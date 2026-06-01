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La voce della Politica
|Cupparo su Callmat: impegno concreto
1/06/2026
|In riferimento alle dichiarazioni apparse sulla stampa locale in merito alla vertenza CallMat, lassessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, ritiene opportuno precisare alcuni aspetti al fine di fornire un quadro corretto dellimpegno istituzionale profuso in questi mesi.
«Comprendo le preoccupazioni dei lavoratori e delle loro famiglie dichiara Cupparo ed è proprio per questo che la Regione Basilicata segue con la massima attenzione levolversi della vicenda CallMat, consapevole della rilevanza occupazionale e sociale che essa riveste per Matera e per lintero territorio regionale. A conferma dellimpegno concreto della Regione, sono già stati messi in campo strumenti finanziari per complessivi 10 milioni di euro, di cui 6 milioni destinati agli investimenti produttivi e 4 milioni destinati ai processi di innovazione e sviluppo, ai quali si aggiungono ulteriori 2 milioni di euro messi a disposizione dallIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si tratta di risorse importanti che possono rappresentare unopportunità per attrarre nuovi investimenti, sostenere iniziative imprenditoriali e creare condizioni favorevoli alla salvaguardia e alla crescita delloccupazione sul territorio».
Lassessore ricorda che la Regione ha già avviato interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti, a partire dallazienda, dalle organizzazioni sindacali, dagli enti competenti e dai rappresentanti istituzionali, con lobiettivo di individuare ogni possibile soluzione utile a tutelare i livelli occupazionali. «Non corrisponde al vero limmagine di una Regione assente o inerte. Al contrario, stiamo lavorando con responsabilità e concretezza per verificare tutte le opportunità disponibili e costruire un percorso che possa garantire prospettive occupazionali ai lavoratori coinvolti. In una vertenza così delicata occorre evitare semplificazioni e polemiche che rischiano di generare ulteriore incertezza tra i lavoratori e le loro famiglie».
Per quanto riguarda il confronto istituzionale, Cupparo sottolinea che il prossimo 10 giugno è previsto al MIMIT un incontro dedicato alla vertenza, al quale parteciperanno i soggetti interessati per approfondire tutti gli aspetti della situazione, valutare le prospettive industriali e occupazionali e individuare le possibili soluzioni da mettere in campo. «Accolgo con favore ogni occasione di confronto istituzionale e democratico. La partecipazione di tutte le parti interessate potrà contribuire a costruire un percorso condiviso nellinteresse dei lavoratori, delle loro famiglie e della comunità materana. La Regione Basilicata sarà presente con spirito costruttivo e con la volontà di contribuire concretamente allindividuazione delle soluzioni più efficaci».
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archivio
|La Voce della Politica
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