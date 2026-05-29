Con una lettera ufficiale indirizzata alla Regione Basilicata, agli organi competenti e ai rappresentanti politici, Coldiretti della Basilicata chiede di fare immediata luce sul reale "stato dell'arte" della gestione idrica del bacino dell'Ofanto. Nonostante le piogge invernali abbiano dato un po' di respiro agli invasi lucani, l'area Nord della regione è ancora in forte sofferenza. Le motivazioni riguardano in particolare  evidenzia lorganizzazione agricola lucana - l'incertezza sulle assegnazioni di acqua destinate ai nostri campi, un vuoto che rischia di compromettere i raccolti proprio all'inizio della stagione calda. I punti chiave della lettera fanno riferimento alla definizione immediata delle quote d'acqua spettanti alla Basilicata nello schema interregionale dell'Ofanto, specialmente in attesa che la diga del Rendina sia finalmente operativa. Per la Coldiretti della Basilicata la gestione dell'acqua deve diventare strutturale e non essere più trattata come una continua emergenza. È necessario anche accelerare i cantieri sulle grandi dighe del territorio e avviare un piano straordinario per realizzare piccoli invasi aziendali, fondamentali per trattenere l'acqua piovana e combattere la siccità. L'agricoltura lucana non può aspettare. Servono trasparenza, programmazione e interventi strutturali immediati per difendere il lavoro dei nostri produttori e il futuro del territorio.