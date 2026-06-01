-->
|
La voce della Politica
|2 giugno 1946 2 giugno 2026: il lungo cammino delle donne verso lemancipazione e l'uguaglianza
1/06/2026
|Il 2 giugno 1946 rappresenta una data storica per l'Italia: per la prima volta le donne votarono e furono elette in una consultazione politica nazionale. Così, in una nota, Maria Rosaria DAnzi, presidente provinciale di Potenza dellAnpi. Un traguardo fondamentale nel processo di emancipazione femminile iniziato nella Resistenza, quando il ruolo delle donne - ha proseguito la presidente - fu determinante. Come affermava Lidia Menapace, nome di battaglia Bruna, se non ci fossero state le donne non ci sarebbe stata la Resistenza, punto e basta. Tuttavia, terminata la guerra, queste si resero presto conto che la battaglia per lemancipazione doveva proseguire, se non addirittura ricominciare. Dopo lesperienza nei Gruppi di difesa della donna e dopo la Liberazione serviva che le donne continuassero a lavorare per le donne. Teresa Vergalli, nome di battaglia Anuska, racconta di quando le venne affidato il compito di istruire la sua gente sulla storia dItalia e sulla democrazia, di spiegare la differenza tra sindaco e podestà e di come tale compito avesse un significato particolare quando ad ascoltarla erano altre donne. Per le medesime ragioni furono create le prime organizzazioni femminili: il CIF e lUDI, che, pur partendo da orientamenti diversi, furono unite da un comune impegno per la conquista del voto alle donne, dimostrando la capacità di costruire una formidabile alleanza tra donne. Ciò che accadde dopo è noto. Le elezioni amministrative della primavera del 1946 furono le prime in cui si registra anche la partecipazione delle donne. E successivamente, con il voto del 2 e del 3 giugno, furono elette nellAssemblea costituente anche 21 donne, molte delle quali erano state partigiane. Si trattò di donne capaci di una visione anticipatrice ha sottolineato DAnzi che aprirono più ampi spazi alla politica. Tra queste, Teresa Noce, la rivoluzionaria professionale come amava definirsi, che aveva conosciuto la povertà e la durezza del lavoro operaio. Come altre donne della Costituente, aveva vissuto la Resistenza e, nel suo caso, anche una lunga deportazione in Germania. A lei si deve quel di fatto contenuto nellarticolo 3, che contiene con parole chiare e definitive la promessa di una società uguale e liberata dalle discriminazioni, fondata sulla pari dignità sociale, impegnando nel contempo lo Stato a rimuovere gli ostacoli che limitano luguaglianza.
Nonostante i passi in avanti compiuti in questi ottantanni, le norme costituzionali in materia di uguaglianza restano ancora disattese: restano disattese per le donne, per le quali i luoghi di lavoro permangono, ancora troppo spesso, luoghi di discriminazione; e allo stesso modo quelle stesse norme rimangono ancora una visione per gli altri gruppi elencati al primo comma dellart. 3 che sono fatti oggetto di rinnovati atti di discriminazione e violenza, che si accompagnano a un ciclico riemergere di visioni conservatrici, inclini a relegare la donna e altre componenti della società in ruoli sociali marginali. Dinnanzi a questo stato di cose, sullesempio delle Madri costituenti ha concluso DAnzi noi donne dovremmo recuperare la capacità di collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni. Perché quando le donne lavorano assieme possono rendere realtà una visione del mondo migliore.
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/06/2026 - Liste di attesa, precisazioni dellassessore Latronico
Il 29 maggio 2026, lAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha presentato ufficialmente la nuova Piattaforma Nazionale delle Liste dAttesa, elaborata su milioni di prenotazioni acquisite tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a strutture pubbliche e private ac...-->continua
|
|
|1/06/2026 - Cupparo su Callmat: impegno concreto
In riferimento alle dichiarazioni apparse sulla stampa locale in merito alla vertenza CallMat, lassessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, ritiene opportuno precisare alcuni aspetti al fine di fornire un quadro corretto del...-->continua
|
|
|1/06/2026 - 2 giugno 1946 2 giugno 2026: il lungo cammino delle donne verso lemancipazione e l'uguaglianza
Il 2 giugno 1946 rappresenta una data storica per l'Italia: per la prima volta le donne votarono e furono elette in una consultazione politica nazionale. Così, in una nota, Maria Rosaria DAnzi, presidente provinciale di Potenza dellAnpi. Un traguardo fondame...-->continua
|
|
|1/06/2026 - ASM, ''nessun licenziamento previsto''
In merito alle dichiarazioni diffuse dalle organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL riguardanti la riorganizzazione dei servizi di vigilanza armata, custodia, portierato e trasporto pazienti, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ritie...-->continua
|
|
|1/06/2026 - Bardi su Festa della Repubblica
Ci sono date che definiscono chi siamo. E il 2 giugno è la più importante di tutte: è il giorno in cui abbiamo scelto di essere un popolo libero, unito e democratico". Con questa riflessione il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, apre il suo mess...-->continua
|
|
|1/06/2026 - Comune di Matera: via libera alla variazione di bilancio per opere strategiche
Lamministrazione comunale di Matera segna un passaggio fondamentale per la realizzazione di opere pubbliche prioritarie attraverso lapprovazione della Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2026-2028. Questo provvedimento contabile permette l'impiego oper...-->continua
|
|
|1/06/2026 - Lomuti M5S. Callmat: 350 famiglie a Matera sull'orlo del baratro. Dietro i licenziamenti c'è una scelta precisa
Partiamo dai fatti. TIM ha avviato un progetto strutturato per sostituire progressivamente il proprio servizio clienti vocale il 187, il numero verde Consip, il 119 per l'assistenza mobile con agenti di intelligenza artificiale sviluppati da una startup is...-->continua
|
|