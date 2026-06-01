In riferimento alle dichiarazioni apparse sulla stampa locale in merito alla vertenza CallMat, lassessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, ritiene opportuno precisare alcuni aspetti al fine di fornire un quadro corretto dellimpegno istituzionale profuso in questi mesi.

«Comprendo le preoccupazioni dei lavoratori e delle loro famiglie  dichiara Cupparo  ed è proprio per questo che la Regione Basilicata segue con la massima attenzione levolversi della vicenda CallMat, consapevole della rilevanza occupazionale e sociale che essa riveste per Matera e per lintero territorio regionale. A conferma dellimpegno concreto della Regione, sono già stati messi in campo strumenti finanziari per complessivi 10 milioni di euro, di cui 6 milioni destinati agli investimenti produttivi e 4 milioni destinati ai processi di innovazione e sviluppo, ai quali si aggiungono ulteriori 2 milioni di euro messi a disposizione dallIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si tratta di risorse importanti che possono rappresentare unopportunità per attrarre nuovi investimenti, sostenere iniziative imprenditoriali e creare condizioni favorevoli alla salvaguardia e alla crescita delloccupazione sul territorio».



Lassessore ricorda che la Regione ha già avviato interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti, a partire dallazienda, dalle organizzazioni sindacali, dagli enti competenti e dai rappresentanti istituzionali, con lobiettivo di individuare ogni possibile soluzione utile a tutelare i livelli occupazionali. «Non corrisponde al vero limmagine di una Regione assente o inerte. Al contrario, stiamo lavorando con responsabilità e concretezza per verificare tutte le opportunità disponibili e costruire un percorso che possa garantire prospettive occupazionali ai lavoratori coinvolti. In una vertenza così delicata occorre evitare semplificazioni e polemiche che rischiano di generare ulteriore incertezza tra i lavoratori e le loro famiglie».



Per quanto riguarda il confronto istituzionale, Cupparo sottolinea che il prossimo 10 giugno è previsto al MIMIT un incontro dedicato alla vertenza, al quale parteciperanno i soggetti interessati per approfondire tutti gli aspetti della situazione, valutare le prospettive industriali e occupazionali e individuare le possibili soluzioni da mettere in campo. «Accolgo con favore ogni occasione di confronto istituzionale e democratico. La partecipazione di tutte le parti interessate potrà contribuire a costruire un percorso condiviso nellinteresse dei lavoratori, delle loro famiglie e della comunità materana. La Regione Basilicata sarà presente con spirito costruttivo e con la volontà di contribuire concretamente allindividuazione delle soluzioni più efficaci».



