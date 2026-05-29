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La voce della Politica
|Conferenza dei sindaci della provincia di Matera
29/05/2026
|Una sanità moderna, efficiente e strutturata intorno ai bisogni reali delle comunità locali. È questo l'obiettivo condiviso nel corso della Conferenza dei sindaci della provincia di Matera che si è tenuta ieri nel palazzo comunale della Città dei Sassi. Alla Conferenza, presieduta dal sindaco Antonio Nicoletti, hanno preso parte lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, il direttore generale dellAzienda sanitaria locale, Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Gigliobianco e il direttore amministrativo Antonio Conoci.
Al centro del tavolo, l'attuazione degli interventi previsti dalla missione 6 del Pnrr, che ridisegnano la rete di assistenza di prossimità attraverso le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, le Centrali Operative Territoriali e il programma strategico Ospedale Sicuro.
La sfida della sanità territoriale ha dichiarato lassessore Latronico passa attraverso la condivisione, mettendo in rete competenze, strutture e comunità locali. Il consenso registrato tra i sindaci dimostra che il dialogo costante e la collaborazione istituzionale sono la strada giusta per dare risposte concrete e garantire servizi sanitari più accessibili ed efficienti su tutto il territorio.
Nel corso dellincontro è intervenuto il direttore generale dellAzienda Sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, il quale ha illustrato ai sindaci lo stato di avanzamento delle attività e limpegno messo in campo dallazienda per il rafforzamento della rete sanitaria territoriale. La trasformazione della sanità territoriale ha dichiarato Friolo richiede una forte alleanza istituzionale. Il confronto con i sindaci, che ringrazio per la fattiva collaborazione dimostrata, è decisivo per costruire servizi capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità e tradurre gli investimenti del Pnrr in risultati concreti per i cittadini.
Tra i temi affrontati, lavvio delliter con il ministero della Salute per il protocollo tra lIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Matera finalizzato alla ripresa delle attività di chirurgia senologica, grazie allintegrazione con il personale della breast unit dellIrccs Crob, nel rispetto delle linee di indirizzo previste dalla conferenza Stato Regioni.
Rivolgo un ringraziamento particolare conclude lassessore al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che ha convocato e presieduto la Conferenza, al direttore generale dellAsm insieme alla sua direzione strategica, ma soprattutto a tutti i sindaci presenti per lo spirito di sincera e costruttiva cooperazione. Ridefinire lassistenza di prossimità è un lavoro corale che richiede uno sforzo congiunto e un dialogo costante con i territori.
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|La Voce della Politica
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