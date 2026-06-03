-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Convegno sulla gestione delle contaminazioni
3/06/2026
|Previsto per giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, il convegno nazionale dal titolo La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambientali. Levento, promosso da Ambiente Basilicata, brand identity della Direzione Ambiente, Energia e Tutela del territorio della Regione Basilicata, in collaborazione con lOrdine dei Geologi della Basilicata, la Camera Forense Ambientale, lArpab e con il patrocinio della Provincia di Matera, intende fare il punto sulle strategie dintervento, sul quadro normativo e sulle più avanzate tecnologie applicate al risanamento dei siti contaminati. La sessione mattutina, introdotta dalla presidente regionale dellOrdine dei Geologi, Mary William, sarà dedicata al quadro strategico delle bonifiche e vedrà la partecipazione del Commissario unico di Governo alle bonifiche, Giovanni Savarese, e della responsabile della Struttura di missione bonifica SIN della Regione Basilicata, Elvira Armenio, con un focus specifico sulla gestione dei Siti di interesse nazionale lucani.
A seguire si svilupperà una tavola rotonda focalizzata sul dialogo interdisciplinare e sulla collaborazione tra enti pubblici, professionisti e mondo produttivo, moderata da Cinzia Pasquale, presidente della Camera Forense Ambientale. Al dibattito prenderanno parte lassessore allAmbiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, il Commissario unico di Governo alla bonifica, Generale Giuseppe Vadalà, dirigenti Arpab, il direttore del Disba dellUnibas, Giacomo Prosser, i sindaci dei Comuni di Ferrandina, Pisticci, Tito, ed esponenti degli Ordini professionali. Presenti anche i vertici di Confindustria Basilicata e Confapi Matera.
Le conclusioni della sessione mattutina, previste per le ore 12 e 15, saranno affidate al viceministro dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava. I lavori riprenderanno nel pomeriggio, alle ore 14 e 30, sotto la direzione del presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli. La sessione pomeridiana, moderata da Salvatore Ficocelli, dirigente Ufficio suolo, rifiuti e siti contaminati dellArpab, ospiterà una serie di relazioni scientifiche e tecniche di alto profilo. Tra i temi trattati: le sfide poste dai Pfas, la geochimica isotopica nei siti contaminati, lanalisi di rischio e la gestione delle terre e rocce da scavo, con contributi di esperti dellUniversità degli Studi della Basilicata, dellIspra e di Remetch Expo Hub Tecnologico. Il convegno si concluderà alle ore 16 e 30 con lintervento del direttore generale dellArpab, Donato Ramunno. Levento è in corso di accreditamento ai fini della Formazione professionale continua.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/06/2026 - Lago Laudemio, appello per il rilancio: nota dellassessore al Turismo di Lagonegro
In una nota, lassessore al Turismo del Comune di Lagonegro interviene sul Lago Laudemio, una delle principali mete turistiche della Basilicata, sollecitandone il rilancio. Lamministrazione segnala una situazione di stallo: impianti fermi, strutture degradate e richieste di...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Basilicata ''palestra a cielo aperto". Galella (FdI): «Sport Invaders rimette al centro il futuro dei giovani''
«La rassegna Basilicata Coni Sport 2026 Sport Invaders non è un semplice cartellone di eventi sportivi, ma la conferma di come la Regione Basilicata consideri lo sport un motore insostituibile per il rilancio sociale, culturale ed economico delle nostre comu...-->continua
|
|
|3/06/2026 - trage di Amendolara: Chiorazzo e Vizziello (BCC), ''Una tragedia che non può lasciarci indifferenti''
Quanto accaduto lunedì 1 giugno ad Amendolara (Cosenza), con la barbara uccisione di quattro giovani braccianti diretti a lavorare in aziende agricole lucane, rappresenta una tragedia che scuote le coscienze e che deve rafforzare, senza ambiguità, la consapev...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Basilicata. Convegno sulla gestione delle contaminazioni
Previsto per giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, il convegno nazionale dal titolo La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambiental...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Bardi: cordoglio per la morte di quattro braccianti
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime cordoglio, a nome personale e dellintera comunità lucana, per la tragica scomparsa dei quattro braccianti di nazionalità pakistana, deceduti nel terribile incendio avvenuto ad Amendolara, in Calabria. Siamo di...-->continua
|
|
|3/06/2026 - M5S. Amendolara: quei quattro uomini stavano venendo a lavorare nelle nostre campagne.
Quattro uomini bruciati vivi dentro un furgone. Quattro braccianti agricoli pakistani, uccisi nelle campagne di Amendolara mentre il Paese celebrava ottant'anni di Repubblica. Li chiamiamo lavoratori immigrati, li trattiamo come numeri nelle statistiche del ca...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Strage di Amendolara, Lacorazza: fare piena luce
È necessario fare piena luce e individuare tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto nella strage che ha coinvolto quattro braccianti extracomunitari, in circostanze atroci, ad Amendolara, in Calabria. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democr...-->continua
|
|