LAmministrazione Nicoletti e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola aprono una nuova stagione di confronto e collaborazione istituzionale, con lobiettivo di rafforzare il dialogo sulle principali politiche scolastiche cittadine e costruire soluzioni condivise nellinteresse della comunità scolastica.



È questo lesito dellincontro svoltosi nei giorni scorsi nella Sala Mandela del Comune di Matera, convocato dal Sindaco Antonio Nicoletti a seguito della richiesta unitaria avanzata dalle sigle sindacali del comparto scuola. Al centro del confronto, la recente vicenda della refezione scolastica e, più in generale, la necessità di strutturare relazioni stabili tra Amministrazione comunale e rappresentanze del mondo della scuola.



Per l'Amministrazione comunale erano presenti il Sindaco Antonio Nicoletti, l'Assessora alle Politiche per le Scuole Angela Braia, l'Assessore allo Sport e alle Strutture sportive e scolastiche Giuliano Paterino, l'Assessora ai Lavori Pubblici, Sassi e Patrimonio Maria Lucia Gaudiano, il Capo di Gabinetto Maria Rita Iaculli e il Responsabile dell'Ufficio Scuola del Comune Filomena Tullo.



Per le Organizzazioni Sindacali hanno preso parte al tavolo Domenico Miglionico (Segretario provinciale FLC CGIL Matera), Angela Maria Andrisani (UIL Scuola RUA Matera), Massimo Salvatore Mero (Gilda Insegnanti Matera), Nuccio Santochirico (Presidente regionale ANIEF Basilicata) e Pasquale Dimatteo (ANIEF Matera). Per concomitanti impegni istituzionali non hanno potuto partecipare Loredana Fabrizio (CISL Scuola Matera) e Lucia Fiore (SNALS-Confsal Matera), che hanno aderito preventivamente alla posizione unitaria e sottoscrivono il presente comunicato.



Nel corso dellincontro, le Organizzazioni Sindacali hanno espresso le preoccupazioni emerse tra personale scolastico e famiglie, sottolineando limportanza di un coinvolgimento preventivo delle parti sociali nelle decisioni che incidono sullorganizzazione dei servizi scolastici. LAmministrazione comunale ha accolto positivamente le sollecitazioni, riconoscendo il valore del confronto quale strumento utile a migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e rafforzare la coesione della comunità scolastica cittadina.



Il Sindaco Nicoletti e gli Assessori presenti hanno illustrato il lavoro in corso per garantire continuità e miglioramento dei servizi scolastici, con particolare attenzione alla refezione, evidenziando limpegno dellAmministrazione nel conciliare qualità del servizio, sostenibilità organizzativa ed esigenze delle famiglie e delle scuole.



Nel confronto è stata inoltre condivisa la necessità di affrontare in maniera strutturata alcune questioni strategiche per il futuro della scuola materana, a partire dal dimensionamento scolastico e dalla sicurezza degli edifici scolastici, temi sui quali le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un confronto costante e trasparente.



Comune e Sindacati hanno quindi convenuto sullopportunità di istituire in tempi rapidi un Tavolo permanente per la scuola, quale sede stabile di consultazione preventiva sulle materie di competenza comunale che riguardano il sistema scolastico cittadino.



La prima convocazione sarà dedicata alla definizione delle priorità operative, a partire da refezione scolastica, sicurezza e programmazione degli interventi. Le parti hanno espresso soddisfazione per il clima costruttivo che ha caratterizzato lincontro, ribadendo un principio condiviso: la scuola rappresenta un bene comune e richiede confronto, continuità e responsabilità condivisa nellinteresse degli studenti, delle famiglie e di tutto il personale scolastico.