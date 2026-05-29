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La voce della Politica
|Lavoro al sole, Lacorazza: tutela urgente per i lavoratori
29/05/2026
|Condivido lappello dei sindacati che, in una lettera aperta al presidente della Giunta regionale, allAssessore alla Salute e al presidente dellAnci Basilicata, hanno chiesto di vietare in tutta la regione il lavoro allaperto nelle ore di punta per chi è esposto al sole, oltre che nel settore agricolo, anche nei cantieri edili. La salute dei lavoratori deve essere garantita e tutelata, soprattutto alla luce dellarrivo anticipato delle ondate di calore stagionali, come segnalato dalle principali piattaforme di rilevazione. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd, che continua:
Il tema si inserisce nel più ampio quadro della salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori, che è al centro della nostra azione, anche a partire dal riconoscimento dei rischi legati agli impatti del cambiamento climatico nella nostra società.
Per questo ho scritto al presidente Bardi e allassessore Latronico conclude Lacorazza non solo per sostenere la richiesta dei sindacati sul rischio microclimatico e da radiazione solare in questa fase, ma anche per chiedere che la situazione resti sotto attenta osservazione da parte della Regione, nellambito delle sue competenze, in vista dellarrivo dei mesi più caldi.
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archivio
|La Voce della Politica
|29/05/2026 - Scuola di Matera: Comune e Sindacati avviano una stagione di confronto. ''La scuola è un bene comune''
LAmministrazione Nicoletti e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola aprono una nuova stagione di confronto e collaborazione istituzionale, con lobiettivo di rafforzare il dialogo sulle principali politiche scolastiche cittadine e costruire soluzioni condivise nell...-->continua
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|29/05/2026 - Romano Cupparo: ''Risultato importante e opposizione responsabile per Francavilla''
In merito alle ultime dichiarazioni circolate a mezzo social e su canali istituzionali della Regione Basilicata, mi tocca rispedire al mittente ogni tipo di accusa rivolta alla lista Insieme Si Può.
Chi ha vissuto e chi ha seguito da vicino lintera campa...-->continua
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|29/05/2026 - San Gerardo, Pittella: Patrimonio di fede e memoria civile
"Le celebrazioni in onore di San Gerardo custodiscono a Potenza un patrimonio di fede e di memoria civile che attraversa i secoli. Una comunità capace di raccogliersi attorno alle proprie tradizioni rivela una coesione profonda, un legame con le proprie radici...-->continua
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|29/05/2026 - Bonus Gas, UIL Pensionati Basilicata: Basta propaganda. Le royalties servano a combattere povertà e disuguaglianze
La Uil Pensionati Basilicata sostiene con convinzione la proposta dei consiglieri regionali Cifarelli e Lacorazza di rivedere il Bonus Gas secondo criteri di equità sociale e progressività. Finalmente si afferma un principio che denunciamo da tempo: le risors...-->continua
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|29/05/2026 - Lavoro al sole, Lacorazza: tutela urgente per i lavoratori
Condivido lappello dei sindacati che, in una lettera aperta al presidente della Giunta regionale, allAssessore alla Salute e al presidente dellAnci Basilicata, hanno chiesto di vietare in tutta la regione il lavoro allaperto nelle ore di punta per chi è e...-->continua
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|29/05/2026 - Rotonda Futura: Il Poliambulatorio non chiude ma viene depotenziato
Il gruppo di minoranza in Consiglio comunale, Rotonda Futura, ha diramato un comunicato in merito alle rassicurazioni del sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, circa il futuro del Poliambulatorio.
La nota di Rotonda Futuro
Abbiamo letto ...-->continua
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|29/05/2026 - Rotonda, Poliambulatorio. Il sindaco: Rimarrà un punto di riferimento
Il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, ha pubblicato via social ha rassicurato i suoi concittadini circa il futuro del locale Poliambulatorio.
La nota del sindaco di Rotonda
Oggi abbiamo accolto con soddisfazione la visita del Direttore...-->continua
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