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La voce della Politica
|Bando per non metanizzati, seconda tranche
29/05/2026
|La Direzione Generale dellAmbiente, del Territorio e dellEnergia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 8 di lunedì 1 giugno 2026, sarà attiva la seconda finestra telematica per la presentazione delle domande relative ai contributi a fondo perduto per linstallazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo nelle unità abitative lucane da parte di operatori economici. Il provvedimento, che concretizza gli indirizzi della Giunta regionale su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, attiva una dotazione finanziaria pari a 7 milioni e 107 mila euro per questa nuova finestra temporale. La misura fa parte del complessivo pacchetto di interventi da 24 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc), volto a sostenere lefficienza energetica, abbattere i costi in bolletta per le famiglie e favorire la diffusione di modelli sostenibili sul territorio regionale. Laccesso alla piattaforma telematica per il caricamento delle istanze sarà disponibile da lunedì mattina. Le risorse stanziate rappresentano un pilastro fondamentale della strategia regionale per accelerare la transizione ecologica attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Al fine di garantire il corretto e trasparente svolgimento delle procedure, la Direzione Generale precisa che la prenotazione delle risorse seguirà rigorosamente lordine cronologico di arrivo, facendo fede esclusivamente la data e lora della protocollazione telematica rilasciata dal sistema. Si raccomanda pertanto di verificare preventivamente la documentazione richiesta e di seguire scrupolosamente le istruzioni indicate sulla piattaforma Centrale Bandi della Regione Basilicata.
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archivio
|La Voce della Politica
|29/05/2026 - Bando per non metanizzati, seconda tranche
La Direzione Generale dellAmbiente, del Territorio e dellEnergia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 8 di lunedì 1 giugno 2026, sarà attiva la seconda finestra telematica per la presentazione delle domande relative ai contributi a fondo perduto per l...-->continua
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|29/05/2026 - Nicola Coluzzi, Capo di Gabinetto Presidenza Consiglio regionale
Nicola Antonio Coluzzi è stato nominato Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Attualmente Dirigente della Regione Basilicata e incardinato nella relativa pianta organica, Coluzzi ricoprirà lincarico senza aggravio di spe...-->continua
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|29/05/2026 - Verso la riapertura della chirurgia senologica a Matera
L'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha formalmente trasmesso al ministero della Salute il protocollo tra lIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Matera p...-->continua
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|29/05/2026 - Conferenza dei sindaci della provincia di Matera
Una sanità moderna, efficiente e strutturata intorno ai bisogni reali delle comunità locali. È questo l'obiettivo condiviso nel corso della Conferenza dei sindaci della provincia di Matera che si è tenuta ieri nel palazzo comunale della Città dei Sassi. Alla C...-->continua
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|29/05/2026 - Acqua, Coldiretti Basilicata: chiarezza urgente sulla gestione dellOfanto
Con una lettera ufficiale indirizzata alla Regione Basilicata, agli organi competenti e ai rappresentanti politici, Coldiretti della Basilicata chiede di fare immediata luce sul reale "stato dell'arte" della gestione idrica del bacino dell'Ofanto. Nonostante ...-->continua
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|29/05/2026 - Scuola di Matera: Comune e Sindacati avviano una stagione di confronto. ''La scuola è un bene comune''
LAmministrazione Nicoletti e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola aprono una nuova stagione di confronto e collaborazione istituzionale, con lobiettivo di rafforzare il dialogo sulle principali politiche scolastiche cittadine e costruire soluzioni...-->continua
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|29/05/2026 - Romano Cupparo: ''Risultato importante e opposizione responsabile per Francavilla''
In merito alle ultime dichiarazioni circolate a mezzo social e su canali istituzionali della Regione Basilicata, mi tocca rispedire al mittente ogni tipo di accusa rivolta alla lista Insieme Si Può.
Chi ha vissuto e chi ha seguito da vicino lintera campa...-->continua
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