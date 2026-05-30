-->
|
La voce della Politica
|Sanità, controlli ok sulle strutture del Pnrr
30/05/2026
|Importante passo in avanti per il completamento e il potenziamento della sanità territoriale lucana. Tutte le 14 strutture finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in provincia di Potenza hanno superato positivamente la visita di verifica dellesperto indipendente. Un riscontro tecnico che certifica la qualità, la regolarità e lavanzamento degli interventi strutturali messi in campo per ridefinire la rete di assistenza sul territorio.
Ad annunciarlo è lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico: Questo risultato rappresenta una validazione fondamentale del percorso che abbiamo intrapreso. Aver superato a pieni voti lesame dellesperto indipendente su tutti e 14 i presidi PNRR dimostra la serietà, lefficacia e il rispetto dei tempi con cui la Regione, in sinergia con i soggetti attuatori, sta portando avanti i cantieri della sanità. Lobiettivo è costruire una sanità di prossimità moderna, efficiente e connessa, capace di portare le cure vicine ai luoghi in cui i lucani vivono, riducendo le distanze e valorizzando la presa in carico continuativa delle cronicità.
Lesito positivo della verifica arriva in un momento di forte fermento e interazione diretta con le comunità locali. Proprio in questi giorni, infatti, il Direttore generale dellAzienda Sanitaria Locale di Potenza (Asp), Giuseppe De Filippis, è impegnato in un fitto tour istituzionale allinterno dei comuni del distretto sanitario di competenza per confrontarsi sul campo con gli amministratori locali. A margine dei suoi incontri con la rete territoriale il Dg ha ringraziato tutti i soggetti in campo (a partire dalle amministrazioni e dai sindacati) per limpegno e la collaborazione, sottolineando che questo riscontro tecnico positivo sulle strutture PNRR dà ancora più forza al lavoro che stiamo facendo sul territorio. In questi giorni sto visitando personalmente i paesi del nostro distretto sanitario per incontrare i sindaci che sono i primi custodi dei bisogni dei cittadini. Il mio obiettivo è verificare sul campo lo stato reale della nostra assistenza, raccogliere suggerimenti preziosi e avviare una vera e propria progettazione condivisa. La nuova architettura della sanità territoriale, che comprende Cot (Centrale Operativa Territoriale), Case e Ospedali di Comunità, non nasce per tagliare o sostituire i presidi storici come le guardie mediche, ma per moltiplicare i servizi e renderli a misura duomo, specialmente nelle nostre aree interne dove la popolazione è più anziana e fragile. Il superamento delle verifiche indipendenti proietta il territorio verso le fasi finali di attivazione della nuova rete assistenziale, ridisegnando un modello sanitario che punta tutto sullintegrazione tra strutture fisiche, innovazione tecnologica e dialogo costante con i territori.
|
archivio
|La Voce della Politica
|30/05/2026 - Picerno alla festa di San Gerardo: appartenenza e identità
Picerno alla festa di San Gerardo: appartenenza e identità
«Sono orgoglioso di aver partecipato anche questanno alla storica Parata dei Turchi, impersonando il Vescovo, una figura simbolica di una manifestazione che rappresenta una delle più importanti tradizioni della...-->continua
|
|
|30/05/2026 - Sanità, controlli ok sulle strutture del Pnrr
Importante passo in avanti per il completamento e il potenziamento della sanità territoriale lucana. Tutte le 14 strutture finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in provincia di Potenza hanno superato positivamente la visita ...-->continua
|
|
|30/05/2026 - Sanità lucana, Filcom Confsal Basilicata: tagli ai servizi esternalizzati inaccettabili, a rischio salari e sicurezza
La Filcom Confsal Basilicata ha avviato formalmente la procedura di raffreddamento e proclamato lo stato di agitazione del personale addetto ai servizi esternalizzati dellASM di Matera, in seguito alla delibera con cui lAzienda sanitaria ha disposto una dras...-->continua
|
|
|30/05/2026 - Pd Rotonda, Poliambulatorio: Alla lunga tutti i nodi vengono al pettine
Il Circolo Pd di Rotonda, alla luce degli ultimi avvenimenti riguardanti il Poliambulatorio del nostro Comune, ribadisce piena vicinanza e sostegno all'iniziativa dei cittadini che presidiano la struttura sanitaria.
Ricordiamo, comunque, che già da anni qu...-->continua
|
|
|30/05/2026 - FI Giovani Potenza. Parata dei Turchi nel caos: amministrazione impreparata, giovani e cittadini lasciati soli
Quanto è accaduto ieri a Potenza, nel giorno della storica Parata dei Turchi, rappresenta lennesima dimostrazione dellincapacità amministrativa di questa maggioranza di sinistra nel programmare e gestire eventi che richiamano migliaia di persone nel capoluog...-->continua
|
|
|30/05/2026 - Fials Matera, Il Tribunale Condanna lAzienda ASM, oltre 13 mila euro riconosciuti ad un dirigente medico
Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Matera rafforza la tutela dei professionisti della sanità pubblica. A renderlo noto è la Fials Matera con una nota stampa. Il Tribunale ha accolto il ricorso di un dirigente medico dellASM di Matera, riconoscendogli le...-->continua
|
|
|29/05/2026 - Basilicata, iscritta allordine del giorno la mozione su trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse
Nel corso della seduta consiliare di ieri è stata iscritta allunanimità allordine del giorno della prossima riunione del Consiglio regionale della Basilicata la mozione presentata dal Gruppo consiliare Basilicata Casa Comune concernente le Iniziative per il...-->continua
|
|