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Lavoro al sole, Lacorazza: tutela urgente per i lavoratori

29/05/2026

Condivido lappello dei sindacati che, in una lettera aperta al presidente della Giunta regionale, allAssessore alla Salute e al presidente dellAnci Basilicata, hanno chiesto di vietare in tutta la regione il lavoro allaperto nelle ore di punta per chi è esposto al sole, oltre che nel settore agricolo, anche nei cantieri edili. La salute dei lavoratori deve essere garantita e tutelata, soprattutto alla luce dellarrivo anticipato delle ondate di calore stagionali, come segnalato dalle principali piattaforme di rilevazione. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd, che continua:

Il tema si inserisce nel più ampio quadro della salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori, che è al centro della nostra azione, anche a partire dal riconoscimento dei rischi legati agli impatti del cambiamento climatico nella nostra società.

Per questo ho scritto al presidente Bardi e allassessore Latronico  conclude Lacorazza  non solo per sostenere la richiesta dei sindacati sul rischio microclimatico e da radiazione solare in questa fase, ma anche per chiedere che la situazione resti sotto attenta osservazione da parte della Regione, nellambito delle sue competenze, in vista dellarrivo dei mesi più caldi.




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