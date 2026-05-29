-->
|
La voce della Politica
|Rotonda, Poliambulatorio. Il sindaco: Rimarrà un punto di riferimento
29/05/2026
|Il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, ha pubblicato via social ha rassicurato i suoi concittadini circa il futuro del locale Poliambulatorio.
La nota del sindaco di Rotonda
Oggi abbiamo accolto con soddisfazione la visita del Direttore Generale dellASP De Filippis e del Direttore Sanitario del Distretto Dattola presso il poliambulatorio di Rotonda.
Un incontro importante nel corso del quale è stato confermato il mantenimento del presidio sanitario di Rotonda e dei servizi attualmente erogati ai cittadini.
Il poliambulatorio continuerà dunque a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio, operando in connessione con la nuova Casa di Comunità che sarà prossimamente aperta nel Comune di Viggianello.
Questo risultato è il frutto di tanti incontri, confronti, interolocuzioni e riflessioni condivise con la Direzione Generale dellASP, con la politica regionale e, in modo particolare, con tutti i Sindaci del Distretto che, insieme, con forza e determinazione, hanno chiesto con atti e documenti condivisi il mantenimento dei servizi sanitari nel nostro territorio e, nello specifico, del nostro poliambulatorio.
Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario dettagliato con turni, orari e servizi che verranno garantiti sia presso il poliambulatorio di Rotonda sia presso la Casa di Comunità di Viggianello.
Continueremo a lavorare con impegno e attenzione per tutelare il diritto alla salute delle nostre comunità e garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini.
Quattro anni fa avevamo espresso tutte le nostre preoccupazioni circa il mantenimento dei servizi nelle nuove CdC e nei poliambulatori esistenti, prevedendo quello che di fatto in queste ultime settimane è accaduto in diversi ambiti della nostra provincia. Ma grazie allimpegno di tutti gli attori coinvolti, alla concertazione, alla condivisione, ai sacrifici e soprattutto a un modus operandi dellazienda sanitaria totalmente opposto rispetto a quanto accaduto anni fa, oggi vince lunità, la condivisione e il territorio. Dimostrazione che con il dialogo è possibile trovare soluzioni nellinteresse di tutti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/05/2026 - Bonus Gas, UIL Pensionati Basilicata: Basta propaganda. Le royalties servano a combattere povertà e disuguaglianze
La Uil Pensionati Basilicata sostiene con convinzione la proposta dei consiglieri regionali Cifarelli e Lacorazza di rivedere il Bonus Gas secondo criteri di equità sociale e progressività. Finalmente si afferma un principio che denunciamo da tempo: le risorse pubbliche non...-->continua
|
|
|29/05/2026 - Lavoro al sole, Lacorazza: tutela urgente per i lavoratori
Condivido lappello dei sindacati che, in una lettera aperta al presidente della Giunta regionale, allAssessore alla Salute e al presidente dellAnci Basilicata, hanno chiesto di vietare in tutta la regione il lavoro allaperto nelle ore di punta per chi è e...-->continua
|
|
|29/05/2026 - Rotonda Futura: Il Poliambulatorio non chiude ma viene depotenziato
Il gruppo di minoranza in Consiglio comunale, Rotonda Futura, ha diramato un comunicato in merito alle rassicurazioni del sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, circa il futuro del Poliambulatorio.
La nota di Rotonda Futuro
Abbiamo letto ...-->continua
|
|
|29/05/2026 - Rotonda, Poliambulatorio. Il sindaco: Rimarrà un punto di riferimento
Il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, ha pubblicato via social ha rassicurato i suoi concittadini circa il futuro del locale Poliambulatorio.
La nota del sindaco di Rotonda
Oggi abbiamo accolto con soddisfazione la visita del Direttore...-->continua
|
|
|29/05/2026 - Area Sud, auguri di buon lavoro per le comunali da Consigliere Provinciale Giovanna Di Sanzo
La Coordinatrice dellArea Sud di Forza Italia e Consigliere Provinciale Giovanna Di Sanza, in una nota, esprime i più vivi complimenti e i migliori auguri di buon lavoro a tutti i Sindaci neoeletti e ai consiglieri comunali che si insedieranno nelle assemble...-->continua
|
|
|28/05/2026 - CallMat Matera, 350 lavoratori sullorlo del baratro: pronti alla mobilitazione totale
Le Segreterie Regionali di SLC CGIL Fistel CISL UILFPC UGL Telecomunicazioni comunicano che presso la Prefettura di Matera si è svolto lincontro relativo alla vertenza CallMat, alla presenza delle organizzazioni sindacali, dellazienda e della Prefettur...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Basilicata. Sanità, sì al piano sulle risorse vincolate
Su proposta dellassessore alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari per lanno...-->continua
|
|