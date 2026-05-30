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Forestazione, la CUB Basilicata chiede maggiore attenzione per i lavoratori ASA

30/05/2026

Apprendiamo da dichiarazioni pubbliche che l'Assessore allo Sviluppo Economico e Sociale della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, si vanta di aver fatto fare un passo avanti sul piano dei diritti ai "cittadini che hanno attraversato percorsi di difficoltà occupazionale", come i lavoratori Saap. Il "buon francescano" Cupparo, tuttavia, dimentica che altri lavoratori del settore forestale sono stati lasciati indietro.

Vogliamo ricordare all'Assessore che le lavoratrici e i lavoratori ASA svolgono appena 102 giornate lavorative all'anno, dovendo fare i conti con un reddito annuale miserevole. Se da un lato Cupparo si vanta di aver inserito il personale ASA nella forestazione, dall'altro dimentica che anche questi lavoratori provengono da lunghi percorsi di precarietà e difficoltà occupazionale. Per anni sono stati confinati in quello che si potrebbe definire un "lavoro nero legalizzato nella pubblica amministrazione", e qualcuno di loro ha persino perso la vita svolgendo il proprio dovere.

Dietro la nuova sigla ASA (Attività Servizi Ambientali) ci sono gli ex Tis ed ex Rmi: persone che per anni hanno dovuto sopportare di tutto, sopravvivendo con un sussidio di appena 550 euro al mese.

Qualcuno in passato affermava che è necessario "fare strada ai poveri, senza farsi strada": chi si definisce francescano dovrebbe fare proprio questo insegnamento. I lavoratori dovrebbero essere tutti uguali; non possono esistere tutele di serie A e di serie B.

L'Assessore Cupparo e l'intera Giunta regionale di Basilicata mettano da parte le discriminazioni: la propaganda è una cosa, la realtà e i sacrifici che i lavoratori vivono sulla propria pelle sono un'altra. I corsi di formazione devono servire a incrementare realmente la professionalità e il reddito, non a fare altro. Per i francescani veri, la carità fraterna "non si vanta e non si gonfia", si esercita nei fatti.



Potenza sabato 30 maggio 2026 la CUB Basilicata



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