a Pubblica Istruzione, Affari Generali e Democrazia Partecipata; Maria Lauria con delega ad Ambiente e Turismo; Annamaria Latorraca con delega a Politiche Sociali e Sport. Il sindaco Rubino trattiene le deleghe a Bilancio, Programmazione, Cultura e Affari Istituzionali.