La Filcom Confsal Basilicata ha avviato formalmente la procedura di raffreddamento e proclamato lo stato di agitazione del personale addetto ai servizi esternalizzati dellASM di Matera, in seguito alla delibera con cui lAzienda sanitaria ha disposto una drastica riduzione del monte ore nei servizi di trasporto pazienti, vigilanza armata, custodia e portierato nei presidi ospedalieri della provincia. Contestualmente, la segreteria regionale guidata da Donato Rosa ha trasmesso le comunicazioni ufficiali di apertura dello stato di agitazione alle aziende appaltatrici Euro&Promos FM S.p.A. e Vigilanza Città di Potenza S.r.l., chiedendo limmediata apertura di tavoli di confronto. Dietro la definizione di razionalizzazione delle risorse  dichiara il segretario generale regionale Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa  si nasconde in realtà un taglio pesantissimo che colpisce 68 lavoratrici e lavoratori già costretti a vivere con contratti part-time e stipendi insufficienti. Non si tratta di una riorganizzazione, ma di un trasferimento del costo della crisi sui lavoratori più fragili del sistema sanitario. Nel dettaglio, la riduzione riguarda 17.520 ore annue nel servizio di trasporto e accompagnamento pazienti affidato a Euro&Promos FM S.p.A. e 10.848 ore annue nei servizi di vigilanza armata, custodia e portierato gestiti da Vigilanza Città di Potenza S.r.l., con un risparmio stimato per lAsm superiore a 327 mila euro nel periodo giugno-dicembre 2026. Per lAzienda quei numeri rappresentano un risparmio contabile  prosegue Rosa  mentre per decine di famiglie significano meno salario, meno tutele e maggiore precarietà. È una scelta che rischia inoltre di compromettere anche i livelli di sicurezza, soprattutto nei presidi territoriali più periferici come quello di Stigliano, dove viene eliminata la vigilanza notturna nei fine settimana. La Filcom Confsal Basilicata ritiene grave lassenza di un preventivo confronto sindacale e denuncia il rischio che tali misure possano rappresentare linizio di un piano più ampio di riduzione dei servizi esternalizzati dellintera sanità lucana. Non consentiremo  conclude Rosa  che la tenuta della sanità pubblica venga scaricata ancora una volta sul lavoro invisibile di operatori che garantiscono servizi essenziali ogni giorno. Chiediamo con urgenza la convocazione di un tavolo in Prefettura con Asm Matera, Euro&Promos FM S.p.A. e Vigilanza Città di Potenza S.r.l. per aprire un confronto serio e individuare soluzioni alternative che salvaguardino occupazione, salario e qualità dei servizi. In assenza di risposte concrete, siamo pronti ad attivare tutte le iniziative sindacali previste dalla legge.