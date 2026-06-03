Previsto per giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, il convegno nazionale dal titolo La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambientali. Levento, promosso da Ambiente Basilicata, brand identity della Direzione Ambiente, Energia e Tutela del territorio della Regione Basilicata, in collaborazione con lOrdine dei Geologi della Basilicata, la Camera Forense Ambientale, lArpab e con il patrocinio della Provincia di Matera, intende fare il punto sulle strategie dintervento, sul quadro normativo e sulle più avanzate tecnologie applicate al risanamento dei siti contaminati. La sessione mattutina, introdotta dalla presidente regionale dellOrdine dei Geologi, Mary William, sarà dedicata al quadro strategico delle bonifiche e vedrà la partecipazione del Commissario unico di Governo alle bonifiche, Giovanni Savarese, e della responsabile della Struttura di missione bonifica SIN della Regione Basilicata, Elvira Armenio, con un focus specifico sulla gestione dei Siti di interesse nazionale lucani.

A seguire si svilupperà una tavola rotonda focalizzata sul dialogo interdisciplinare e sulla collaborazione tra enti pubblici, professionisti e mondo produttivo, moderata da Cinzia Pasquale, presidente della Camera Forense Ambientale. Al dibattito prenderanno parte lassessore allAmbiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, il Commissario unico di Governo alla bonifica, Generale Giuseppe Vadalà, dirigenti Arpab, il direttore del Disba dellUnibas, Giacomo Prosser, i sindaci dei Comuni di Ferrandina, Pisticci, Tito, ed esponenti degli Ordini professionali. Presenti anche i vertici di Confindustria Basilicata e Confapi Matera.

Le conclusioni della sessione mattutina, previste per le ore 12 e 15, saranno affidate al viceministro dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava. I lavori riprenderanno nel pomeriggio, alle ore 14 e 30, sotto la direzione del presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli. La sessione pomeridiana, moderata da Salvatore Ficocelli, dirigente Ufficio suolo, rifiuti e siti contaminati dellArpab, ospiterà una serie di relazioni scientifiche e tecniche di alto profilo. Tra i temi trattati: le sfide poste dai Pfas, la geochimica isotopica nei siti contaminati, lanalisi di rischio e la gestione delle terre e rocce da scavo, con contributi di esperti dellUniversità degli Studi della Basilicata, dellIspra e di Remetch Expo Hub Tecnologico. Il convegno si concluderà alle ore 16 e 30 con lintervento del direttore generale dellArpab, Donato Ramunno. Levento è in corso di accreditamento ai fini della Formazione professionale continua.