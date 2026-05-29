La Direzione Generale dellAmbiente, del Territorio e dellEnergia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 8 di lunedì 1 giugno 2026, sarà attiva la seconda finestra telematica per la presentazione delle domande relative ai contributi a fondo perduto per linstallazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo nelle unità abitative lucane da parte di operatori economici. Il provvedimento, che concretizza gli indirizzi della Giunta regionale su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, attiva una dotazione finanziaria pari a 7 milioni e 107 mila euro per questa nuova finestra temporale. La misura fa parte del complessivo pacchetto di interventi da 24 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc), volto a sostenere lefficienza energetica, abbattere i costi in bolletta per le famiglie e favorire la diffusione di modelli sostenibili sul territorio regionale. Laccesso alla piattaforma telematica per il caricamento delle istanze sarà disponibile da lunedì mattina. Le risorse stanziate rappresentano un pilastro fondamentale della strategia regionale per accelerare la transizione ecologica attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Al fine di garantire il corretto e trasparente svolgimento delle procedure, la Direzione Generale precisa che la prenotazione delle risorse seguirà rigorosamente lordine cronologico di arrivo, facendo fede esclusivamente la data e lora della protocollazione telematica rilasciata dal sistema. Si raccomanda pertanto di verificare preventivamente la documentazione richiesta e di seguire scrupolosamente le istruzioni indicate sulla piattaforma Centrale Bandi della Regione Basilicata.