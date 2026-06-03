L'ATER di Matera ha pubblicato i bandi relativi alla procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 193 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, per complessivi  87 mln circa, delle attività di progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e della successiva gestione degli impianti termici centralizzati, nella forma del cosiddetto Energy Performance Contract (EPC), sugli immobili di edilizia residenziale pubblica di esclusiva proprietà dell'Azienda che possono usufruire degli incentivi previsti dalla Misura PNRR M7 Investimento 17  REPowerEU.



L'Amministratore Unico evidenzia inoltre il ruolo determinante della collaborazione istituzionale con la Regione Basilicata. «Fin dall'avvio del percorso amministrativo abbiamo potuto contare sulla piena condivisione degli obiettivi e sul costante supporto della Regione Basilicata. Desidero pertanto ringraziare il Presidente Vito Bardi e l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Pasquale Pepe, che hanno seguito e sostenuto l'iniziativa sin dal primo atto prodotto dall'Azienda, consentendo di costruire una sinergia istituzionale che oggi porta a un risultato concreto e di grande importanza per il territorio lucano.»



L'iniziativa rappresenta uno dei più rilevanti programmi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mai promossi dall'ATER Matera e interesserà 1820 alloggi ubicati nei 31 Comuni della provincia di Matera nei quali l'Azienda è proprietaria.



L'intervento assume una valenza strategica non soltanto per la rilevante dimensione economica dell'investimento e per le positive ricadute che esso produrrà sul sistema produttivo locale, ma anche per gli effetti concreti che determinerà sulla qualità urbana dei territori interessati.



Grazie alle opere previste, infatti, sarà possibile realizzare una complessiva riqualificazione degli immobili, intervenendo non solo sulle prestazioni energetiche degli edifici ma anche sul loro aspetto architettonico e sul decoro urbano, attraverso il recupero e il ripristino delle facciate. Un'azione che contribuirà a valorizzare il patrimonio pubblico e a migliorare l'immagine dei quartieri e dei centri abitati interessati.



Particolarmente significativi saranno i benefici per gli assegnatari degli alloggi ATER, che potranno vivere in abitazioni più efficienti, più confortevoli e più sostenibili, beneficiando al tempo stesso di una sensibile riduzione dei consumi energetici e dei relativi costi.



«La pubblicazione dei bandi costituisce un passaggio fondamentale per la concreta attuazione di un programma che consideriamo strategico per il futuro dell'edilizia residenziale pubblica della provincia di Matera» dichiara l'Amministratore Unico dellAter Matera, Maridemo Giammetta. «Si tratta di un risultato che premia il lavoro svolto dagli Uffici dell'Azienda, coordinati dal Direttore, Ing. Lionetti, ai quali rivolgo il mio sincero ringraziamento per l'impegno, la professionalità e la competenza dimostrati nella predisposizione degli atti di un procedimento particolarmente complesso e innovativo.»



«Questo intervento  prosegue Giammetta  consentirà di migliorare sensibilmente la qualità abitativa del nostro patrimonio edilizio, di ridurre i consumi energetici e di restituire decoro e valore agli immobili pubblici presenti nei Comuni della provincia di Matera, generando al contempo importanti opportunità economiche e occupazionali per il territorio.»



Con la pubblicazione dei bandi prende così avvio una fase decisiva per il Partenariato Pubblico Privato ai fini dellottenimento dei finanziamenti necessari allattuazione del programma destinato a coniugare sostenibilità ambientale, innovazione energetica, riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.



