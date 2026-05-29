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La voce della Politica
|Romano Cupparo: ''Risultato importante e opposizione responsabile per Francavilla''
29/05/2026
|In merito alle ultime dichiarazioni circolate a mezzo social e su canali istituzionali della Regione Basilicata, mi tocca rispedire al mittente ogni tipo di accusa rivolta alla lista Insieme Si Può.
Chi ha vissuto e chi ha seguito da vicino lintera campagna elettorale ha notato la differenza nei contenuti e nei toni utilizzati sin dal primo comizio. Abbiamo assistito ad attacchi personali rivolti ai candidati consiglieri della mia lista e si è arrivati al punto di mettere in dubbio le professionalità di ciascuno.
Ci siamo soffermati sui programmi ed abbiamo condotto, come già evidenziato, un'operazione verità. Ci siamo fermati alla Politica ed abbiamo svolto una campagna elettorale di tutto rispetto. Pertanto non consento ad alcuno di mistificare la realtà dei fatti.
Istituzionalmente, aggiungo, sarebbe il caso fare un approfondimento su modi, atteggiamenti e terminologia utilizzata da chi, oggi, occupa ruoli apicali nel panorama Regionale.
In merito alle valutazioni politiche, è necessario evidenziare il dato emerso dalla consultazione amministrativa. La lista Insieme Si Può ha ottenuto ben 1289 voti, pari al 48,90% dei consensi. Non posso che essere soddisfatto seppur la vittoria ci è sfuggita per soli 58 voti. Svolgerò con la massima convinzione e nel pieno rispetto politico-istituzionale il ruolo di consigliere di opposizione insieme ai consiglieri eletti. Analizzeremo ogni atto e faremo un'opposizione costruttiva per il bene della nostra comunità.
Grazie Francavilla!
Romano Cupparo.
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archivio
|La Voce della Politica
|29/05/2026 - Scuola di Matera: Comune e Sindacati avviano una stagione di confronto. ''La scuola è un bene comune''
LAmministrazione Nicoletti e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola aprono una nuova stagione di confronto e collaborazione istituzionale, con lobiettivo di rafforzare il dialogo sulle principali politiche scolastiche cittadine e costruire soluzioni condivise nell...-->continua
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|29/05/2026 - Romano Cupparo: ''Risultato importante e opposizione responsabile per Francavilla''
In merito alle ultime dichiarazioni circolate a mezzo social e su canali istituzionali della Regione Basilicata, mi tocca rispedire al mittente ogni tipo di accusa rivolta alla lista Insieme Si Può.
Chi ha vissuto e chi ha seguito da vicino lintera campa...-->continua
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|29/05/2026 - San Gerardo, Pittella: Patrimonio di fede e memoria civile
"Le celebrazioni in onore di San Gerardo custodiscono a Potenza un patrimonio di fede e di memoria civile che attraversa i secoli. Una comunità capace di raccogliersi attorno alle proprie tradizioni rivela una coesione profonda, un legame con le proprie radici...-->continua
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|29/05/2026 - Bonus Gas, UIL Pensionati Basilicata: Basta propaganda. Le royalties servano a combattere povertà e disuguaglianze
La Uil Pensionati Basilicata sostiene con convinzione la proposta dei consiglieri regionali Cifarelli e Lacorazza di rivedere il Bonus Gas secondo criteri di equità sociale e progressività. Finalmente si afferma un principio che denunciamo da tempo: le risors...-->continua
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|29/05/2026 - Lavoro al sole, Lacorazza: tutela urgente per i lavoratori
Condivido lappello dei sindacati che, in una lettera aperta al presidente della Giunta regionale, allAssessore alla Salute e al presidente dellAnci Basilicata, hanno chiesto di vietare in tutta la regione il lavoro allaperto nelle ore di punta per chi è e...-->continua
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|29/05/2026 - Rotonda Futura: Il Poliambulatorio non chiude ma viene depotenziato
Il gruppo di minoranza in Consiglio comunale, Rotonda Futura, ha diramato un comunicato in merito alle rassicurazioni del sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, circa il futuro del Poliambulatorio.
La nota di Rotonda Futuro
Abbiamo letto ...-->continua
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|29/05/2026 - Rotonda, Poliambulatorio. Il sindaco: Rimarrà un punto di riferimento
Il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, ha pubblicato via social ha rassicurato i suoi concittadini circa il futuro del locale Poliambulatorio.
La nota del sindaco di Rotonda
Oggi abbiamo accolto con soddisfazione la visita del Direttore...-->continua
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