-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Conferenza dei sindaci della provincia di Matera

29/05/2026

Una sanità moderna, efficiente e strutturata intorno ai bisogni reali delle comunità locali. È questo l'obiettivo condiviso nel corso della Conferenza dei sindaci della provincia di Matera che si è tenuta ieri nel palazzo comunale della Città dei Sassi. Alla Conferenza, presieduta dal sindaco Antonio Nicoletti, hanno preso parte lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, il direttore generale dellAzienda sanitaria locale, Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Gigliobianco e il direttore amministrativo Antonio Conoci.



Al centro del tavolo, l'attuazione degli interventi previsti dalla missione 6 del Pnrr, che ridisegnano la rete di assistenza di prossimità attraverso le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, le Centrali Operative Territoriali e il programma strategico Ospedale Sicuro.



La sfida della sanità territoriale  ha dichiarato lassessore Latronico  passa attraverso la condivisione, mettendo in rete competenze, strutture e comunità locali. Il consenso registrato tra i sindaci dimostra che il dialogo costante e la collaborazione istituzionale sono la strada giusta per dare risposte concrete e garantire servizi sanitari più accessibili ed efficienti su tutto il territorio.



Nel corso dellincontro è intervenuto il direttore generale dellAzienda Sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, il quale ha illustrato ai sindaci lo stato di avanzamento delle attività e limpegno messo in campo dallazienda per il rafforzamento della rete sanitaria territoriale. La trasformazione della sanità territoriale  ha dichiarato Friolo  richiede una forte alleanza istituzionale. Il confronto con i sindaci, che ringrazio per la fattiva collaborazione dimostrata, è decisivo per costruire servizi capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità e tradurre gli investimenti del Pnrr in risultati concreti per i cittadini.



Tra i temi affrontati, lavvio delliter con il ministero della Salute per il protocollo tra lIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Matera finalizzato alla ripresa delle attività di chirurgia senologica, grazie allintegrazione con il personale della breast unit dellIrccs Crob, nel rispetto delle linee di indirizzo previste dalla conferenza Stato Regioni.



Rivolgo un ringraziamento particolare  conclude lassessore  al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che ha convocato e presieduto la Conferenza, al direttore generale dellAsm insieme alla sua direzione strategica, ma soprattutto a tutti i sindaci presenti per lo spirito di sincera e costruttiva cooperazione. Ridefinire lassistenza di prossimità è un lavoro corale che richiede uno sforzo congiunto e un dialogo costante con i territori.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/05/2026 - Bando per non metanizzati, seconda tranche

La Direzione Generale dellAmbiente, del Territorio e dellEnergia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 8 di lunedì 1 giugno 2026, sarà attiva la seconda finestra telematica per la presentazione delle domande relative ai contributi a fondo perduto per l...-->continua
29/05/2026 - Nicola Coluzzi, Capo di Gabinetto Presidenza Consiglio regionale

Nicola Antonio Coluzzi è stato nominato Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Attualmente Dirigente della Regione Basilicata e incardinato nella relativa pianta organica, Coluzzi ricoprirà lincarico senza aggravio di spe...-->continua
29/05/2026 - Verso la riapertura della chirurgia senologica a Matera

L'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha formalmente trasmesso al ministero della Salute il protocollo tra lIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Matera p...-->continua
29/05/2026 - Conferenza dei sindaci della provincia di Matera

Una sanità moderna, efficiente e strutturata intorno ai bisogni reali delle comunità locali. È questo l'obiettivo condiviso nel corso della Conferenza dei sindaci della provincia di Matera che si è tenuta ieri nel palazzo comunale della Città dei Sassi. Alla C...-->continua
29/05/2026 - Acqua, Coldiretti Basilicata: chiarezza urgente sulla gestione dellOfanto

Con una lettera ufficiale indirizzata alla Regione Basilicata, agli organi competenti e ai rappresentanti politici, Coldiretti della Basilicata chiede di fare immediata luce sul reale "stato dell'arte" della gestione idrica del bacino dell'Ofanto. Nonostante ...-->continua
29/05/2026 - Scuola di Matera: Comune e Sindacati avviano una stagione di confronto. ''La scuola è un bene comune''

LAmministrazione Nicoletti e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola aprono una nuova stagione di confronto e collaborazione istituzionale, con lobiettivo di rafforzare il dialogo sulle principali politiche scolastiche cittadine e costruire soluzioni...-->continua
29/05/2026 - Romano Cupparo: ''Risultato importante e opposizione responsabile per Francavilla''

In merito alle ultime dichiarazioni circolate a mezzo social e su canali istituzionali della Regione Basilicata, mi tocca rispedire al mittente ogni tipo di accusa rivolta alla lista Insieme Si Può.
Chi ha vissuto e chi ha seguito da vicino lintera campa...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo