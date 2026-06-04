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La voce della Politica
|HUB sanitario e servizi territoriali: il Senisese rilancia la vertenza
4/06/2026
|Si è riunito presso la Camera del Lavoro CGIL di Senise il Gruppo di Lavoro per la Difesa della Sanità del Senisese per fare il punto sulla vertenza relativa all'istituzione dell'HUB sanitario e al potenziamento dei servizi territoriali.
Nel corso dell'incontro è stato innanzitutto espresso forte disappunto per il mancato svolgimento dell'incontro con il Presidente della Regione Basilicata, più volte annunciato dopo la manifestazione popolare tenutasi a Potenza e ancora non convocato. Il Gruppo di Lavoro ritiene che tale ritardo rappresenti un segnale negativo nei confronti di una mobilitazione ampia, civile e partecipata che ha coinvolto centinaia di cittadini del territorio.
È stato ribadito che la vertenza non solo continua, ma entra in una fase di ulteriore rafforzamento. Per questo motivo il Gruppo di Lavoro proporrà alle amministrazioni comunali, alle forze politiche, alle organizzazioni sociali e sindacali e all'associazionismo territoriale la promozione di una grande manifestazione popolare da tenersi entro la fine del mese di giugno.
Per preparare questo importante appuntamento saranno avviati nei prossimi giorni una serie di incontri intermedi. In primo luogo verranno incontrati i neoeletti sindaci del territorio, ai quali sarà illustrato lo stato della vertenza e saranno richiesti sostegno e partecipazione attiva.
Successivamente sarà promosso un confronto con i medici, le associazioni e le realtà sociali interessate, affinché possano contribuire alla definizione delle iniziative e partecipare al percorso di mobilitazione.
Alle forze politiche sarà inoltre chiesto di sviluppare autonomamente momenti di approfondimento, discussione e iniziativa sul tema della sanità territoriale, così da mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.
Il Gruppo di Lavoro ritiene infine utile promuovere un incontro pubblico tra gli amministratori del comprensorio per condividere analisi, proposte e strategie comuni a difesa del diritto alla salute delle comunità del Senisese e dell'intera area sud della Basilicata.
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archivio
|La Voce della Politica
|4/06/2026 - Presidente della Provincia di Matera su tragedia di Amendolara
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini ha espresso profondo cordoglio per la tragica morte dei quattro giovani lavoratori bruciati vivi ad Amendolara.
Mancini ha sottolineato come lepisodio colpisca lintera comunità e imponga una riflessio...-->continua
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|4/06/2026 - Nuova Giunta comunale a Moliterno: il sindaco Rubino firma i decreti di nomina
Il sindaco Antonio Rubino ha firmato i decreti di nomina della nuova Giunta comunale, dando ufficialmente avvio alla nuova fase amministrativa.
Lassetto organizzativo sarà completato nel primo Consiglio comunale convocato per il 10 giugno alle ore 20, dur...-->continua
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|4/06/2026 - Cupparo: ''liquidati 400 mila euro per il diritto allo studio
Abbiamo mantenuto limpegno assunto nei confronti dei convitti della Basilicata, reperendo le risorse necessarie e procedendo alla liquidazione dei contributi regionali destinati agli istituti scolastici con convitto annesso. Lo afferma lAssessore regionale...-->continua
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|3/06/2026 - Lago Laudemio, appello per il rilancio: nota dellassessore al Turismo di Lagonegro
In una nota, lassessore al Turismo del Comune di Lagonegro interviene sul Lago Laudemio, una delle principali mete turistiche della Basilicata, sollecitandone il rilancio. Lamministrazione segnala una situazione di stallo: impianti fermi, strutture degradate...-->continua
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|3/06/2026 - Basilicata ''palestra a cielo aperto". Galella (FdI): «Sport Invaders rimette al centro il futuro dei giovani''
«La rassegna Basilicata Coni Sport 2026 Sport Invaders non è un semplice cartellone di eventi sportivi, ma la conferma di come la Regione Basilicata consideri lo sport un motore insostituibile per il rilancio sociale, culturale ed economico delle nostre comu...-->continua
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|3/06/2026 - trage di Amendolara: Chiorazzo e Vizziello (BCC), ''Una tragedia che non può lasciarci indifferenti''
Quanto accaduto lunedì 1 giugno ad Amendolara (Cosenza), con la barbara uccisione di quattro giovani braccianti diretti a lavorare in aziende agricole lucane, rappresenta una tragedia che scuote le coscienze e che deve rafforzare, senza ambiguità, la consapev...-->continua
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