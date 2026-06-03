È necessario fare piena luce e individuare tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto nella strage che ha coinvolto quattro braccianti extracomunitari, in circostanze atroci, ad Amendolara, in Calabria. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

Non è possibile - aggiunge Lacorazza - fermarsi alla sola cronaca di quanto avvenuto. È indispensabile andare fino in fondo, per interpretare il contesto lavorativo e sociale in cui si inserisce questa tragica e disumana vicenda, accertando le responsabilità e lavorando affinché fatti di tale gravità non possano ripetersi.

È dallaccertamento della verità che può scaturire un giudizio politico affinché possano assumersi conseguenti decisioni in particolare da parte delle Autorità competenti. Tuttavia i fatti di cronaca indicherebbero un contesto violento e criminale verso lavoratori stranieri che vivono condizioni di isolamento e vulnerabilità che spesso li espongono a sfruttamento e illegalità. Solo dentro un sistema di diritti, inclusione e legalità - conclude Lacorazza - può essere garantita una reale integrazione e tutela della dignità del lavoro.