Su proposta dellassessore alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari per lanno 2025. Il provvedimento, che applica formalmente le intese sancite in Conferenza Stato-Regioni il 29 dicembre 2025, sblocca un finanziamento complessivo di 8.916.505,00 euro.

Le risorse sono state ripartite su cinque macro-aree strategiche dedicate a: multi cronicità, promozione dellequità in ambito sanitario, rete della terapia del dolore e cure palliative, prevenzione, tecnologia sanitaria per lintegrazione ospedale territorio.

In particolare, i fondi sono stati destinati alla costituzione e allimplementazione della rete della terapia del dolore e allo sviluppo delle cure palliative, con una linea dazione specificamente dedicata allarea pediatrica per garantire sollievo, dignità e continuità assistenziale anche nella sofferenza e a sostenere i programmi del Piano nazionale prevenzione su profilassi e promozione di stili di vita sani sul territorio.

LAzienda Sanitaria di Potenza ha realizzato progetti per oltre 4 milioni di euro per la presa in carico dei pazienti complessi con multimorbilità potenziando lAssistenza Domiciliare Integrata, lattività degli Infermieri di Famiglia e Comunità e lintegrazione con i medici di medicina generale, oltre a investire nelle tecnologie di integrazione ospedale-territorio. LAzienda Sanitaria di Matera ha investito 2.282.271,00 euro per la mappatura territoriale dei pazienti fragili e la continuità assistenziale per patologie sensibili. LAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha utilizzato 1.730.249,00 euro per i progetti sulle reti di terapia del dolore e un importante piano per lumanizzazione e lammodernamento degli spazi comuni, delle sale dattesa e degli ambienti di assistenza, a partire dalla Uoc di Medicina Nucleare, per attenuare gli stati dansia dei pazienti oncologici e cardiopatici. LIrccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ha impiegato 854.533,00 euro per la promozione dellequità nelle cure di supporto oncologiche, in particolare per il servizio di psiconcologia per pazienti e famiglie, lambulatorio di sessuologia integrata e Lambulatorio AMIcO focalizzato sulle terapie integrate e la prescrizione medica di corretti stili di vita.

Questo provvedimento  dichiara lassessore Latronico  consolida il nostro impegno strategico per edificare un modello di sanità di prossimità, strutturato per rispondere con equità e modernità ai bisogni complessi dei pazienti più fragili. Lo stanziamento di queste risorse ci permette di potenziare in modo strutturale le campagne di prevenzione e di introdurre percorsi di cura allavanguardia, in grado di innalzare gli standard qualitativi dellassistenza in ogni area della nostra regione.