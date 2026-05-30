-->
|
La voce della Politica
|Sanità lucana, Filcom Confsal Basilicata: tagli ai servizi esternalizzati inaccettabili, a rischio salari e sicurezza
30/05/2026
|La Filcom Confsal Basilicata ha avviato formalmente la procedura di raffreddamento e proclamato lo stato di agitazione del personale addetto ai servizi esternalizzati dellASM di Matera, in seguito alla delibera con cui lAzienda sanitaria ha disposto una drastica riduzione del monte ore nei servizi di trasporto pazienti, vigilanza armata, custodia e portierato nei presidi ospedalieri della provincia. Contestualmente, la segreteria regionale guidata da Donato Rosa ha trasmesso le comunicazioni ufficiali di apertura dello stato di agitazione alle aziende appaltatrici Euro&Promos FM S.p.A. e Vigilanza Città di Potenza S.r.l., chiedendo limmediata apertura di tavoli di confronto. Dietro la definizione di razionalizzazione delle risorse dichiara il segretario generale regionale Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa si nasconde in realtà un taglio pesantissimo che colpisce 68 lavoratrici e lavoratori già costretti a vivere con contratti part-time e stipendi insufficienti. Non si tratta di una riorganizzazione, ma di un trasferimento del costo della crisi sui lavoratori più fragili del sistema sanitario. Nel dettaglio, la riduzione riguarda 17.520 ore annue nel servizio di trasporto e accompagnamento pazienti affidato a Euro&Promos FM S.p.A. e 10.848 ore annue nei servizi di vigilanza armata, custodia e portierato gestiti da Vigilanza Città di Potenza S.r.l., con un risparmio stimato per lAsm superiore a 327 mila euro nel periodo giugno-dicembre 2026. Per lAzienda quei numeri rappresentano un risparmio contabile prosegue Rosa mentre per decine di famiglie significano meno salario, meno tutele e maggiore precarietà. È una scelta che rischia inoltre di compromettere anche i livelli di sicurezza, soprattutto nei presidi territoriali più periferici come quello di Stigliano, dove viene eliminata la vigilanza notturna nei fine settimana. La Filcom Confsal Basilicata ritiene grave lassenza di un preventivo confronto sindacale e denuncia il rischio che tali misure possano rappresentare linizio di un piano più ampio di riduzione dei servizi esternalizzati dellintera sanità lucana. Non consentiremo conclude Rosa che la tenuta della sanità pubblica venga scaricata ancora una volta sul lavoro invisibile di operatori che garantiscono servizi essenziali ogni giorno. Chiediamo con urgenza la convocazione di un tavolo in Prefettura con Asm Matera, Euro&Promos FM S.p.A. e Vigilanza Città di Potenza S.r.l. per aprire un confronto serio e individuare soluzioni alternative che salvaguardino occupazione, salario e qualità dei servizi. In assenza di risposte concrete, siamo pronti ad attivare tutte le iniziative sindacali previste dalla legge.
|
archivio
|La Voce della Politica
|30/05/2026 - Sanità lucana, Filcom Confsal Basilicata: tagli ai servizi esternalizzati inaccettabili, a rischio salari e sicurezza
La Filcom Confsal Basilicata ha avviato formalmente la procedura di raffreddamento e proclamato lo stato di agitazione del personale addetto ai servizi esternalizzati dellASM di Matera, in seguito alla delibera con cui lAzienda sanitaria ha disposto una drastica riduzione ...-->continua
|
|
|30/05/2026 - Pd Rotonda, Poliambulatorio: Alla lunga tutti i nodi vengono al pettine
Il Circolo Pd di Rotonda, alla luce degli ultimi avvenimenti riguardanti il Poliambulatorio del nostro Comune, ribadisce piena vicinanza e sostegno all'iniziativa dei cittadini che presidiano la struttura sanitaria.
Ricordiamo, comunque, che già da anni qu...-->continua
|
|
|30/05/2026 - FI Giovani Potenza. Parata dei Turchi nel caos: amministrazione impreparata, giovani e cittadini lasciati soli
Quanto è accaduto ieri a Potenza, nel giorno della storica Parata dei Turchi, rappresenta lennesima dimostrazione dellincapacità amministrativa di questa maggioranza di sinistra nel programmare e gestire eventi che richiamano migliaia di persone nel capoluog...-->continua
|
|
|30/05/2026 - Fials Matera, Il Tribunale Condanna lAzienda ASM, oltre 13 mila euro riconosciuti ad un dirigente medico
Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Matera rafforza la tutela dei professionisti della sanità pubblica. A renderlo noto è la Fials Matera con una nota stampa. Il Tribunale ha accolto il ricorso di un dirigente medico dellASM di Matera, riconoscendogli le...-->continua
|
|
|29/05/2026 - Basilicata, iscritta allordine del giorno la mozione su trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse
Nel corso della seduta consiliare di ieri è stata iscritta allunanimità allordine del giorno della prossima riunione del Consiglio regionale della Basilicata la mozione presentata dal Gruppo consiliare Basilicata Casa Comune concernente le Iniziative per il...-->continua
|
|
|29/05/2026 - Roccanova, contributo da 5 mila euro per chi trasferisce la residenza nel centro
Con determinazione n. 196 del 28 maggio 2026, il Comune di Roccanova, in provincia di Potenza, ha approvato lAvviso Pubblico Re.P.O.V. 01.01 Contributi per trasferimento di residenza nel centro storico, nellambito del Programma Operativo Val dAgri, Mela...-->continua
|
|
|29/05/2026 - Bando per non metanizzati, seconda tranche
La Direzione Generale dellAmbiente, del Territorio e dellEnergia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 8 di lunedì 1 giugno 2026, sarà attiva la seconda finestra telematica per la presentazione delle domande relative ai contributi a fondo...-->continua
|
|