«La rassegna Basilicata Coni Sport 2026  Sport Invaders non è un semplice cartellone di eventi sportivi, ma la conferma di come la Regione Basilicata consideri lo sport un motore insostituibile per il rilancio sociale, culturale ed economico delle nostre comunità». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli dItalia, Alessandro Galella, commentando il piano che porterà sul territorio lucano 14 grandi manifestazioni nazionali e internazionali dedicate a oltre 40 discipline. Nel suo intervento, Galella ha rimarcato la forte valenza educativa dell'iniziativa, da sempre al centro dell'azione politica del suo partito. «Dare ai nostri ragazzi punti di riferimento positivi attraverso la pratica sportiva  spiega Galella  significa fare prevenzione sul campo, offrendo un'alternativa concreta all'isolamento e alle devianze giovanili, incentivando al contempo il benessere e la salute sin dall'età scolare. Lo sport è una scuola di vita: insegna il valore del sacrificio, il rispetto delle regole e la lealtà verso l'avversario. Valori fondanti per una società sana. Questo programma, che giustamente valorizza lo sport paralimpico e crea un filo diretto con il mondo della scuola, rimette al centro la persona e il futuro delle nuove generazioni». Il consigliere regionale Galella ha poi evidenziato la qualità della sinergia istituzionale che ha permesso di intercettare i fondi necessari, esprimendo soddisfazione per il lavoro della Giunta e del Dipartimento Sviluppo Economico guidato dall'assessore Cupparo e dal DG Lo Vecchio, in stretta collaborazione con il Coni Basilicata rappresentato dal presidente Salvia, Sport e Salute con il presidente Trombetta e il Ministero per lo Sport e i Giovani. Un percorso virtuoso sostenuto anche da un emendamento nazionale da 300 mila euro. «Da Matera a Maratea, passando per il Vulture, la Val dAgri e il Potentino  aggiunge l'esponente di centrodestra  la Basilicata dimostra di saper ottimizzare le risorse. I nostri parchi, i borghi e le coste sono scenari naturali straordinari, pronti a trasformarsi in palestre a cielo aperto. Il flusso di atleti, staff e famiglie genererà un indotto economico importantissimo per il commercio, i servizi e l'accoglienza, confermando lo sport come formidabile leva di marketing territoriale e di destagionalizzazione turistica, specialmente per le nostre aree interne». In conclusione Galella guarda all'eredità che questa stagione lascerà alla Basilicata: «Lentusiasmo travolgente vissuto poche settimane fa con il Giro dItalia conferma quanto i lucani amino i grandi eventi. Con Sport Invaders non celebriamo solo lo sport, ma alimentiamo aggregazione, identità e orgoglio. La Regione continuerà a investire sulle infrastrutture, sullo sport di base e sui grandi appuntamenti, affinché ogni singolo comune sia protagonista di questa grande stagione di crescita e riscatto».