In una nota, lassessore al Turismo del Comune di Lagonegro interviene sul Lago Laudemio, una delle principali mete turistiche della Basilicata, sollecitandone il rilancio. Lamministrazione segnala una situazione di stallo: impianti fermi, strutture degradate e richieste di finanziamento alla Regione Basilicata rimaste senza riscontro.



Il Comune ha avviato interventi con fondi GAL per il recupero del bar e sta predisponendo un bando per la gestione delle strutture. Nella nota si chiede alla Regione di chiarire le strategie per il futuro della località e di aprire un tavolo istituzionale sul rilancio dellarea. Di seguito la nota stampa integrale.



Molto spesso, ciclicamente, torna in auge sui social linteresse per quella che, lungi dal rappresentare soltanto una mera stazione sciistica, è una delle mete turistiche più apprezzate della Basilicata: Il Lago Laudemio.

Al momento dell insediamento dellAmministrazione cui appartengo, ereditammo una situazione drammatica riguardante la località turistica del Lago Laudemio: una gestione interrotta e non rimpiazzata e strutture lasciate in uno stato di preoccupante fatiscenza, preda di atti di sciacallaggio. Consapevoli del valore strategico di questa meta, amata da residenti e turisti, ci attivammo fin da subito. Presentammo, infatti, formali richieste di finanziamento alla Regione Basilicata per la rifunzionalizzazione delle sciovie, ma da allora continuiamo a ricevere solo un pesante silenzio.

Eppure, ad un certo punto, sembrava essersi aperto uno spiraglio. Più di un anno fa, durante un incontro istituzionale alla presenza dei rappresentanti di Lagonegro e Lauria, ci era stato detto di concordare con gli uffici regionali competenti una richiesta mirata che interessava il recupero di impianti e strutture ricettive, cosa che, ovviamente e con massima celerità, facemmo, anche se si trattava dellennesima.

Purtroppo, anche in quel caso, fino ad oggi, non si è avuto riscontro. Evidentemente la Regione ha cambiato idea.

La verità è che la Regione Basilicata non finanzia da molti anni attività che riguardano la ristrutturazione di locali e lattivazione di impianti sciistici presenti al Lago Laudemio. A questo punto sorge un dubbio legittimo: dobbiamo dedurre che questa splendida località non rientri tra gli obiettivi strategici del governo regionale?

Se di questo si tratta, chiediamo che il governo regionale lo dichiari apertamente, anche se ci viene difficile pensare che sia davvero così poiché ciò si tradurrebbe nella conseguente assunzione di responsabilità politica, da parte della Regione, del mancato rilancio del Lago Laudemio, atteso che nessun Comune, da solo, può farsi carico di interventi strutturali di tale portata economica.

Il Lago Laudemio non rappresenta un interesse particolare di Lagonegro che, come tale, potrebbe anche non preoccupare alcuno, Il Lago Laudemio è, al contrario, uneccellenza che appartiene al patrimonio turistico dellintera regione e contribuisce al prestigio che la Basilicata può esibire anche a livello nazionale, come dimostrano i numerosi turisti provenienti anche da fuori regione. Non è Lagonegro che chiede alla Basilicata di interessarsi a questa bellissima località, sono le centinaia di visitatori ed appassionati che chiedono a gran voce di rendere di nuovo fruibile quel luogo ripristinando impianti e servizi.

Intanto la nostra Amministrazione ha provveduto, partecipando ad un bando GAL, a ristrutturare il bar, e gli uffici comunali stanno lavorando ad un bando di gara per laffidamento dello stesso ed altre strutture, nella consapevolezza della difficoltà derivante dal fatto che dette strutture necessitano di un corposo intervento di ristrutturazione. Appare, dunque, chiaro che è alla Regione che vanno trasferite le numerose istanze di rilancio provenienti da cittadini e turisti e va richiesto di fare chiarezza rispetto al ruolo e il destino che intende riservare assegnare ad uno dei posti più belli della Basilicata. Sarà opportuno aprire un tavolo di confronto pubblico, che veda la presenza delle Istituzioni, Comunale e Regionale, le associazioni interessate al settore e chiunque sia intenzionato a rivestire un ruolo attivo per il rilancio del bellissimo Lago Laudemio.

Pina Manzolillo

Assessora al Turismo Comune di Lagonegro