-->
|
La voce della Politica
|Lago Laudemio, appello per il rilancio: nota dellassessore al Turismo di Lagonegro
3/06/2026
|In una nota, lassessore al Turismo del Comune di Lagonegro interviene sul Lago Laudemio, una delle principali mete turistiche della Basilicata, sollecitandone il rilancio. Lamministrazione segnala una situazione di stallo: impianti fermi, strutture degradate e richieste di finanziamento alla Regione Basilicata rimaste senza riscontro.
Il Comune ha avviato interventi con fondi GAL per il recupero del bar e sta predisponendo un bando per la gestione delle strutture. Nella nota si chiede alla Regione di chiarire le strategie per il futuro della località e di aprire un tavolo istituzionale sul rilancio dellarea. Di seguito la nota stampa integrale.
Molto spesso, ciclicamente, torna in auge sui social linteresse per quella che, lungi dal rappresentare soltanto una mera stazione sciistica, è una delle mete turistiche più apprezzate della Basilicata: Il Lago Laudemio.
Al momento dell insediamento dellAmministrazione cui appartengo, ereditammo una situazione drammatica riguardante la località turistica del Lago Laudemio: una gestione interrotta e non rimpiazzata e strutture lasciate in uno stato di preoccupante fatiscenza, preda di atti di sciacallaggio. Consapevoli del valore strategico di questa meta, amata da residenti e turisti, ci attivammo fin da subito. Presentammo, infatti, formali richieste di finanziamento alla Regione Basilicata per la rifunzionalizzazione delle sciovie, ma da allora continuiamo a ricevere solo un pesante silenzio.
Eppure, ad un certo punto, sembrava essersi aperto uno spiraglio. Più di un anno fa, durante un incontro istituzionale alla presenza dei rappresentanti di Lagonegro e Lauria, ci era stato detto di concordare con gli uffici regionali competenti una richiesta mirata che interessava il recupero di impianti e strutture ricettive, cosa che, ovviamente e con massima celerità, facemmo, anche se si trattava dellennesima.
Purtroppo, anche in quel caso, fino ad oggi, non si è avuto riscontro. Evidentemente la Regione ha cambiato idea.
La verità è che la Regione Basilicata non finanzia da molti anni attività che riguardano la ristrutturazione di locali e lattivazione di impianti sciistici presenti al Lago Laudemio. A questo punto sorge un dubbio legittimo: dobbiamo dedurre che questa splendida località non rientri tra gli obiettivi strategici del governo regionale?
Se di questo si tratta, chiediamo che il governo regionale lo dichiari apertamente, anche se ci viene difficile pensare che sia davvero così poiché ciò si tradurrebbe nella conseguente assunzione di responsabilità politica, da parte della Regione, del mancato rilancio del Lago Laudemio, atteso che nessun Comune, da solo, può farsi carico di interventi strutturali di tale portata economica.
Il Lago Laudemio non rappresenta un interesse particolare di Lagonegro che, come tale, potrebbe anche non preoccupare alcuno, Il Lago Laudemio è, al contrario, uneccellenza che appartiene al patrimonio turistico dellintera regione e contribuisce al prestigio che la Basilicata può esibire anche a livello nazionale, come dimostrano i numerosi turisti provenienti anche da fuori regione. Non è Lagonegro che chiede alla Basilicata di interessarsi a questa bellissima località, sono le centinaia di visitatori ed appassionati che chiedono a gran voce di rendere di nuovo fruibile quel luogo ripristinando impianti e servizi.
Intanto la nostra Amministrazione ha provveduto, partecipando ad un bando GAL, a ristrutturare il bar, e gli uffici comunali stanno lavorando ad un bando di gara per laffidamento dello stesso ed altre strutture, nella consapevolezza della difficoltà derivante dal fatto che dette strutture necessitano di un corposo intervento di ristrutturazione. Appare, dunque, chiaro che è alla Regione che vanno trasferite le numerose istanze di rilancio provenienti da cittadini e turisti e va richiesto di fare chiarezza rispetto al ruolo e il destino che intende riservare assegnare ad uno dei posti più belli della Basilicata. Sarà opportuno aprire un tavolo di confronto pubblico, che veda la presenza delle Istituzioni, Comunale e Regionale, le associazioni interessate al settore e chiunque sia intenzionato a rivestire un ruolo attivo per il rilancio del bellissimo Lago Laudemio.
Pina Manzolillo
Assessora al Turismo Comune di Lagonegro
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/06/2026 - Lago Laudemio, appello per il rilancio: nota dellassessore al Turismo di Lagonegro
In una nota, lassessore al Turismo del Comune di Lagonegro interviene sul Lago Laudemio, una delle principali mete turistiche della Basilicata, sollecitandone il rilancio. Lamministrazione segnala una situazione di stallo: impianti fermi, strutture degradate e richieste di...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Basilicata ''palestra a cielo aperto". Galella (FdI): «Sport Invaders rimette al centro il futuro dei giovani''
«La rassegna Basilicata Coni Sport 2026 Sport Invaders non è un semplice cartellone di eventi sportivi, ma la conferma di come la Regione Basilicata consideri lo sport un motore insostituibile per il rilancio sociale, culturale ed economico delle nostre comu...-->continua
|
|
|3/06/2026 - trage di Amendolara: Chiorazzo e Vizziello (BCC), ''Una tragedia che non può lasciarci indifferenti''
Quanto accaduto lunedì 1 giugno ad Amendolara (Cosenza), con la barbara uccisione di quattro giovani braccianti diretti a lavorare in aziende agricole lucane, rappresenta una tragedia che scuote le coscienze e che deve rafforzare, senza ambiguità, la consapev...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Basilicata. Convegno sulla gestione delle contaminazioni
Previsto per giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, il convegno nazionale dal titolo La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambiental...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Bardi: cordoglio per la morte di quattro braccianti
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime cordoglio, a nome personale e dellintera comunità lucana, per la tragica scomparsa dei quattro braccianti di nazionalità pakistana, deceduti nel terribile incendio avvenuto ad Amendolara, in Calabria. Siamo di...-->continua
|
|
|3/06/2026 - M5S. Amendolara: quei quattro uomini stavano venendo a lavorare nelle nostre campagne.
Quattro uomini bruciati vivi dentro un furgone. Quattro braccianti agricoli pakistani, uccisi nelle campagne di Amendolara mentre il Paese celebrava ottant'anni di Repubblica. Li chiamiamo lavoratori immigrati, li trattiamo come numeri nelle statistiche del ca...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Strage di Amendolara, Lacorazza: fare piena luce
È necessario fare piena luce e individuare tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto nella strage che ha coinvolto quattro braccianti extracomunitari, in circostanze atroci, ad Amendolara, in Calabria. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democr...-->continua
|
|