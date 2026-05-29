Una sanità moderna, efficiente e strutturata intorno ai bisogni reali delle comunità locali. È questo l'obiettivo condiviso nel corso della Conferenza dei sindaci della provincia di Matera che si è tenuta ieri nel palazzo comunale della Città dei Sassi. Alla Conferenza, presieduta dal sindaco Antonio Nicoletti, hanno preso parte lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, il direttore generale dellAzienda sanitaria locale, Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Gigliobianco e il direttore amministrativo Antonio Conoci.







Al centro del tavolo, l'attuazione degli interventi previsti dalla missione 6 del Pnrr, che ridisegnano la rete di assistenza di prossimità attraverso le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, le Centrali Operative Territoriali e il programma strategico Ospedale Sicuro.







La sfida della sanità territoriale  ha dichiarato lassessore Latronico  passa attraverso la condivisione, mettendo in rete competenze, strutture e comunità locali. Il consenso registrato tra i sindaci dimostra che il dialogo costante e la collaborazione istituzionale sono la strada giusta per dare risposte concrete e garantire servizi sanitari più accessibili ed efficienti su tutto il territorio.







Nel corso dellincontro è intervenuto il direttore generale dellAzienda Sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, il quale ha illustrato ai sindaci lo stato di avanzamento delle attività e limpegno messo in campo dallazienda per il rafforzamento della rete sanitaria territoriale. La trasformazione della sanità territoriale  ha dichiarato Friolo  richiede una forte alleanza istituzionale. Il confronto con i sindaci, che ringrazio per la fattiva collaborazione dimostrata, è decisivo per costruire servizi capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità e tradurre gli investimenti del Pnrr in risultati concreti per i cittadini.







Tra i temi affrontati, lavvio delliter con il ministero della Salute per il protocollo tra lIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Matera finalizzato alla ripresa delle attività di chirurgia senologica, grazie allintegrazione con il personale della breast unit dellIrccs Crob, nel rispetto delle linee di indirizzo previste dalla conferenza Stato Regioni.







Rivolgo un ringraziamento particolare  conclude lassessore  al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che ha convocato e presieduto la Conferenza, al direttore generale dellAsm insieme alla sua direzione strategica, ma soprattutto a tutti i sindaci presenti per lo spirito di sincera e costruttiva cooperazione. Ridefinire lassistenza di prossimità è un lavoro corale che richiede uno sforzo congiunto e un dialogo costante con i territori.