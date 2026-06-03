-->
|
La voce della Politica
|Bardi: cordoglio per la morte di quattro braccianti
3/06/2026
|Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime cordoglio, a nome personale e dellintera comunità lucana, per la tragica scomparsa dei quattro braccianti di nazionalità pakistana, deceduti nel terribile incendio avvenuto ad Amendolara, in Calabria. Siamo di fronte a una tragedia che ci stringe il cuore e ci lascia senza parole. Quattro giovani vite, venute in Italia con la speranza di un futuro migliore attraverso il lavoro nei nostri campi, sono state spezzate in modo orribile. Alle loro famiglie e alla comunità pakistana va la vicinanza più sincera e il dolore di tutta la Basilicata.
Il Presidente pone laccento sulle condizioni di vulnerabilità che spesso circondano il lavoro agricolo stagionale: È necessario intensificare lazione di vigilanza con la massima fermezza e collaborare strettamente con le Prefetture, le Forze dellordine e le parti sociali per garantire alloggi dignitosi e trasporti sicuri ai lavoratori stagionali. Sradicare lillegalità e lombra del caporalato conclude Bardi è un imperativo morale prima che politico. Dobbiamo impegnarci tutti perché certe scene non si ripetano più. Solo così onoreremo la memoria di chi ha perso la vita lavorando la nostra terra.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/06/2026 - Lago Laudemio, appello per il rilancio: nota dellassessore al Turismo di Lagonegro
In una nota, lassessore al Turismo del Comune di Lagonegro interviene sul Lago Laudemio, una delle principali mete turistiche della Basilicata, sollecitandone il rilancio. Lamministrazione segnala una situazione di stallo: impianti fermi, strutture degradate e richieste di...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Basilicata ''palestra a cielo aperto". Galella (FdI): «Sport Invaders rimette al centro il futuro dei giovani''
«La rassegna Basilicata Coni Sport 2026 Sport Invaders non è un semplice cartellone di eventi sportivi, ma la conferma di come la Regione Basilicata consideri lo sport un motore insostituibile per il rilancio sociale, culturale ed economico delle nostre comu...-->continua
|
|
|3/06/2026 - trage di Amendolara: Chiorazzo e Vizziello (BCC), ''Una tragedia che non può lasciarci indifferenti''
Quanto accaduto lunedì 1 giugno ad Amendolara (Cosenza), con la barbara uccisione di quattro giovani braccianti diretti a lavorare in aziende agricole lucane, rappresenta una tragedia che scuote le coscienze e che deve rafforzare, senza ambiguità, la consapev...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Basilicata. Convegno sulla gestione delle contaminazioni
Previsto per giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, il convegno nazionale dal titolo La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambiental...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Bardi: cordoglio per la morte di quattro braccianti
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime cordoglio, a nome personale e dellintera comunità lucana, per la tragica scomparsa dei quattro braccianti di nazionalità pakistana, deceduti nel terribile incendio avvenuto ad Amendolara, in Calabria. Siamo di...-->continua
|
|
|3/06/2026 - M5S. Amendolara: quei quattro uomini stavano venendo a lavorare nelle nostre campagne.
Quattro uomini bruciati vivi dentro un furgone. Quattro braccianti agricoli pakistani, uccisi nelle campagne di Amendolara mentre il Paese celebrava ottant'anni di Repubblica. Li chiamiamo lavoratori immigrati, li trattiamo come numeri nelle statistiche del ca...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Strage di Amendolara, Lacorazza: fare piena luce
È necessario fare piena luce e individuare tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto nella strage che ha coinvolto quattro braccianti extracomunitari, in circostanze atroci, ad Amendolara, in Calabria. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democr...-->continua
|
|