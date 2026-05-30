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Sanità, controlli ok sulle strutture del Pnrr

30/05/2026

Importante passo in avanti per il completamento e il potenziamento della sanità territoriale lucana. Tutte le 14 strutture finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in provincia di Potenza hanno superato positivamente la visita di verifica dellesperto indipendente. Un riscontro tecnico che certifica la qualità, la regolarità e lavanzamento degli interventi strutturali messi in campo per ridefinire la rete di assistenza sul territorio.
Ad annunciarlo è lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico: Questo risultato rappresenta una validazione fondamentale del percorso che abbiamo intrapreso. Aver superato a pieni voti lesame dellesperto indipendente su tutti e 14 i presidi PNRR dimostra la serietà, lefficacia e il rispetto dei tempi con cui la Regione, in sinergia con i soggetti attuatori, sta portando avanti i cantieri della sanità. Lobiettivo è costruire una sanità di prossimità moderna, efficiente e connessa, capace di portare le cure vicine ai luoghi in cui i lucani vivono, riducendo le distanze e valorizzando la presa in carico continuativa delle cronicità.
Lesito positivo della verifica arriva in un momento di forte fermento e interazione diretta con le comunità locali. Proprio in questi giorni, infatti, il Direttore generale dellAzienda Sanitaria Locale di Potenza (Asp), Giuseppe De Filippis, è impegnato in un fitto tour istituzionale allinterno dei comuni del distretto sanitario di competenza per confrontarsi sul campo con gli amministratori locali. A margine dei suoi incontri con la rete territoriale il Dg ha ringraziato tutti i soggetti in campo (a partire dalle amministrazioni e dai sindacati) per limpegno e la collaborazione, sottolineando che questo riscontro tecnico positivo sulle strutture PNRR dà ancora più forza al lavoro che stiamo facendo sul territorio. In questi giorni sto visitando personalmente i paesi del nostro distretto sanitario per incontrare i sindaci che sono i primi custodi dei bisogni dei cittadini. Il mio obiettivo è verificare sul campo lo stato reale della nostra assistenza, raccogliere suggerimenti preziosi e avviare una vera e propria progettazione condivisa. La nuova architettura della sanità territoriale, che comprende Cot (Centrale Operativa Territoriale), Case e Ospedali di Comunità, non nasce per tagliare o sostituire i presidi storici come le guardie mediche, ma per moltiplicare i servizi e renderli a misura duomo, specialmente nelle nostre aree interne dove la popolazione è più anziana e fragile. Il superamento delle verifiche indipendenti proietta il territorio verso le fasi finali di attivazione della nuova rete assistenziale, ridisegnando un modello sanitario che punta tutto sullintegrazione tra strutture fisiche, innovazione tecnologica e dialogo costante con i territori.



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