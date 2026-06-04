Si è riunito presso la Camera del Lavoro CGIL di Senise il Gruppo di Lavoro per la Difesa della Sanità del Senisese per fare il punto sulla vertenza relativa all'istituzione dell'HUB sanitario e al potenziamento dei servizi territoriali.

Nel corso dell'incontro è stato innanzitutto espresso forte disappunto per il mancato svolgimento dell'incontro con il Presidente della Regione Basilicata, più volte annunciato dopo la manifestazione popolare tenutasi a Potenza e ancora non convocato. Il Gruppo di Lavoro ritiene che tale ritardo rappresenti un segnale negativo nei confronti di una mobilitazione ampia, civile e partecipata che ha coinvolto centinaia di cittadini del territorio.

È stato ribadito che la vertenza non solo continua, ma entra in una fase di ulteriore rafforzamento. Per questo motivo il Gruppo di Lavoro proporrà alle amministrazioni comunali, alle forze politiche, alle organizzazioni sociali e sindacali e all'associazionismo territoriale la promozione di una grande manifestazione popolare da tenersi entro la fine del mese di giugno.

Per preparare questo importante appuntamento saranno avviati nei prossimi giorni una serie di incontri intermedi. In primo luogo verranno incontrati i neoeletti sindaci del territorio, ai quali sarà illustrato lo stato della vertenza e saranno richiesti sostegno e partecipazione attiva.

Successivamente sarà promosso un confronto con i medici, le associazioni e le realtà sociali interessate, affinché possano contribuire alla definizione delle iniziative e partecipare al percorso di mobilitazione.

Alle forze politiche sarà inoltre chiesto di sviluppare autonomamente momenti di approfondimento, discussione e iniziativa sul tema della sanità territoriale, così da mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

Il Gruppo di Lavoro ritiene infine utile promuovere un incontro pubblico tra gli amministratori del comprensorio per condividere analisi, proposte e strategie comuni a difesa del diritto alla salute delle comunità del Senisese e dell'intera area sud della Basilicata.