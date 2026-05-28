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La voce della Politica
|Basilicata. Sanità, sì al piano sulle risorse vincolate
28/05/2026
|Su proposta dellassessore alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari per lanno 2025. Il provvedimento, che applica formalmente le intese sancite in Conferenza Stato-Regioni il 29 dicembre 2025, sblocca un finanziamento complessivo di 8.916.505,00 euro.
Le risorse sono state ripartite su cinque macro-aree strategiche dedicate a: multi cronicità, promozione dellequità in ambito sanitario, rete della terapia del dolore e cure palliative, prevenzione, tecnologia sanitaria per lintegrazione ospedale territorio.
In particolare, i fondi sono stati destinati alla costituzione e allimplementazione della rete della terapia del dolore e allo sviluppo delle cure palliative, con una linea dazione specificamente dedicata allarea pediatrica per garantire sollievo, dignità e continuità assistenziale anche nella sofferenza e a sostenere i programmi del Piano nazionale prevenzione su profilassi e promozione di stili di vita sani sul territorio.
LAzienda Sanitaria di Potenza ha realizzato progetti per oltre 4 milioni di euro per la presa in carico dei pazienti complessi con multimorbilità potenziando lAssistenza Domiciliare Integrata, lattività degli Infermieri di Famiglia e Comunità e lintegrazione con i medici di medicina generale, oltre a investire nelle tecnologie di integrazione ospedale-territorio. LAzienda Sanitaria di Matera ha investito 2.282.271,00 euro per la mappatura territoriale dei pazienti fragili e la continuità assistenziale per patologie sensibili. LAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha utilizzato 1.730.249,00 euro per i progetti sulle reti di terapia del dolore e un importante piano per lumanizzazione e lammodernamento degli spazi comuni, delle sale dattesa e degli ambienti di assistenza, a partire dalla Uoc di Medicina Nucleare, per attenuare gli stati dansia dei pazienti oncologici e cardiopatici. LIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ha impiegato 854.533,00 euro per la promozione dellequità nelle cure di supporto oncologiche, in particolare per il servizio di psiconcologia per pazienti e famiglie, lambulatorio di sessuologia integrata e Lambulatorio AMIcO focalizzato sulle terapie integrate e la prescrizione medica di corretti stili di vita.
Questo provvedimento dichiara lassessore Latronico consolida il nostro impegno strategico per edificare un modello di sanità di prossimità, strutturato per rispondere con equità e modernità ai bisogni complessi dei pazienti più fragili. Lo stanziamento di queste risorse ci permette di potenziare in modo strutturale le campagne di prevenzione e di introdurre percorsi di cura allavanguardia, in grado di innalzare gli standard qualitativi dellassistenza in ogni area della nostra regione.
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archivio
|La Voce della Politica
|28/05/2026 - CallMat Matera, 350 lavoratori sullorlo del baratro: pronti alla mobilitazione totale
Le Segreterie Regionali di SLC CGIL Fistel CISL UILFPC UGL Telecomunicazioni comunicano che presso la Prefettura di Matera si è svolto lincontro relativo alla vertenza CallMat, alla presenza delle organizzazioni sindacali, dellazienda e della Prefettura stessa.
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|28/05/2026 - Medicina generale, via libera al concorso per la formazione specifica
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il concorso pubblico, per esami, finalizzato all'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 20262029. L'avviso mette a disposizione 37 posti per laureati in medi...-->continua
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|28/05/2026 - Bardi: rinnovata stima per la Ministra Casellati
Dichiarazione del Presidente della Regione, Vito Bardi: Sul Fatto Quotidiano oggi in un articolo che si occupa di Forza Italia con riferimento esplicito al partito in Basilicata ed alla Ministra Casellati vengo chiamato inopinatamente in campo a sostegno dell...-->continua
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|28/05/2026 - Cupparo: una fake news su Casellati
In riferimento a notizie di stampa su presunte dimissioni della sen. Casellati da coordinatrice Fi Basilicata, lassessore Francesco Cupparo sottolinea che è destituita di ogni fondamento. Non ho alcuna informazione in tal senso. Tenuto conto dellimminente st...-->continua
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|28/05/2026 - Fp Cgil Potenza in IV Commissione consiliare regionale: ''Intrappolato nella logica dellinvarianza delle risorse ''
La FP CGIL Potenza è stata audita oggi dalla IV Commissione consiliare della Regione Basilicata nellambito del confronto sul Piano Socio Sanitario Regionale 2026-2030.
"Nel corso dellaudizione - afferma la segretaria generale Fp Cgil Potenza, Giuliana Sc...-->continua
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|28/05/2026 - Aliandro: profonda stima per il Ministro Casellati
Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Gianuario Aliandro, rinnova la propria "piena vicinanza politica e personale al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprimendo profonda stima per il lavoro svolto con serietà, equilibrio e senso delle istituzi...-->continua
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