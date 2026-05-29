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Area Sud, auguri di buon lavoro per le comunali da Consigliere Provinciale Giovanna Di Sanzo

29/05/2026

La Coordinatrice dellArea Sud di Forza Italia e Consigliere Provinciale Giovanna Di Sanza, in una nota, esprime i più vivi complimenti e i migliori auguri di buon lavoro a tutti i Sindaci neoeletti e ai consiglieri comunali che si insedieranno nelle assemblee municipali del territorio.

Un plauso e un ringraziamento particolare vanno a Domenica Cresci, nostra coordinatrice cittadina di Forza Italia, eletta con uno straordinario risultato al Consiglio Comunale di Lauria, candidata nella lista del neo Sindaco Antonio Rossino. Rivolgo i miei più cari auguri di buon lavoro anche a Santino Di Dio, eletto al fianco del nuovo Sindaco Umberto Di Matteo al Comune di Castronuovo di Sant'Andrea. E proprio in questa comunità che va segnalato lo straordinario lavoro del nascente gruppo di FI, seguito e sostenuto già da tempo  aggiunge Di Sanzo - sia da me che dallassessore Cupparo, presente anche durante la campagna elettorale. Esprimo inoltre i migliori auguri a Nicolò Cupparo, eletto a sostegno del Sindaco Pasquale Ciancia alla guida del Comune di Francavilla in Sinni. Una pioggia di preferenze a testimonianza dellimpegno dellAssessore Cupparo verso sua comunità, stesso impegno e passione da sempre profusi anche verso Forza Italia.


In proposito registro la mera dimenticanza del coordinatore provinciale di Fi Vincenzo Taddei che nella sua dichiarazione a commento dei risultati elettorali non ha citato il successo di Ciancia a Francavilla in Sinni, sostenuto proprio dal nostro Assessore Regionale Francesco Cupparo.

Questo importante successo nei diversi Comuni dellArea è il frutto di un grande e sinergico lavoro di squadra. Voglio ringraziare sentitamente tutti i gruppi territoriali di Forza Italia: la loro passione, il loro sostegno instancabile e la loro determinazione sono stati decisivi per il raggiungimento di questi ottimi risultati amministrativi e lo saranno per le sfide future.

Infine, da donna delle istituzioni  conclude Di Sanzo - rivolgo un saluto speciale e un caloroso augurio di buon lavoro a tutte le donne elette in questa tornata amministrativa. Sono certa che il loro contributo, la loro competenza e la loro sensibilità saranno elementi fondamentali per la crescita, lo sviluppo e la coesione sociale delle nostre comunità dell'Area Sud.



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