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La voce della Politica
|Picerno alla festa di San Gerardo: appartenenza e identità
30/05/2026
|Picerno alla festa di San Gerardo: appartenenza e identità
«Sono orgoglioso di aver partecipato anche questanno alla storica Parata dei Turchi, impersonando il Vescovo, una figura simbolica di una manifestazione che rappresenta una delle più importanti tradizioni della nostra città. Vi prendo parte da molti anni perché credo profondamente nel valore storico, popolare e culturale di questo evento, capace di richiamare visitatori dai comuni lucani limitrofi e di rafforzare il legame tra i cittadini e le proprie radici.
È stato emozionante vedere una partecipazione così ampia e sentita, testimonianza di un forte senso di appartenenza e di identità collettiva
«Ogni volta che si svolgono rappresentazioni popolari come la Parata dei Turchi si rinnova il significato più autentico del legame tra una comunità e il proprio territorio. Queste manifestazioni non sono soltanto eventi celebrativi, ma occasioni preziose per valorizzare la memoria storica, le tradizioni e lidentità culturale che caratterizzano il nostro patrimonio collettivo.
La straordinaria partecipazione registrata questanno dimostra quanto sia vivo il desiderio dei cittadini di riconoscersi nei valori e nelle tradizioni che hanno contribuito a costruire la storia della nostra città. Preservare e sostenere queste iniziative significa investire nella cultura, nella coesione sociale e nel senso di appartenenza delle nuove generazioni.»
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|30/05/2026 - Picerno alla festa di San Gerardo: appartenenza e identità
Picerno alla festa di San Gerardo: appartenenza e identità
«Sono orgoglioso di aver partecipato anche questanno alla storica Parata dei Turchi, impersonando il Vescovo, una figura simbolica di una manifestazione che rappresenta una delle più importanti tradizioni della...-->continua
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