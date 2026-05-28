Le notizie apparse nelle ultime ore e riportate da alcune testate giornalistiche, secondo cui il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati sarebbe prossima a lasciare il ruolo di segretario regionale di Forza Italia in Basilicata, risultano del tutto infondate e prive di qualsiasi riscontro politico e istituzionale.



Lo dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia Fernando Picerno, che interviene pubblicamente "per esprimere piena solidarietà e sincera vicinanza al Ministro Casellati, destinataria di una ricostruzione giornalistica che, oltre a non corrispondere minimamente alla realtà dei fatti, appare chiaramente finalizzata ad alimentare artificiosamente divisioni e tensioni interne in un partito che, al contrario, continua a dimostrarsi coeso, radicato e compatto sullintero territorio lucano".



Forza Italia in Basilicata - prosegue Picerno - vive una fase di crescita politica e organizzativa significativa, grazie anche alla guida autorevole, equilibrata e costante del Ministro Casellati, che in questi anni ha saputo garantire presenza, ascolto e attenzione concreta verso le istanze provenienti dalle comunità lucane. Parlare oggi di un suo presunto passo indietro significa diffondere una narrazione priva di fondamento, che non trova alcun riscontro né nei fatti né nel confronto politico interno.



Il Ministro Casellati non ha alcuna intenzione di lasciare la guida regionale del partito. Il suo impegno continua con il consueto senso di responsabilità istituzionale, ma anche con quel forte attaccamento umano e politico verso la Basilicata che ha sempre dimostrato attraverso una presenza costante e una grande attenzione alle esigenze del territorio.



Secondo il Consigliere regionale attaccare una figura istituzionale di così alto profilo attraverso indiscrezioni costruite ad arte e interpretazioni strumentali rappresenta un modo scorretto di fare informazione e politica. Si tratta di colpi bassi che colpiscono innanzitutto sul piano umano e comportamentale e che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico, con il rispetto delle istituzioni e con il dibattito politico serio e trasparente.



Chi conosce il Ministro Casellati, aggiunge Picerno, sa bene quanto sia forte il suo legame con la nostra regione e quanto determinante sia stato il suo contributo nel rafforzamento della presenza di Forza Italia in Basilicata. Tentare di minare questa solidità attraverso indiscrezioni prive di fondamento significa cercare inutilmente di indebolire un progetto politico che continua invece a raccogliere consenso, credibilità e partecipazione.



Colgo questa circostanza, conclude Fernando Picerno, per rivolgere al Ministro Casellati i miei più sinceri auguri di buon lavoro, certo che continuerà a rappresentare con autorevolezza, equilibrio e dedizione un punto di riferimento importante per la comunità lucana e per tutto il nostro partito.