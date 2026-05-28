In riferimento a notizie di stampa su presunte dimissioni della sen. Casellati da coordinatrice Fi Basilicata, lassessore Francesco Cupparo sottolinea che è destituita di ogni fondamento. Non ho alcuna informazione in tal senso. Tenuto conto dellimminente stagione congressuale  aggiunge  saranno gli iscritti e i gruppi dirigenti a definire e decidere gli organismi dirigenti del partito per rilanciare la sua attività sui territori in vista delle future consultazioni elettorali.