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La voce della Politica
|Bardi su Festa della Repubblica
1/06/2026
|Ci sono date che definiscono chi siamo. E il 2 giugno è la più importante di tutte: è il giorno in cui abbiamo scelto di essere un popolo libero, unito e democratico". Con questa riflessione il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, apre il suo messaggio ai lucani alla vigilia dell'anniversario della Festa della Repubblica. Il governatore lucano sottolinea come i valori costituzionali debbano tradursi in azioni concrete sul territorio, soprattutto in un momento storico in cui la regione e l'intero Paese affrontano sfide cruciali come la transizione energetica, lo sviluppo economico e il contrasto allo spopolamento delle aree interne. Secondo Bardi la Repubblica si costruisce ogni giorno difendendo i diritti fondamentali: il lavoro, la salute e l'istruzione, mettendo al centro le energie e il talento dei giovani lucani. Un pensiero speciale è rivolto dal Presidente a tutte le donne e gli uomini che incarnano quotidianamente i valori della Costituzione: le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco, presidio costante di legalità; il personale sanitario e i volontari della Protezione Civile, colonna portante nei momenti di emergenza; i sindaci del territorio, primi custodi delle comunità locali.
Bardi, infine, lancia un appello alla coesione, ricordando che celebrare la Repubblica significa rinnovare un patto di fiducia indissolubile tra istituzioni e cittadini, per guardare al futuro con determinazione e speranza. "Viva la Basilicata, viva l'Italia, viva la Repubblica".
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|1/06/2026 - Bardi su Festa della Repubblica
Ci sono date che definiscono chi siamo. E il 2 giugno è la più importante di tutte: è il giorno in cui abbiamo scelto di essere un popolo libero, unito e democratico". Con questa riflessione il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, apre il suo messaggio ai lucani...-->continua
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|1/06/2026 - Comune di Matera: via libera alla variazione di bilancio per opere strategiche
Lamministrazione comunale di Matera segna un passaggio fondamentale per la realizzazione di opere pubbliche prioritarie attraverso lapprovazione della Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2026-2028. Questo provvedimento contabile permette l'impiego oper...-->continua
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|1/06/2026 - Lomuti M5S. Callmat: 350 famiglie a Matera sull'orlo del baratro. Dietro i licenziamenti c'è una scelta precisa
Partiamo dai fatti. TIM ha avviato un progetto strutturato per sostituire progressivamente il proprio servizio clienti vocale il 187, il numero verde Consip, il 119 per l'assistenza mobile con agenti di intelligenza artificiale sviluppati da una startup is...-->continua
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|31/05/2026 - Sanità territoriale, confronto positivo in Conferenza dei sindaci: focus su Pnrr e Breast Unit
Un confronto costruttivo mirato al rafforzamento della sanità territoriale, pur nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione, in un clima di collaborazione istituzionale. È quanto emerso nella Conferenza dei sindaci della provincia di Matera, convocata e p...-->continua
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|31/05/2026 - Padula: Persone con disabilità lasciate senza dignitosa accoglienza. Questa non è inclusione, è disorganizzazione
A seguito del concerto di Noemi, svoltosi nellambito degli eventi cittadini, sono pervenute allUfficio del Garante regionale per le persone con disabilità diverse segnalazioni relative a gravi criticità nella gestione dellaccoglienza delle persone con disab...-->continua
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|30/05/2026 - Forestazione, la CUB Basilicata chiede maggiore attenzione per i lavoratori ASA
Apprendiamo da dichiarazioni pubbliche che l'Assessore allo Sviluppo Economico e Sociale della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, si vanta di aver fatto fare un passo avanti sul piano dei diritti ai "cittadini che hanno attraversato percorsi di difficoltà ...-->continua
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|30/05/2026 - Rotonda: controreplica del sindaco sulla situazione del Poliambulatorio
Dopo i comunicati sul Poliambulatorio del gruppo di opposizione "Rotonda Futura e del Circolo di Rotonda del Pd, è arrivata la controreplica del sindaco di Rocco Bruno.
La nota del sindaco di Rotonda
Dopo la lettura di alcuni comunicat...-->continua
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