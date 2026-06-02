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La voce della Politica
|Festa della Repubblica, Bardi a Roma
2/06/2026
|Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oggi a Roma, ha assistito alle celebrazioni ufficiali per l80° anniversario della Repubblica Italiana.
Momento clou dellevento la tradizionale parata militare alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
A margine della cerimonia, il Governatore lucano ha voluto rivolgere un messaggio di riflessione e di augurio a tutta la comunità regionale, evidenziando come essere a Roma in questa giornata di festa rappresenti un momento di profonda commozione e di rinnovato orgoglio nazionale. Il 2 giugno ha ricordato Bardi è una data che va al di là di una ricorrenza sul calendario. È il motore vivo della nostra democrazia, fondata sui valori di libertà, uguaglianza e solidarietà che i padri costituenti ci hanno consegnato.
Guardiamo alla nostra storia per proiettarci al futuro con fiducia e determinazione. Le celebrazioni di oggi ha concluso Bardi siano una forza propulsiva per chi gestisce la cosa pubblica a vari livelli, ricordandoci che la Repubblica si costruisce ogni giorno, nei territori, dando risposte concrete ai cittadini, ai giovani e alle imprese.
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|2/06/2026 - Festa della Repubblica, Bardi a Roma
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oggi a Roma, ha assistito alle celebrazioni ufficiali per l80° anniversario della Repubblica Italiana.
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|2/06/2026 - 80 anni di Repubblica, Falabella: I giovani custodi dei valori della Costituzione
Oggi, 2 giugno, lItalia taglia il traguardo storico degli ottant'anni dalla nascita della Repubblica. Per questa speciale ricorrenza, lAmministrazione Comunale ha scelto di organizzare la celebrazione ufficiale domani, mercoledì 3 giugno, con una giornata in...-->continua
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|1/06/2026 - Liste di attesa, precisazioni dellassessore Latronico
Il 29 maggio 2026, lAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha presentato ufficialmente la nuova Piattaforma Nazionale delle Liste dAttesa, elaborata su milioni di prenotazioni acquisite tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a strutture pubblic...-->continua
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|1/06/2026 - Cupparo su Callmat: impegno concreto
In riferimento alle dichiarazioni apparse sulla stampa locale in merito alla vertenza CallMat, lassessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, ritiene opportuno precisare alcuni aspetti al fine di fornire un quadro corretto del...-->continua
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|1/06/2026 - 2 giugno 1946 2 giugno 2026: il lungo cammino delle donne verso lemancipazione e l'uguaglianza
Il 2 giugno 1946 rappresenta una data storica per l'Italia: per la prima volta le donne votarono e furono elette in una consultazione politica nazionale. Così, in una nota, Maria Rosaria DAnzi, presidente provinciale di Potenza dellAnpi. Un traguardo fondame...-->continua
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|1/06/2026 - ASM, ''nessun licenziamento previsto''
In merito alle dichiarazioni diffuse dalle organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL riguardanti la riorganizzazione dei servizi di vigilanza armata, custodia, portierato e trasporto pazienti, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ritie...-->continua
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|1/06/2026 - Bardi su Festa della Repubblica
Ci sono date che definiscono chi siamo. E il 2 giugno è la più importante di tutte: è il giorno in cui abbiamo scelto di essere un popolo libero, unito e democratico". Con questa riflessione il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, apre il suo mess...-->continua
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