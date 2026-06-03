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La voce della Politica
|Bochicchio: caporalato e sfruttamento, servono azioni forti
3/06/2026
|La notizia della barbara uccisione di quattro braccianti agricoli in Calabria, provenienti dai campi della Basilicata, ci sdegna e ci addolora. È necessario che le istituzioni siano unite e determinate nel contrastare fenomeni di sfruttamento del lavoro, tratta di essere umani e caporalato che, persistenti ancora oggi, risultano inaccettabili e offendono il concetto stesso di civiltà.
Lo afferma Antonio Bochicchio, capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale, che prosegue:
Vorrei ricordare che proprio in questa legislatura, per dare un segnale concreto sul terreno della legalità e della tutela dei diritti del lavoro, abbiamo modificato la legge regionale n. 42/2021, relativa allistituzione dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, inserendo nella composizione dellorganismo rappresentanti del mondo delle istituzioni giudiziarie e dellamministrazione della giustizia. Oggi lOsservatorio è pienamente operativo e, in questi mesi, ha promosso una serie di incontri con il mondo produttivo lucano, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti coinvolti, compresi quelli del comparto agricolo, dedicando particolare attenzione al caporalato, al lavoro irregolare e, più in generale, alle possibili attività illecite presenti nel settore.
Da queste riunioni sottolinea Bochicchio sono emersi segnali evidenti di criticità e informazioni che meritano il massimo approfondimento. Sul fenomeno del caporalato è fondamentale comprendere a fondo le dinamiche che coinvolgono soprattutto i lavoratori extracomunitari, anche alla luce di episodi, recenti e meno recenti, che hanno evidenziato condizioni di forte vulnerabilità. LOsservatorio, tra i propri compiti, ha proprio quello di analizzare le cause del lavoro irregolare, collaborare con il Consiglio regionale per lindividuazione e la diffusione di linee guida e buone pratiche in questa direzione e promuovere iniziative rivolte a studenti e docenti di ogni ordine e grado, contribuendo così alleducazione alla legalità e alla diffusione dei valori costituzionali e civici.
Il Consiglio regionale evidenzia il capogruppo socialista come previsto dalla normativa, è in attesa di conoscere nel dettaglio gli esiti delle attività svolte dallOsservatorio, che dovrà relazionare sui temi esaminati anche al fine di individuare soluzioni capaci di prevenire fenomeni criminali e contrastare efficacemente la piaga del caporalato, che anche nella nostra regione, sia come territorio interessato dal fenomeno sia come meta di destinazione di lavoratori provenienti da aree limitrofe, non può essere sottovalutata. I fatti dimostrano infatti la necessità di mantenere alta lattenzione. Occorre inoltre dare piena attuazione alla legge regionale per laccoglienza, la tutela e lintegrazione dei cittadini migranti, a partire dalla nomina dei componenti dellOsservatorio regionale sullImmigrazione, così da rafforzare il contrasto alle forme di razzismo e discriminazione, allo sfruttamento lavorativo e alleconomia sommersa.
Episodi tragici e crudeli come quelli di qualche giorno fa conclude Bochicchio non devono più accadere. Per questo è necessario fare in modo che tutti gli strumenti di contrasto già esistenti siano pienamente operativi e, laddove necessario, vengano introdotti gli opportuni correttivi per rendere più efficace lazione di prevenzione e repressione di questi fenomeni.
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