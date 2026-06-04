-->
|
La voce della Politica
|Cupparo: ''liquidati 400 mila euro per il diritto allo studio
4/06/2026
|Abbiamo mantenuto limpegno assunto nei confronti dei convitti della Basilicata, reperendo le risorse necessarie e procedendo alla liquidazione dei contributi regionali destinati agli istituti scolastici con convitto annesso. Lo afferma lAssessore regionale allo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità, Francesco Cupparo, annunciando il pagamento di 400 mila euro a favore delle strutture convittuali lucane.
Nei mesi scorsi sottolinea Cupparo avevamo assunto un preciso impegno con i dirigenti scolastici, con le famiglie e con gli studenti: trovare le risorse necessarie per garantire la continuità di un servizio fondamentale per il diritto allo studio. Oggi possiamo dire di aver rispettato quella promessa, assicurando ai convitti il sostegno economico previsto dalla normativa regionale.
Lintervento, disposto ai sensi della Legge regionale n. 50/2018, consente di concorrere alle spese di funzionamento e gestione sostenute dagli istituti scolastici che erogano servizi di convittualità e semiconvittualità, realtà particolarmente importanti per gli studenti provenienti dalle aree interne e dai territori più distanti dai principali poli scolastici.
Si tratta di un risultato che conferma lattenzione della Regione Basilicata verso il mondo della scuola e verso tutte quelle strutture che garantiscono pari opportunità di accesso allistruzione. I convitti rappresentano un presidio educativo, sociale e formativo indispensabile per tante famiglie lucane e meritano di essere sostenuti con atti concreti e non soltanto con dichiarazioni di principio.
LAssessore evidenzia inoltre che il reperimento delle risorse è stato possibile grazie a un lavoro amministrativo e finanziario che ha consentito di dare una risposta attesa da tempo. Quando abbiamo assunto questo impegno conclude Cupparo sapevamo quanto fosse importante per le scuole interessate. Oggi il pagamento dei contributi dimostra che la Regione è vicina alle esigenze del territorio e mantiene gli impegni presi.
|
archivio
|La Voce della Politica
|4/06/2026 - Cupparo: ''liquidati 400 mila euro per il diritto allo studio
Abbiamo mantenuto limpegno assunto nei confronti dei convitti della Basilicata, reperendo le risorse necessarie e procedendo alla liquidazione dei contributi regionali destinati agli istituti scolastici con convitto annesso. Lo afferma lAssessore regionale allo Sviluppo ...-->continua
|
|
|4/06/2026 - HUB sanitario e servizi territoriali: il Senisese rilancia la vertenza
Si è riunito presso la Camera del Lavoro CGIL di Senise il Gruppo di Lavoro per la Difesa della Sanità del Senisese per fare il punto sulla vertenza relativa all'istituzione dell'HUB sanitario e al potenziamento dei servizi territoriali.
Nel corso dell'inc...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Lago Laudemio, appello per il rilancio: nota dellassessore al Turismo di Lagonegro
In una nota, lassessore al Turismo del Comune di Lagonegro interviene sul Lago Laudemio, una delle principali mete turistiche della Basilicata, sollecitandone il rilancio. Lamministrazione segnala una situazione di stallo: impianti fermi, strutture degradate...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Basilicata ''palestra a cielo aperto". Galella (FdI): «Sport Invaders rimette al centro il futuro dei giovani''
«La rassegna Basilicata Coni Sport 2026 Sport Invaders non è un semplice cartellone di eventi sportivi, ma la conferma di come la Regione Basilicata consideri lo sport un motore insostituibile per il rilancio sociale, culturale ed economico delle nostre comu...-->continua
|
|
|3/06/2026 - trage di Amendolara: Chiorazzo e Vizziello (BCC), ''Una tragedia che non può lasciarci indifferenti''
Quanto accaduto lunedì 1 giugno ad Amendolara (Cosenza), con la barbara uccisione di quattro giovani braccianti diretti a lavorare in aziende agricole lucane, rappresenta una tragedia che scuote le coscienze e che deve rafforzare, senza ambiguità, la consapev...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Basilicata. Convegno sulla gestione delle contaminazioni
Previsto per giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, il convegno nazionale dal titolo La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambiental...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Bardi: cordoglio per la morte di quattro braccianti
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime cordoglio, a nome personale e dellintera comunità lucana, per la tragica scomparsa dei quattro braccianti di nazionalità pakistana, deceduti nel terribile incendio avvenuto ad Amendolara, in Calabria. Siamo di...-->continua
|
|