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Sanità territoriale, confronto positivo in Conferenza dei sindaci: focus su Pnrr e Breast Unit

31/05/2026

Un confronto costruttivo mirato al rafforzamento della sanità territoriale, pur nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione, in un clima di collaborazione istituzionale. È quanto emerso nella Conferenza dei sindaci della provincia di Matera, convocata e presieduta dal sindaco Antonio Nicoletti giovedì scorso nella sala Mandela del Comune.
Allincontro hanno partecipato lassessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, la direzione strategica dellAzienda Sanitaria Locale di Matera e numerosi amministratori del territorio provinciale sia in presenza che collegati da remoto.
Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati al rafforzamento della sanità territoriale e allattuazione degli investimenti previsti dal Pnrr, con particolare riferimento al potenziamento dei servizi di prossimità, alla rete delle Case e degli Ospedali di Comunità, alle Centrali operative territoriali e agli interventi programmati per garantire strutture sanitarie sempre più sicure ed efficienti.
La Conferenza ha rappresentato unimportante occasione di condivisione tra istituzioni, finalizzata a costruire un modello sanitario maggiormente vicino alle esigenze dei cittadini, capace di assicurare qualità dellassistenza e tempi di risposta adeguati in tutti i comuni del Materano.
Un passaggio fondamentale è stato riservato al tema della chirurgia senologica presso lospedale Madonna delle Grazie di Matera. Durante lincontro, lassessore Latronico ha illustrato lo stato delliter avviato con il Ministero della Salute per rendere operativo il protocollo di collaborazione tra lIrccs Crob di Rionero e lAsm di Matera, finalizzato alla ripresa delle attività chirurgiche dedicate alle pazienti affette da patologie oncologiche della mammella.
Il modello organizzativo individuato consentirà di integrare competenze professionali e attività multidisciplinari, valorizzando il lavoro già svolto dagli operatori sanitari del presidio materano e in raccordo con gli specialisti del Centro oncologico lucano. Un percorso che migliora gli standard di qualità, sicurezza e continuità assistenziale, garantendo sul territorio la presenza di un servizio fondamentale per tante donne e per le loro famiglie.
Esprimo soddisfazione  dichiara il Sindaco Nicoletti  per il clima di collaborazione emerso nel corso della Conferenza e per lattenzione concreta che la Regione Basilicata e lAzienda sanitaria stanno riservando alle esigenze del territorio materano. Un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dallassessore regionale Latronico e la direzione dellASM, per la sensibilità dimostrata sulle principali tematiche inerenti la sanità, pur nellesigenza di riordino, e con un livello di servizi garantiti senza incrementare il carico fiscale nei confronti dei cittadini.
In particolare, il protocollo per lattuazione della Breast Unit è un segnale importante e atteso dalla comunità materana, soprattutto per le tante donne che chiedevano certezze, prossimità delle cure e continuità assistenziale, e che così potranno evitare ulteriori disagi e spostamenti. La tutela della salute delle donne e il diritto a ricevere cure qualificate vicino alla propria comunità devono restare una priorità condivisa delle istituzioni.



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