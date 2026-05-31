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La voce della Politica
|Sanità territoriale, confronto positivo in Conferenza dei sindaci: focus su Pnrr e Breast Unit
31/05/2026
|Un confronto costruttivo mirato al rafforzamento della sanità territoriale, pur nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione, in un clima di collaborazione istituzionale. È quanto emerso nella Conferenza dei sindaci della provincia di Matera, convocata e presieduta dal sindaco Antonio Nicoletti giovedì scorso nella sala Mandela del Comune.
Allincontro hanno partecipato lassessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, la direzione strategica dellAzienda Sanitaria Locale di Matera e numerosi amministratori del territorio provinciale sia in presenza che collegati da remoto.
Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati al rafforzamento della sanità territoriale e allattuazione degli investimenti previsti dal Pnrr, con particolare riferimento al potenziamento dei servizi di prossimità, alla rete delle Case e degli Ospedali di Comunità, alle Centrali operative territoriali e agli interventi programmati per garantire strutture sanitarie sempre più sicure ed efficienti.
La Conferenza ha rappresentato unimportante occasione di condivisione tra istituzioni, finalizzata a costruire un modello sanitario maggiormente vicino alle esigenze dei cittadini, capace di assicurare qualità dellassistenza e tempi di risposta adeguati in tutti i comuni del Materano.
Un passaggio fondamentale è stato riservato al tema della chirurgia senologica presso lospedale Madonna delle Grazie di Matera. Durante lincontro, lassessore Latronico ha illustrato lo stato delliter avviato con il Ministero della Salute per rendere operativo il protocollo di collaborazione tra lIrccs Crob di Rionero e lAsm di Matera, finalizzato alla ripresa delle attività chirurgiche dedicate alle pazienti affette da patologie oncologiche della mammella.
Il modello organizzativo individuato consentirà di integrare competenze professionali e attività multidisciplinari, valorizzando il lavoro già svolto dagli operatori sanitari del presidio materano e in raccordo con gli specialisti del Centro oncologico lucano. Un percorso che migliora gli standard di qualità, sicurezza e continuità assistenziale, garantendo sul territorio la presenza di un servizio fondamentale per tante donne e per le loro famiglie.
Esprimo soddisfazione dichiara il Sindaco Nicoletti per il clima di collaborazione emerso nel corso della Conferenza e per lattenzione concreta che la Regione Basilicata e lAzienda sanitaria stanno riservando alle esigenze del territorio materano. Un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dallassessore regionale Latronico e la direzione dellASM, per la sensibilità dimostrata sulle principali tematiche inerenti la sanità, pur nellesigenza di riordino, e con un livello di servizi garantiti senza incrementare il carico fiscale nei confronti dei cittadini.
In particolare, il protocollo per lattuazione della Breast Unit è un segnale importante e atteso dalla comunità materana, soprattutto per le tante donne che chiedevano certezze, prossimità delle cure e continuità assistenziale, e che così potranno evitare ulteriori disagi e spostamenti. La tutela della salute delle donne e il diritto a ricevere cure qualificate vicino alla propria comunità devono restare una priorità condivisa delle istituzioni.
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