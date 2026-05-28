La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il concorso pubblico, per esami, finalizzato all'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 20262029. L'avviso mette a disposizione 37 posti per laureati in medicina e chirurgia.



"I medici di medicina generale  commenta lassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico  rappresentano il primo, fondamentale punto di riferimento del Servizio Sanitario Regionale. Questo percorso formativo, della durata di 36 mesi, si inserisce nella cornice di profondo rinnovamento strutturale che stiamo realizzando.



I candidati dovranno inviare la domanda entro il termine di 30 giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dellestratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. Per l'ammissione sono richiesti la laurea in medicina e chirurgia, l'abilitazione all'esercizio della professione in Italia e l'iscrizione al relativo albo professionale entro l'inizio ufficiale delle attività, previsto entro dicembre 2026.



La selezione avverrà tramite la prova scritta ministeriale svolta in data e ora uniche su tutto il territorio nazionale. La prova scritta consisterà nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica, da svolgersi in due ore. Ai medici ammessi sarà corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa vigente.



I 37 professionisti si specializzeranno nelle strutture sanitarie, nelle Case della Comunità, negli Ospedali di Comunità e negli studi medici del territorio lucano, unendo la didattica teorica a ben 4.800 ore di attività pratica sul campo. Invitiamo i giovani medici - conclude lassessore - a cogliere questa opportunità e a scommettere sul futuro della sanità lucana.