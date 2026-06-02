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La voce della Politica
|80 anni di Repubblica, Falabella: I giovani custodi dei valori della Costituzione
2/06/2026
|Oggi, 2 giugno, lItalia taglia il traguardo storico degli ottant'anni dalla nascita della Repubblica. Per questa speciale ricorrenza, lAmministrazione Comunale ha scelto di organizzare la celebrazione ufficiale domani, mercoledì 3 giugno, con una giornata interamente dedicata al coinvolgimento attivo delle nostre scuole.
Vogliamo che i valori di libertà, democrazia e unione, nati ottant'anni fa, vengano trasmessi con forza alle nuove generazioni. Vedere i nostri giovani riflettere sui principi della Costituzione e farsi custodi del Tricolore è il modo più bello e significativo per onorare la nostra storia.
L'Amministrazione Comunale invita calorosamente tutta la cittadinanza, le famiglie e le associazioni a partecipare.
Uniamoci ai nostri studenti, ai docenti e ai dirigenti scolastici per formare un'unica grande comunità, unita sotto la stessa bandiera. La vostra presenza sarà il segno tangibile di una Lagonegro che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.
Vi aspettiamo per vivere insieme questo momento di profondo orgoglio civico!
Viva la Repubblica, viva la Scuola, viva Lagonegro!
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|La Voce della Politica
|2/06/2026 - 80 anni di Repubblica, Falabella: I giovani custodi dei valori della Costituzione
Oggi, 2 giugno, lItalia taglia il traguardo storico degli ottant'anni dalla nascita della Repubblica. Per questa speciale ricorrenza, lAmministrazione Comunale ha scelto di organizzare la celebrazione ufficiale domani, mercoledì 3 giugno, con una giornata interamente dedic...-->continua
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|1/06/2026 - Liste di attesa, precisazioni dellassessore Latronico
Il 29 maggio 2026, lAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha presentato ufficialmente la nuova Piattaforma Nazionale delle Liste dAttesa, elaborata su milioni di prenotazioni acquisite tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a strutture pubblic...-->continua
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|1/06/2026 - Cupparo su Callmat: impegno concreto
In riferimento alle dichiarazioni apparse sulla stampa locale in merito alla vertenza CallMat, lassessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, ritiene opportuno precisare alcuni aspetti al fine di fornire un quadro corretto del...-->continua
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|1/06/2026 - 2 giugno 1946 2 giugno 2026: il lungo cammino delle donne verso lemancipazione e l'uguaglianza
Il 2 giugno 1946 rappresenta una data storica per l'Italia: per la prima volta le donne votarono e furono elette in una consultazione politica nazionale. Così, in una nota, Maria Rosaria DAnzi, presidente provinciale di Potenza dellAnpi. Un traguardo fondame...-->continua
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|1/06/2026 - ASM, ''nessun licenziamento previsto''
In merito alle dichiarazioni diffuse dalle organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL riguardanti la riorganizzazione dei servizi di vigilanza armata, custodia, portierato e trasporto pazienti, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ritie...-->continua
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|1/06/2026 - Bardi su Festa della Repubblica
Ci sono date che definiscono chi siamo. E il 2 giugno è la più importante di tutte: è il giorno in cui abbiamo scelto di essere un popolo libero, unito e democratico". Con questa riflessione il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, apre il suo mess...-->continua
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|1/06/2026 - Comune di Matera: via libera alla variazione di bilancio per opere strategiche
Lamministrazione comunale di Matera segna un passaggio fondamentale per la realizzazione di opere pubbliche prioritarie attraverso lapprovazione della Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2026-2028. Questo provvedimento contabile permette l'impiego oper...-->continua
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