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La voce della Politica
|Nicola Coluzzi, Capo di Gabinetto Presidenza Consiglio regionale
29/05/2026
|Nicola Antonio Coluzzi è stato nominato Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Attualmente Dirigente della Regione Basilicata e incardinato nella relativa pianta organica, Coluzzi ricoprirà lincarico senza aggravio di spesa, trattandosi di una funzione equiparata a quella dirigenziale.
Laureato in Scienze dell'informazione presso lUniversità degli studi di Salerno, ha ricoperto lincarico di Direttore Generale del Consiglio regionale da settembre 2024 ad aprile 2026. Dal 2006 è stato Dirigente di diversi uffici dellAmministrazione regionale, esperienza che gli ha consentito di acquisire competenze in diversi settori, con particolare riferimento a quelli concernenti le problematiche dordine finanziario e quelle inerenti linnovazione, anche digitale, della Pubblica Amministrazione.
Nel corso della sua attività professionale, Coluzzi ha coordinato sistemi organizzativi di risorse umane, sia nel settore pubblico sia in quello privato, maturando inoltre conoscenze nelle procedure legate alla digitalizzazione degli uffici e nella gestione di attività negoziali e contrattuali.
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archivio
|La Voce della Politica
|29/05/2026 - Bando per non metanizzati, seconda tranche
La Direzione Generale dellAmbiente, del Territorio e dellEnergia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 8 di lunedì 1 giugno 2026, sarà attiva la seconda finestra telematica per la presentazione delle domande relative ai contributi a fondo perduto per l...-->continua
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|29/05/2026 - Nicola Coluzzi, Capo di Gabinetto Presidenza Consiglio regionale
Nicola Antonio Coluzzi è stato nominato Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Attualmente Dirigente della Regione Basilicata e incardinato nella relativa pianta organica, Coluzzi ricoprirà lincarico senza aggravio di spe...-->continua
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|29/05/2026 - Verso la riapertura della chirurgia senologica a Matera
L'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha formalmente trasmesso al ministero della Salute il protocollo tra lIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Matera p...-->continua
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|29/05/2026 - Conferenza dei sindaci della provincia di Matera
Una sanità moderna, efficiente e strutturata intorno ai bisogni reali delle comunità locali. È questo l'obiettivo condiviso nel corso della Conferenza dei sindaci della provincia di Matera che si è tenuta ieri nel palazzo comunale della Città dei Sassi. Alla C...-->continua
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|29/05/2026 - Acqua, Coldiretti Basilicata: chiarezza urgente sulla gestione dellOfanto
Con una lettera ufficiale indirizzata alla Regione Basilicata, agli organi competenti e ai rappresentanti politici, Coldiretti della Basilicata chiede di fare immediata luce sul reale "stato dell'arte" della gestione idrica del bacino dell'Ofanto. Nonostante ...-->continua
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|29/05/2026 - Scuola di Matera: Comune e Sindacati avviano una stagione di confronto. ''La scuola è un bene comune''
LAmministrazione Nicoletti e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola aprono una nuova stagione di confronto e collaborazione istituzionale, con lobiettivo di rafforzare il dialogo sulle principali politiche scolastiche cittadine e costruire soluzioni...-->continua
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|29/05/2026 - Romano Cupparo: ''Risultato importante e opposizione responsabile per Francavilla''
In merito alle ultime dichiarazioni circolate a mezzo social e su canali istituzionali della Regione Basilicata, mi tocca rispedire al mittente ogni tipo di accusa rivolta alla lista Insieme Si Può.
Chi ha vissuto e chi ha seguito da vicino lintera campa...-->continua
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