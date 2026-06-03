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La voce della Politica
|Latronico ringrazia Arisa per il gesto di solidarietà
3/06/2026
|Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha indirizzato una lettera aperta ad Arisa per ringraziarla pubblicamente del gesto di solidarietà annunciato a Potenza in occasione del conferimento dellonorificenza di Cavaliere della Repubblica. Nel corso della cerimonia, infatti, lartista lucana ha manifestato la volontà di tenere un concerto benefico allo stadio Viviani per raccogliere fondi a sostegno di una giovane ragazza impegnata in un difficile percorso di cura. «La Basilicata ti ha accolto per renderti omaggio e riconoscere il percorso straordinario che ti ha portata a essere una delle artiste più apprezzate del panorama italiano. Tu hai scelto di ricambiare nel modo più bello: guardando oltre te stessa e mettendo la tua notorietà, la tua voce e il tuo talento al servizio di chi oggi ha bisogno di aiuto», scrive Latronico nella lettera. Lassessore sottolinea come il gesto dellartista abbia assunto un significato che va ben oltre la semplice iniziativa benefica. «In una giornata che avrebbe potuto essere dedicata esclusivamente ai festeggiamenti per il prestigioso riconoscimento ricevuto, hai scelto invece di rivolgere lattenzione verso una famiglia che vive una situazione di fragilità. Hai dimostrato che il successo trova il suo significato più autentico quando diventa strumento di solidarietà e di speranza». Nella lettera, Latronico evidenzia anche il valore umano e sociale del messaggio lanciato da Arisa. «Hai ricordato a tutti noi che la solidarietà non è una parola da pronunciare nelle occasioni ufficiali, ma una scelta concreta che si compie quando ci si accorge del bisogno dellaltro e si decide di fare la propria parte». Particolarmente significativo, secondo lassessore, è il legame che lartista continua a mantenere con la sua terra dorigine. «Sei tornata in Basilicata per ricevere unonorificenza importante e, quasi naturalmente, hai trasformato quel momento in unoccasione per restituire qualcosa alla comunità da cui provieni. È un segnale bellissimo, soprattutto per i più giovani: il talento può portarti lontano, ma non deve mai allontanarti dalle tue radici». La lettera si conclude con un ringraziamento a nome dellintera comunità lucana per la sensibilità e la generosità dimostrate. «La tua non è soltanto una promessa di solidarietà. È una lezione di umanità che merita di essere riconosciuta e raccontata», conclude Latronico.
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archivio
|La Voce della Politica
|3/06/2026 - ATER Matera pubblica i bandi REPowerEU
L'ATER di Matera ha pubblicato i bandi relativi alla procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 193 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, per complessivi 87 mln circa, delle attività di progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori di efficient...-->continua
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|3/06/2026 - Una guida inclusiva per visitare il Castello di Melfi
Un patrimonio culturale accessibile a tutti, capace di trasformarsi in uno strumento di autonomia e crescita per i bambini con bisogni educativi speciali. Questa mattina, lassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo ...-->continua
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|3/06/2026 - Latronico ringrazia Arisa per il gesto di solidarietà
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|3/06/2026 - Castronuovo di SantAndrea, lUDC entra in Consiglio con Di Sirio
Il Consiglio comunale di Castronuovo di SantAndrea si arricchisce di una figura di primo piano nel panorama politico lucano e nazionale. Con il recente insediamento ufficiale tra i banchi della massima assise cittadina, Vincenzo Di Sirio, vice segretario regi...-->continua
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|3/06/2026 - Bochicchio: caporalato e sfruttamento, servono azioni forti
La notizia della barbara uccisione di quattro braccianti agricoli in Calabria, provenienti dai campi della Basilicata, ci sdegna e ci addolora. È necessario che le istituzioni siano unite e determinate nel contrastare fenomeni di sfruttamento del lavoro, trat...-->continua
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|2/06/2026 - Festa della Repubblica, Bardi a Roma
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oggi a Roma, ha assistito alle celebrazioni ufficiali per l80° anniversario della Repubblica Italiana.
Momento clou dellevento la tradizionale parata militare alla presenza del Capo dello Stato, Sergio ...-->continua
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|2/06/2026 - 80 anni di Repubblica, Falabella: I giovani custodi dei valori della Costituzione
Oggi, 2 giugno, lItalia taglia il traguardo storico degli ottant'anni dalla nascita della Repubblica. Per questa speciale ricorrenza, lAmministrazione Comunale ha scelto di organizzare la celebrazione ufficiale domani, mercoledì 3 giugno, con una giornata in...-->continua
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