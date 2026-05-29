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Rotonda, Poliambulatorio. Il sindaco: Rimarrà un punto di riferimento

29/05/2026

Il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, ha pubblicato via social ha rassicurato i suoi concittadini circa il futuro del locale Poliambulatorio.

La nota del sindaco di Rotonda

Oggi abbiamo accolto con soddisfazione la visita del Direttore Generale dellASP De Filippis e del Direttore Sanitario del Distretto Dattola presso il poliambulatorio di Rotonda.
Un incontro importante nel corso del quale è stato confermato il mantenimento del presidio sanitario di Rotonda e dei servizi attualmente erogati ai cittadini.
Il poliambulatorio continuerà dunque a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio, operando in connessione con la nuova Casa di Comunità che sarà prossimamente aperta nel Comune di Viggianello.
Questo risultato è il frutto di tanti incontri, confronti, interolocuzioni e riflessioni condivise con la Direzione Generale dellASP, con la politica regionale e, in modo particolare, con tutti i Sindaci del Distretto che, insieme, con forza e determinazione, hanno chiesto con atti e documenti condivisi il mantenimento dei servizi sanitari nel nostro territorio e, nello specifico, del nostro poliambulatorio.
Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario dettagliato con turni, orari e servizi che verranno garantiti sia presso il poliambulatorio di Rotonda sia presso la Casa di Comunità di Viggianello.
Continueremo a lavorare con impegno e attenzione per tutelare il diritto alla salute delle nostre comunità e garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini.
Quattro anni fa avevamo espresso tutte le nostre preoccupazioni circa il mantenimento dei servizi nelle nuove CdC e nei poliambulatori esistenti, prevedendo quello che di fatto in queste ultime settimane è accaduto in diversi ambiti della nostra provincia. Ma grazie allimpegno di tutti gli attori coinvolti, alla concertazione, alla condivisione, ai sacrifici e soprattutto a un modus operandi dellazienda sanitaria totalmente opposto rispetto a quanto accaduto anni fa, oggi vince lunità, la condivisione e il territorio. Dimostrazione che con il dialogo è possibile trovare soluzioni nellinteresse di tutti.



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