-->
|
La voce della Politica
|Strage di Amendolara, Lacorazza: fare piena luce
3/06/2026
|È necessario fare piena luce e individuare tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto nella strage che ha coinvolto quattro braccianti extracomunitari, in circostanze atroci, ad Amendolara, in Calabria. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.
Non è possibile - aggiunge Lacorazza - fermarsi alla sola cronaca di quanto avvenuto. È indispensabile andare fino in fondo, per interpretare il contesto lavorativo e sociale in cui si inserisce questa tragica e disumana vicenda, accertando le responsabilità e lavorando affinché fatti di tale gravità non possano ripetersi.
È dallaccertamento della verità che può scaturire un giudizio politico affinché possano assumersi conseguenti decisioni in particolare da parte delle Autorità competenti. Tuttavia i fatti di cronaca indicherebbero un contesto violento e criminale verso lavoratori stranieri che vivono condizioni di isolamento e vulnerabilità che spesso li espongono a sfruttamento e illegalità. Solo dentro un sistema di diritti, inclusione e legalità - conclude Lacorazza - può essere garantita una reale integrazione e tutela della dignità del lavoro.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/06/2026 - Basilicata ''palestra a cielo aperto". Galella (FdI): «Sport Invaders rimette al centro il futuro dei giovani''
«La rassegna Basilicata Coni Sport 2026 Sport Invaders non è un semplice cartellone di eventi sportivi, ma la conferma di come la Regione Basilicata consideri lo sport un motore insostituibile per il rilancio sociale, culturale ed economico delle nostre comunità». Lo dichi...-->continua
|
|
|3/06/2026 - trage di Amendolara: Chiorazzo e Vizziello (BCC), ''Una tragedia che non può lasciarci indifferenti''
Quanto accaduto lunedì 1 giugno ad Amendolara (Cosenza), con la barbara uccisione di quattro giovani braccianti diretti a lavorare in aziende agricole lucane, rappresenta una tragedia che scuote le coscienze e che deve rafforzare, senza ambiguità, la consapev...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Basilicata. Convegno sulla gestione delle contaminazioni
Previsto per giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, il convegno nazionale dal titolo La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambiental...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Bardi: cordoglio per la morte di quattro braccianti
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime cordoglio, a nome personale e dellintera comunità lucana, per la tragica scomparsa dei quattro braccianti di nazionalità pakistana, deceduti nel terribile incendio avvenuto ad Amendolara, in Calabria. Siamo di...-->continua
|
|
|3/06/2026 - M5S. Amendolara: quei quattro uomini stavano venendo a lavorare nelle nostre campagne.
Quattro uomini bruciati vivi dentro un furgone. Quattro braccianti agricoli pakistani, uccisi nelle campagne di Amendolara mentre il Paese celebrava ottant'anni di Repubblica. Li chiamiamo lavoratori immigrati, li trattiamo come numeri nelle statistiche del ca...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Strage di Amendolara, Lacorazza: fare piena luce
È necessario fare piena luce e individuare tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto nella strage che ha coinvolto quattro braccianti extracomunitari, in circostanze atroci, ad Amendolara, in Calabria. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democr...-->continua
|
|
|3/06/2026 - Latronico: tecnologia davanguardia al Crob
Una diagnostica oncologica davanguardia, potenziata dallintelligenza artificiale e focalizzata sulla massima precisione clinica e sul comfort del paziente. Queste le dichiarazioni dellassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo...-->continua
|
|