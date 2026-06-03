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La voce della Politica
|Basilicata ''palestra a cielo aperto". Galella (FdI): «Sport Invaders rimette al centro il futuro dei giovani''
3/06/2026
|«La rassegna Basilicata Coni Sport 2026 Sport Invaders non è un semplice cartellone di eventi sportivi, ma la conferma di come la Regione Basilicata consideri lo sport un motore insostituibile per il rilancio sociale, culturale ed economico delle nostre comunità». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli dItalia, Alessandro Galella, commentando il piano che porterà sul territorio lucano 14 grandi manifestazioni nazionali e internazionali dedicate a oltre 40 discipline. Nel suo intervento, Galella ha rimarcato la forte valenza educativa dell'iniziativa, da sempre al centro dell'azione politica del suo partito. «Dare ai nostri ragazzi punti di riferimento positivi attraverso la pratica sportiva spiega Galella significa fare prevenzione sul campo, offrendo un'alternativa concreta all'isolamento e alle devianze giovanili, incentivando al contempo il benessere e la salute sin dall'età scolare. Lo sport è una scuola di vita: insegna il valore del sacrificio, il rispetto delle regole e la lealtà verso l'avversario. Valori fondanti per una società sana. Questo programma, che giustamente valorizza lo sport paralimpico e crea un filo diretto con il mondo della scuola, rimette al centro la persona e il futuro delle nuove generazioni». Il consigliere regionale Galella ha poi evidenziato la qualità della sinergia istituzionale che ha permesso di intercettare i fondi necessari, esprimendo soddisfazione per il lavoro della Giunta e del Dipartimento Sviluppo Economico guidato dall'assessore Cupparo e dal DG Lo Vecchio, in stretta collaborazione con il Coni Basilicata rappresentato dal presidente Salvia, Sport e Salute con il presidente Trombetta e il Ministero per lo Sport e i Giovani. Un percorso virtuoso sostenuto anche da un emendamento nazionale da 300 mila euro. «Da Matera a Maratea, passando per il Vulture, la Val dAgri e il Potentino aggiunge l'esponente di centrodestra la Basilicata dimostra di saper ottimizzare le risorse. I nostri parchi, i borghi e le coste sono scenari naturali straordinari, pronti a trasformarsi in palestre a cielo aperto. Il flusso di atleti, staff e famiglie genererà un indotto economico importantissimo per il commercio, i servizi e l'accoglienza, confermando lo sport come formidabile leva di marketing territoriale e di destagionalizzazione turistica, specialmente per le nostre aree interne». In conclusione Galella guarda all'eredità che questa stagione lascerà alla Basilicata: «Lentusiasmo travolgente vissuto poche settimane fa con il Giro dItalia conferma quanto i lucani amino i grandi eventi. Con Sport Invaders non celebriamo solo lo sport, ma alimentiamo aggregazione, identità e orgoglio. La Regione continuerà a investire sulle infrastrutture, sullo sport di base e sui grandi appuntamenti, affinché ogni singolo comune sia protagonista di questa grande stagione di crescita e riscatto».
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|La Voce della Politica
|3/06/2026 - Lago Laudemio, appello per il rilancio: nota dellassessore al Turismo di Lagonegro
In una nota, lassessore al Turismo del Comune di Lagonegro interviene sul Lago Laudemio, una delle principali mete turistiche della Basilicata, sollecitandone il rilancio. Lamministrazione segnala una situazione di stallo: impianti fermi, strutture degradate e richieste di...-->continua
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|3/06/2026 - Basilicata ''palestra a cielo aperto". Galella (FdI): «Sport Invaders rimette al centro il futuro dei giovani''
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|3/06/2026 - trage di Amendolara: Chiorazzo e Vizziello (BCC), ''Una tragedia che non può lasciarci indifferenti''
Quanto accaduto lunedì 1 giugno ad Amendolara (Cosenza), con la barbara uccisione di quattro giovani braccianti diretti a lavorare in aziende agricole lucane, rappresenta una tragedia che scuote le coscienze e che deve rafforzare, senza ambiguità, la consapev...-->continua
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|3/06/2026 - Basilicata. Convegno sulla gestione delle contaminazioni
Previsto per giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, il convegno nazionale dal titolo La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambiental...-->continua
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|3/06/2026 - Bardi: cordoglio per la morte di quattro braccianti
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime cordoglio, a nome personale e dellintera comunità lucana, per la tragica scomparsa dei quattro braccianti di nazionalità pakistana, deceduti nel terribile incendio avvenuto ad Amendolara, in Calabria. Siamo di...-->continua
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|3/06/2026 - M5S. Amendolara: quei quattro uomini stavano venendo a lavorare nelle nostre campagne.
Quattro uomini bruciati vivi dentro un furgone. Quattro braccianti agricoli pakistani, uccisi nelle campagne di Amendolara mentre il Paese celebrava ottant'anni di Repubblica. Li chiamiamo lavoratori immigrati, li trattiamo come numeri nelle statistiche del ca...-->continua
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|3/06/2026 - Strage di Amendolara, Lacorazza: fare piena luce
È necessario fare piena luce e individuare tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto nella strage che ha coinvolto quattro braccianti extracomunitari, in circostanze atroci, ad Amendolara, in Calabria. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democr...-->continua
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