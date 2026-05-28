Dichiarazione del Presidente della Regione, Vito Bardi: Sul Fatto Quotidiano oggi in un articolo che si occupa di Forza Italia con riferimento esplicito al partito in Basilicata ed alla Ministra Casellati vengo chiamato inopinatamente in campo a sostegno delle opinioni dellarticolista. Desidero pubblicamente rinnovare la mia stima per la Ministra Casellati, persona di assoluta autorevolezza e prestigio, con la quale ho sempre avuto rapporti di straordinaria cordialità. Per parte mia lavorerò sempre per lunità del partito, per una prospettiva inclusiva ed in grado di allargarne il consenso, attuando il programma di governo regionale e rinnovando quotidianamente il mio impegno per il bene della comunità lucana.