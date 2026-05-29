Nicola Antonio Coluzzi è stato nominato Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Attualmente Dirigente della Regione Basilicata e incardinato nella relativa pianta organica, Coluzzi ricoprirà lincarico senza aggravio di spesa, trattandosi di una funzione equiparata a quella dirigenziale.



Laureato in Scienze dell'informazione presso lUniversità degli studi di Salerno, ha ricoperto lincarico di Direttore Generale del Consiglio regionale da settembre 2024 ad aprile 2026. Dal 2006 è stato Dirigente di diversi uffici dellAmministrazione regionale, esperienza che gli ha consentito di acquisire competenze in diversi settori, con particolare riferimento a quelli concernenti le problematiche dordine finanziario e quelle inerenti linnovazione, anche digitale, della Pubblica Amministrazione.



Nel corso della sua attività professionale, Coluzzi ha coordinato sistemi organizzativi di risorse umane, sia nel settore pubblico sia in quello privato, maturando inoltre conoscenze nelle procedure legate alla digitalizzazione degli uffici e nella gestione di attività negoziali e contrattuali.