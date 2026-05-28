Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Gianuario Aliandro, rinnova la propria "piena vicinanza politica e personale al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprimendo profonda stima per il lavoro svolto con serietà, equilibrio e senso delle istituzioni".



In queste ore - dichiara Aliandro - assistiamo alla diffusione di notizie prive di fondamento che alimentano inutili polemiche interne e mediatiche. Desidero ribadire con chiarezza la mia fiducia nei confronti del Ministro Casellati, figura autorevole che continua a rappresentare un punto di riferimento per Forza Italia e per il territorio lucano.



Il Ministro Casellati - prosegue - ha sempre dimostrato competenza, dedizione e attenzione verso la Basilicata, lavorando con responsabilità per il rafforzamento del partito e per il bene delle comunità locali. Per questo ritengo necessario respingere ogni tentativo di alimentare divisioni o ricostruzioni non corrispondenti alla realtà.



Forza Italia - conclude - deve continuare a lavorare unita, con spirito costruttivo e senso di responsabilità, valorizzando il contributo di chi ogni giorno opera con impegno e lealtà per il partito e per i cittadini.



