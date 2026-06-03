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La voce della Politica
|Latronico: tecnologia davanguardia al Crob
3/06/2026
|Una diagnostica oncologica davanguardia, potenziata dallintelligenza artificiale e focalizzata sulla massima precisione clinica e sul comfort del paziente. Queste le dichiarazioni dellassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, intervenuto oggi allIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata per la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla.
Lapparecchiatura di altissima fascia, ha richiesto un investimento complessivo di 1.393.240,00 euro finanziati nellambito del PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027, a seguito della selezione pubblica per lammodernamento tecnologico del Crob avviata dalla Giunta regionale nellottobre scorso. I complessi lavori edili, impiantistici e di installazione meccanica, iniziati dopo lo smontaggio della vecchia unità a fine 2025, sono stati completati in soli cinque mesi, consentendo proprio per la giornata di oggi, 3 giugno, il primo utilizzo clinico.
Lattivazione di questa tecnologia top di gamma commenta Latronico rappresenta un investimento strategico che mette a disposizione dei nostri pazienti uno strumento di altissimo dettaglio, capace di distinguere con precisione millimetrica i tessuti sani da quelli patologici. La transizione digitale e lammodernamento delle grandi apparecchiature sono le risposte strutturali che la Regione mette in campo per garantire risposte tempestive, abbattere le liste dattesa e arginare la migrazione sanitaria.
Il nuovo tomografo 3 Tesla sfrutta un campo magnetico due volte più potente rispetto ai sistemi standard da 1.5 Tesla, abbattendo drasticamente i tempi di esame e migliorando lesperienza del paziente. La nuova strumentazione monitora il respiro e il battito cardiaco senza dispositivi esterni, è concepita nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale riducendo i consumi energetici, ed è integrata con avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale che intervengono in tutte le fasi del percorso,
La giornata di oggi afferma il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino premia lefficienza dei nostri uffici e la dedizione dei nostri operatori sanitari, che durante i mesi di cantiere hanno riorganizzato le agende senza interrompere i percorsi di cura dei pazienti. Questo tomografo di ultima generazione, inoltre, rilancia la nostra missione di Istituto di ricerca traslazionale, offrendo una diagnostica personalizzata di livello nazionale.
Il Crob si conferma uneccellenza che unisce lalta tecnologia alla cura della persona. Oggi restituiamo alla comunità lucana conclude lassessore una struttura rafforzata, sostenibile, e pronta a vincere la sfida della medicina di precisione.
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|La Voce della Politica
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Quanto accaduto lunedì 1 giugno ad Amendolara (Cosenza), con la barbara uccisione di quattro giovani braccianti diretti a lavorare in aziende agricole lucane, rappresenta una tragedia che scuote le coscienze e che deve rafforzare, senza ambiguità, la consapevolezza che la B...-->continua
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|3/06/2026 - Basilicata. Convegno sulla gestione delle contaminazioni
Previsto per giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola 60, il convegno nazionale dal titolo La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambiental...-->continua
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|3/06/2026 - Bardi: cordoglio per la morte di quattro braccianti
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Quattro uomini bruciati vivi dentro un furgone. Quattro braccianti agricoli pakistani, uccisi nelle campagne di Amendolara mentre il Paese celebrava ottant'anni di Repubblica. Li chiamiamo lavoratori immigrati, li trattiamo come numeri nelle statistiche del ca...-->continua
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|3/06/2026 - Strage di Amendolara, Lacorazza: fare piena luce
È necessario fare piena luce e individuare tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto nella strage che ha coinvolto quattro braccianti extracomunitari, in circostanze atroci, ad Amendolara, in Calabria. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democr...-->continua
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|3/06/2026 - Latronico: tecnologia davanguardia al Crob
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|3/06/2026 - ATER Matera pubblica i bandi REPowerEU
L'ATER di Matera ha pubblicato i bandi relativi alla procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 193 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, per complessivi 87 mln circa, delle attività di progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavo...-->continua
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