-->
|
La voce della Politica
|Vertenza Natuzzi, Cifarelli: ''Le minacce di chiusura confermano la crisi di sistema''
28/05/2026
|Vertenza Natuzzi, Cifarelli: "Le minacce di chiusura confermano la crisi di sistema. L'intervento di Invitalia sia la svolta per la partecipazione dei lavoratori e la tutela del distretto, non l'ennesimo paracadute senza garanzie"
"Gli esiti dell'ultimo tavolo convocato al MIMIT sulla vertenza Natuzzi confermano purtroppo tutte le preoccupazioni che avevo sollevato lo scorso 30 aprile, all'indomani del Consiglio comunale congiunto di Santeramo, Altamura e Matera. Lo scenario prospettato dall'azienda che ipotizza la chiusura di tre stabilimenti, lo stop di un anno per i siti di Santeramo PS e Graviscella e il contestuale trasferimento dei volumi produttivi all'estero è semplicemente irricevibile. Siamo di fronte all'ennesimo, inaccettabile tentativo di scaricare le difficoltà industriali interamente sulle spalle dei lavoratori e sul perimetro produttivo italiano del nostro distretto".
Lo dichiara il Consigliere regionale della Basilicata, Roberto Cifarelli.
"Già settimane fa avevo denunciato i ritardi ingiustificabili con cui le istituzioni locali, a partire dal Comune di Matera, sono arrivate a farsi carico della vertenza, ignorando per mesi i gridi d'allarme delle opposizioni e dei sindacati. Oggi quei nodi vengono al pettine. Non siamo di fronte alla crisi di una singola azienda, ma a una vera e propria crisi di sistema che minaccia un patrimonio strategico di 9.000 lavoratori e 600 imprese tra Puglia e Basilicata. Un distretto che rischia la desertificazione se non si mette un freno immediato a qualsiasi ipotesi di delocalizzazione".
In questo contesto continua Cifarelli l'annuncio del Ministro Urso circa l'avvio di una due diligence per valutare l'ingresso dello Stato nel capitale sociale di Natuzzi attraverso Invitalia rappresenta un fatto positivo, ma a una condizione chiara: la mano pubblica non deve servire a finanziare l'ennesimo ammortizzatore sociale a fondo perduto per coprire disimpegni industriali. Natuzzi ha beneficiato per oltre vent'anni di ingenti risorse pubbliche e, come ho già sostenuto, non può più essere considerata un soggetto esclusivamente privato. È un bene di interesse collettivo.
"Se lo Stato entra nel capitale, lo faccia per imporre una governance innovativa. È il momento di applicare coraggiosamente la legge 76/2025, dando concreta attuazione all'articolo 46 della Costituzione per la partecipazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori alla gestione e al controllo dell'impresa. Solo così potremo garantire trasparenza sulle scelte strategiche, investimenti reali nel reshoring e la salvaguardia dei livelli occupazionali".
"In vista dei due cruciali appuntamenti di giugno l'incontro in Regione Puglia il 4 giugno e il tavolo decisivo al MIMIT l'11 giugno chiedo alle Regioni Basilicata e Puglia di muoversi in totale sincronia e con la massima fermezza. È necessario sostenere in ogni sede la richiesta di riconoscimento dello stato di area di crisi complessa per l'intero distretto murgiano. Serve un fronte istituzionale unito e rigoroso per bloccare i piani di ridimensionamento di Natuzzi e pretendere un piano industriale che rimetta al centro il lavoro, il territorio e la dignità del nostro sistema produttivo", conclude Cifarelli.
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/05/2026 - CallMat Matera, 350 lavoratori sullorlo del baratro: pronti alla mobilitazione totale
Le Segreterie Regionali di SLC CGIL Fistel CISL UILFPC UGL Telecomunicazioni comunicano che presso la Prefettura di Matera si è svolto lincontro relativo alla vertenza CallMat, alla presenza delle organizzazioni sindacali, dellazienda e della Prefettura stessa.
...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Basilicata. Sanità, sì al piano sulle risorse vincolate
Su proposta dellassessore alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari per lanno...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Medicina generale, via libera al concorso per la formazione specifica
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il concorso pubblico, per esami, finalizzato all'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 20262029. L'avviso mette a disposizione 37 posti per laureati in medi...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Bardi: rinnovata stima per la Ministra Casellati
Dichiarazione del Presidente della Regione, Vito Bardi: Sul Fatto Quotidiano oggi in un articolo che si occupa di Forza Italia con riferimento esplicito al partito in Basilicata ed alla Ministra Casellati vengo chiamato inopinatamente in campo a sostegno dell...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Cupparo: una fake news su Casellati
In riferimento a notizie di stampa su presunte dimissioni della sen. Casellati da coordinatrice Fi Basilicata, lassessore Francesco Cupparo sottolinea che è destituita di ogni fondamento. Non ho alcuna informazione in tal senso. Tenuto conto dellimminente st...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Fp Cgil Potenza in IV Commissione consiliare regionale: ''Intrappolato nella logica dellinvarianza delle risorse ''
La FP CGIL Potenza è stata audita oggi dalla IV Commissione consiliare della Regione Basilicata nellambito del confronto sul Piano Socio Sanitario Regionale 2026-2030.
"Nel corso dellaudizione - afferma la segretaria generale Fp Cgil Potenza, Giuliana Sc...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Aliandro: profonda stima per il Ministro Casellati
Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Gianuario Aliandro, rinnova la propria "piena vicinanza politica e personale al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprimendo profonda stima per il lavoro svolto con serietà, equilibrio e senso delle istituzi...-->continua
|
|