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La voce della Politica
|Medicina generale, via libera al concorso per la formazione specifica
28/05/2026
|La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il concorso pubblico, per esami, finalizzato all'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 20262029. L'avviso mette a disposizione 37 posti per laureati in medicina e chirurgia.
"I medici di medicina generale commenta lassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico rappresentano il primo, fondamentale punto di riferimento del Servizio Sanitario Regionale. Questo percorso formativo, della durata di 36 mesi, si inserisce nella cornice di profondo rinnovamento strutturale che stiamo realizzando.
I candidati dovranno inviare la domanda entro il termine di 30 giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dellestratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. Per l'ammissione sono richiesti la laurea in medicina e chirurgia, l'abilitazione all'esercizio della professione in Italia e l'iscrizione al relativo albo professionale entro l'inizio ufficiale delle attività, previsto entro dicembre 2026.
La selezione avverrà tramite la prova scritta ministeriale svolta in data e ora uniche su tutto il territorio nazionale. La prova scritta consisterà nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica, da svolgersi in due ore. Ai medici ammessi sarà corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa vigente.
I 37 professionisti si specializzeranno nelle strutture sanitarie, nelle Case della Comunità, negli Ospedali di Comunità e negli studi medici del territorio lucano, unendo la didattica teorica a ben 4.800 ore di attività pratica sul campo. Invitiamo i giovani medici - conclude lassessore - a cogliere questa opportunità e a scommettere sul futuro della sanità lucana.
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archivio
|La Voce della Politica
|28/05/2026 - CallMat Matera, 350 lavoratori sullorlo del baratro: pronti alla mobilitazione totale
Le Segreterie Regionali di SLC CGIL Fistel CISL UILFPC UGL Telecomunicazioni comunicano che presso la Prefettura di Matera si è svolto lincontro relativo alla vertenza CallMat, alla presenza delle organizzazioni sindacali, dellazienda e della Prefettura stessa.
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|28/05/2026 - Basilicata. Sanità, sì al piano sulle risorse vincolate
Su proposta dellassessore alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari per lanno...-->continua
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|28/05/2026 - Medicina generale, via libera al concorso per la formazione specifica
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il concorso pubblico, per esami, finalizzato all'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 20262029. L'avviso mette a disposizione 37 posti per laureati in medi...-->continua
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|28/05/2026 - Bardi: rinnovata stima per la Ministra Casellati
Dichiarazione del Presidente della Regione, Vito Bardi: Sul Fatto Quotidiano oggi in un articolo che si occupa di Forza Italia con riferimento esplicito al partito in Basilicata ed alla Ministra Casellati vengo chiamato inopinatamente in campo a sostegno dell...-->continua
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|28/05/2026 - Cupparo: una fake news su Casellati
In riferimento a notizie di stampa su presunte dimissioni della sen. Casellati da coordinatrice Fi Basilicata, lassessore Francesco Cupparo sottolinea che è destituita di ogni fondamento. Non ho alcuna informazione in tal senso. Tenuto conto dellimminente st...-->continua
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|28/05/2026 - Fp Cgil Potenza in IV Commissione consiliare regionale: ''Intrappolato nella logica dellinvarianza delle risorse ''
La FP CGIL Potenza è stata audita oggi dalla IV Commissione consiliare della Regione Basilicata nellambito del confronto sul Piano Socio Sanitario Regionale 2026-2030.
"Nel corso dellaudizione - afferma la segretaria generale Fp Cgil Potenza, Giuliana Sc...-->continua
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|28/05/2026 - Aliandro: profonda stima per il Ministro Casellati
Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Gianuario Aliandro, rinnova la propria "piena vicinanza politica e personale al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprimendo profonda stima per il lavoro svolto con serietà, equilibrio e senso delle istituzi...-->continua
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