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La voce della Politica
|Acqua, Coldiretti Basilicata: chiarezza urgente sulla gestione dellOfanto
29/05/2026
|Con una lettera ufficiale indirizzata alla Regione Basilicata, agli organi competenti e ai rappresentanti politici, Coldiretti della Basilicata chiede di fare immediata luce sul reale "stato dell'arte" della gestione idrica del bacino dell'Ofanto. Nonostante le piogge invernali abbiano dato un po' di respiro agli invasi lucani, l'area Nord della regione è ancora in forte sofferenza. Le motivazioni riguardano in particolare evidenzia lorganizzazione agricola lucana - l'incertezza sulle assegnazioni di acqua destinate ai nostri campi, un vuoto che rischia di compromettere i raccolti proprio all'inizio della stagione calda. I punti chiave della lettera fanno riferimento alla definizione immediata delle quote d'acqua spettanti alla Basilicata nello schema interregionale dell'Ofanto, specialmente in attesa che la diga del Rendina sia finalmente operativa. Per la Coldiretti della Basilicata la gestione dell'acqua deve diventare strutturale e non essere più trattata come una continua emergenza. È necessario anche accelerare i cantieri sulle grandi dighe del territorio e avviare un piano straordinario per realizzare piccoli invasi aziendali, fondamentali per trattenere l'acqua piovana e combattere la siccità. L'agricoltura lucana non può aspettare. Servono trasparenza, programmazione e interventi strutturali immediati per difendere il lavoro dei nostri produttori e il futuro del territorio.
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archivio
|La Voce della Politica
|29/05/2026 - Bando per non metanizzati, seconda tranche
La Direzione Generale dellAmbiente, del Territorio e dellEnergia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 8 di lunedì 1 giugno 2026, sarà attiva la seconda finestra telematica per la presentazione delle domande relative ai contributi a fondo perduto per l...-->continua
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|29/05/2026 - Nicola Coluzzi, Capo di Gabinetto Presidenza Consiglio regionale
Nicola Antonio Coluzzi è stato nominato Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Attualmente Dirigente della Regione Basilicata e incardinato nella relativa pianta organica, Coluzzi ricoprirà lincarico senza aggravio di spe...-->continua
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|29/05/2026 - Verso la riapertura della chirurgia senologica a Matera
L'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha formalmente trasmesso al ministero della Salute il protocollo tra lIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Matera p...-->continua
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|29/05/2026 - Conferenza dei sindaci della provincia di Matera
Una sanità moderna, efficiente e strutturata intorno ai bisogni reali delle comunità locali. È questo l'obiettivo condiviso nel corso della Conferenza dei sindaci della provincia di Matera che si è tenuta ieri nel palazzo comunale della Città dei Sassi. Alla C...-->continua
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|29/05/2026 - Acqua, Coldiretti Basilicata: chiarezza urgente sulla gestione dellOfanto
Con una lettera ufficiale indirizzata alla Regione Basilicata, agli organi competenti e ai rappresentanti politici, Coldiretti della Basilicata chiede di fare immediata luce sul reale "stato dell'arte" della gestione idrica del bacino dell'Ofanto. Nonostante ...-->continua
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|29/05/2026 - Scuola di Matera: Comune e Sindacati avviano una stagione di confronto. ''La scuola è un bene comune''
LAmministrazione Nicoletti e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola aprono una nuova stagione di confronto e collaborazione istituzionale, con lobiettivo di rafforzare il dialogo sulle principali politiche scolastiche cittadine e costruire soluzioni...-->continua
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|29/05/2026 - Romano Cupparo: ''Risultato importante e opposizione responsabile per Francavilla''
In merito alle ultime dichiarazioni circolate a mezzo social e su canali istituzionali della Regione Basilicata, mi tocca rispedire al mittente ogni tipo di accusa rivolta alla lista Insieme Si Può.
Chi ha vissuto e chi ha seguito da vicino lintera campa...-->continua
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