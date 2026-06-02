Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oggi a Roma, ha assistito alle celebrazioni ufficiali per l80° anniversario della Repubblica Italiana.

Momento clou dellevento la tradizionale parata militare alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

A margine della cerimonia, il Governatore lucano ha voluto rivolgere un messaggio di riflessione e di augurio a tutta la comunità regionale, evidenziando come essere a Roma in questa giornata di festa rappresenti un momento di profonda commozione e di rinnovato orgoglio nazionale. Il 2 giugno  ha ricordato Bardi  è una data che va al di là di una ricorrenza sul calendario. È il motore vivo della nostra democrazia, fondata sui valori di libertà, uguaglianza e solidarietà che i padri costituenti ci hanno consegnato.

Guardiamo alla nostra storia per proiettarci al futuro con fiducia e determinazione. Le celebrazioni di oggi  ha concluso Bardi  siano una forza propulsiva per chi gestisce la cosa pubblica a vari livelli, ricordandoci che la Repubblica si costruisce ogni giorno, nei territori, dando risposte concrete ai cittadini, ai giovani e alle imprese.