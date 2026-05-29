In merito alle ultime dichiarazioni circolate a mezzo social e su canali istituzionali della Regione Basilicata, mi tocca rispedire al mittente ogni tipo di accusa rivolta alla lista Insieme Si Può.

Chi ha vissuto e chi ha seguito da vicino lintera campagna elettorale ha notato la differenza nei contenuti e nei toni utilizzati sin dal primo comizio. Abbiamo assistito ad attacchi personali rivolti ai candidati consiglieri della mia lista e si è arrivati al punto di mettere in dubbio le professionalità di ciascuno.

Ci siamo soffermati sui programmi ed abbiamo condotto, come già evidenziato, un'operazione verità. Ci siamo fermati alla Politica ed abbiamo svolto una campagna elettorale di tutto rispetto. Pertanto non consento ad alcuno di mistificare la realtà dei fatti.

Istituzionalmente, aggiungo, sarebbe il caso fare un approfondimento su modi, atteggiamenti e terminologia utilizzata da chi, oggi, occupa ruoli apicali nel panorama Regionale.

In merito alle valutazioni politiche, è necessario evidenziare il dato emerso dalla consultazione amministrativa. La lista Insieme Si Può ha ottenuto ben 1289 voti, pari al 48,90% dei consensi. Non posso che essere soddisfatto seppur la vittoria ci è sfuggita per soli 58 voti. Svolgerò con la massima convinzione e nel pieno rispetto politico-istituzionale il ruolo di consigliere di opposizione insieme ai consiglieri eletti. Analizzeremo ogni atto e faremo un'opposizione costruttiva per il bene della nostra comunità.

Grazie Francavilla!

Romano Cupparo.