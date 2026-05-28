-->
|
La voce della Politica
|Summa: ''Sanità, non autosufficienza ma anche occupazione e crisi del tessuto produttivo''
28/05/2026
|"La vertenza sulla sanità è la vertenza di tutte le vertenze. Chiediamo alla Regione Basilicata di aprirsi al confronto con le parti sindacali. È arrivato il momento che unitariamente, anche con le rappresentanze dei pensionati di Cisl e Uil, proviamo a costruire una vertenzialità che parta dal basso. Come Spi Cgil apriamo una battaglia su sanità, residenzialità degli anziani, non autosufficienza e cohousing sociale". È il messaggio lanciato dal segretario generale dello Spi Cgil Basilicata all'assemblea generale che si è svolta oggi a Potenza.
"Oggi la sanità locale ha un buco da 80 milioni di euro - ha detto Summa - in parte è stato compensato per non andare in commissariamento. Ma se oggi a questo buco non si aggiungono altre risorse, rischiamo una desertificazione della nostra sanità. La mobilità passiva si sta letteralmente mangiando il nostro piano sanitario: sono i 140 milioni di euro di lucani che si vanno a curare fuori regione, per un costo di 80 milioni, quanto la spesa complessiva di due o tre ospedali. Se continua questa erosione, con la crisi demografia e la popolazione che si riduce, il nostro servizio sanitario pubblico sarà sempre più a rischio. Le persone che potranno si rivolgeranno a alla sanità privata e chi non può non si curerà, aumentando le diseguaglianze"
In questo contesto si inserisce la proposta di legge di iniziativa popolare che ha al centro il sottofinanziamento del fondo sanitario nazionale, "che è la causa principale dell'indebolimento del servizio sanitario pubblico, la cui spesa rispetto al Pil è al di sotto del 6%, la più bassa d'Europa. Con la legge di iniziativa popolare e la raccolta delle firme che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane noi chiediamo che le risorse per il fondo sanitario nazionale siano almeno al 7,5%. Un milione e mezzo di Pil in più che significa avere altri 30 miliardi di euro da ridistribuire tra le varie regioni sulla quota capitaria e che in Basilicata ammonta è poco più di un miliardo. Ma se la Basilicata si spopola sempre di più e le esigenze saranno sempre più crescenti perché la popolazione invecchia, come sarà possibile garantire il diritto alla salute in Basilicata? Ecco perché serve un meccanismo nazionale di riparto, con un'aggiunta per le regioni sotto un milione di abitanti".
Nella battaglia sulla sanità rientra anche "la vertenzialità sulla non autosufficienza. La non autosufficienza - ha detto Summa - non può essere una questione di famiglia, ma è una questione pubblica dello Stato, che deve mettere le risorse e i servizi affinché le persone possano avere la giusta assistenza. Su questo abbiamo presentato in Regione due proposte di legge, una sull'invecchiamento attivo, la legge 29 del 2017, che di fatto è inapplicata con lo stanziamento di risorse per rendere applicabile la legge 33 del 2023 sulla non autosufficienza, e la legge sul co-housing sociale. La situazione delle case di riposo, dell'aumento delle rette e dell'assistenza domiciliare in Basilicata è critica. Le case di riposo sono diventate l'unico luogo di residenzialità d'invecchiamento, senza altre possibilità e nel silenzio assoluto di tutta la politica. Siamo arrivati a un punto di non ritorno nella nostra regione. La situazione nella nostra regione è talmente profonda e drammatica sul piano economico, sociale e occupazionale - ha concluso Summa - che necessita di una vertenzialità diffusa fino a programmare lo sciopero generale".
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/05/2026 - CallMat Matera, 350 lavoratori sullorlo del baratro: pronti alla mobilitazione totale
Le Segreterie Regionali di SLC CGIL Fistel CISL UILFPC UGL Telecomunicazioni comunicano che presso la Prefettura di Matera si è svolto lincontro relativo alla vertenza CallMat, alla presenza delle organizzazioni sindacali, dellazienda e della Prefettura stessa.
...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Basilicata. Sanità, sì al piano sulle risorse vincolate
Su proposta dellassessore alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari per lanno...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Medicina generale, via libera al concorso per la formazione specifica
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il concorso pubblico, per esami, finalizzato all'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 20262029. L'avviso mette a disposizione 37 posti per laureati in medi...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Bardi: rinnovata stima per la Ministra Casellati
Dichiarazione del Presidente della Regione, Vito Bardi: Sul Fatto Quotidiano oggi in un articolo che si occupa di Forza Italia con riferimento esplicito al partito in Basilicata ed alla Ministra Casellati vengo chiamato inopinatamente in campo a sostegno dell...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Cupparo: una fake news su Casellati
In riferimento a notizie di stampa su presunte dimissioni della sen. Casellati da coordinatrice Fi Basilicata, lassessore Francesco Cupparo sottolinea che è destituita di ogni fondamento. Non ho alcuna informazione in tal senso. Tenuto conto dellimminente st...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Fp Cgil Potenza in IV Commissione consiliare regionale: ''Intrappolato nella logica dellinvarianza delle risorse ''
La FP CGIL Potenza è stata audita oggi dalla IV Commissione consiliare della Regione Basilicata nellambito del confronto sul Piano Socio Sanitario Regionale 2026-2030.
"Nel corso dellaudizione - afferma la segretaria generale Fp Cgil Potenza, Giuliana Sc...-->continua
|
|
|28/05/2026 - Aliandro: profonda stima per il Ministro Casellati
Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Gianuario Aliandro, rinnova la propria "piena vicinanza politica e personale al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprimendo profonda stima per il lavoro svolto con serietà, equilibrio e senso delle istituzi...-->continua
|
|