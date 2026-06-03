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La voce della Politica
|Una guida inclusiva per visitare il Castello di Melfi
3/06/2026
|Un patrimonio culturale accessibile a tutti, capace di trasformarsi in uno strumento di autonomia e crescita per i bambini con bisogni educativi speciali. Questa mattina, lassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha partecipato alla presentazione ufficiale della Super Guida Inclusiva per visitare il Castello di Melfi, realizzata nellambito del progetto Tuttifrutti Semi di Autonomia. Il progetto, illustrato dalla project designer Renata Coviello, nasce proprio con lobiettivo di strutturare percorsi territoriali capaci di generare una reale autodeterminazione dei minori più fragili.
Linclusione e laccessibilità non si limitano allabbattimento delle barriere architettoniche, ma passano innanzitutto dal superamento delle barriere cognitive e comunicative, dichiara lassessore Cosimo Latronico. Questa guida dimostra come il nostro patrimonio culturale possa e debba diventare un alleato terapeutico e sociale. Integrare la cultura, le politiche sociali e la tutela delle fragilità è una priorità della Regione Basilicata. Strumenti come questo offrono ai piccoli visitatori con bisogni speciali le chiavi per esplorare la storia in piena autonomia, favorendo il loro inserimento attivo nella comunità e offrendo un supporto concreto alle famiglie.
La guida inclusiva, dellautrice Valentina Garripoli, adotta un linguaggio accessibile studiato per semplificare la comprensione di bambini e ragazzi, trasformando la visita al Castello in unesperienza stimolante e priva di frustrazioni. Lassociazione StellABA, ha condiviso nel corso della mattinata lesperienza quotidiana dei professionisti e delle famiglie, evidenziando la sinergia tra istituzioni e terzo settore.
La sfida che portiamo avanti con la missione sociale conclude Latronico è quella di fare della Basilicata un territorio accogliente e coeso. Ringrazio tutti gli attori coinvolti per aver piantato questo seme di autonomia. Strutturare percorsi culturali inclusivi significa investire sul benessere psicologico e relazionale dei nostri cittadini più piccoli, non lasciando mai nessuno indietro.
Levento si è concluso con una speciale visita guidata inclusiva allinterno delle storiche mura del maniero federiciano insieme alla direttrice del Museo Archeologico Nazionale Massimo Pallottino, Erminia Lapadula.
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