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La voce della Politica

Bardi su Festa della Repubblica

1/06/2026

Ci sono date che definiscono chi siamo. E il 2 giugno è la più importante di tutte: è il giorno in cui abbiamo scelto di essere un popolo libero, unito e democratico". Con questa riflessione il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, apre il suo messaggio ai lucani alla vigilia dell'anniversario della Festa della Repubblica. Il governatore lucano sottolinea come i valori costituzionali debbano tradursi in azioni concrete sul territorio, soprattutto in un momento storico in cui la regione e l'intero Paese affrontano sfide cruciali come la transizione energetica, lo sviluppo economico e il contrasto allo spopolamento delle aree interne. Secondo Bardi la Repubblica si costruisce ogni giorno difendendo i diritti fondamentali: il lavoro, la salute e l'istruzione, mettendo al centro le energie e il talento dei giovani lucani. Un pensiero speciale è rivolto dal Presidente a tutte le donne e gli uomini che incarnano quotidianamente i valori della Costituzione: le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco, presidio costante di legalità; il personale sanitario e i volontari della Protezione Civile, colonna portante nei momenti di emergenza; i sindaci del territorio, primi custodi delle comunità locali.

Bardi, infine, lancia un appello alla coesione, ricordando che celebrare la Repubblica significa rinnovare un patto di fiducia indissolubile tra istituzioni e cittadini, per guardare al futuro con determinazione e speranza. "Viva la Basilicata, viva l'Italia, viva la Repubblica".







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