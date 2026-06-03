Una diagnostica oncologica davanguardia, potenziata dallintelligenza artificiale e focalizzata sulla massima precisione clinica e sul comfort del paziente. Queste le dichiarazioni dellassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, intervenuto oggi allIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata per la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla.

Lapparecchiatura di altissima fascia, ha richiesto un investimento complessivo di 1.393.240,00 euro finanziati nellambito del PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027, a seguito della selezione pubblica per lammodernamento tecnologico del Crob avviata dalla Giunta regionale nellottobre scorso. I complessi lavori edili, impiantistici e di installazione meccanica, iniziati dopo lo smontaggio della vecchia unità a fine 2025, sono stati completati in soli cinque mesi, consentendo proprio per la giornata di oggi, 3 giugno, il primo utilizzo clinico.

Lattivazione di questa tecnologia top di gamma  commenta Latronico  rappresenta un investimento strategico che mette a disposizione dei nostri pazienti uno strumento di altissimo dettaglio, capace di distinguere con precisione millimetrica i tessuti sani da quelli patologici. La transizione digitale e lammodernamento delle grandi apparecchiature sono le risposte strutturali che la Regione mette in campo per garantire risposte tempestive, abbattere le liste dattesa e arginare la migrazione sanitaria.

Il nuovo tomografo 3 Tesla sfrutta un campo magnetico due volte più potente rispetto ai sistemi standard da 1.5 Tesla, abbattendo drasticamente i tempi di esame e migliorando lesperienza del paziente. La nuova strumentazione monitora il respiro e il battito cardiaco senza dispositivi esterni, è concepita nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale riducendo i consumi energetici, ed è integrata con avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale che intervengono in tutte le fasi del percorso,

La giornata di oggi  afferma il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino  premia lefficienza dei nostri uffici e la dedizione dei nostri operatori sanitari, che durante i mesi di cantiere hanno riorganizzato le agende senza interrompere i percorsi di cura dei pazienti. Questo tomografo di ultima generazione, inoltre, rilancia la nostra missione di Istituto di ricerca traslazionale, offrendo una diagnostica personalizzata di livello nazionale.

Il Crob si conferma uneccellenza che unisce lalta tecnologia alla cura della persona. Oggi restituiamo alla comunità lucana  conclude lassessore  una struttura rafforzata, sostenibile, e pronta a vincere la sfida della medicina di precisione.