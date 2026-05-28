"La vertenza sulla sanità è la vertenza di tutte le vertenze. Chiediamo alla Regione Basilicata di aprirsi al confronto con le parti sindacali. È arrivato il momento che unitariamente, anche con le rappresentanze dei pensionati di Cisl e Uil, proviamo a costruire una vertenzialità che parta dal basso. Come Spi Cgil apriamo una battaglia su sanità, residenzialità degli anziani, non autosufficienza e cohousing sociale". È il messaggio lanciato dal segretario generale dello Spi Cgil Basilicata all'assemblea generale che si è svolta oggi a Potenza.



"Oggi la sanità locale ha un buco da 80 milioni di euro - ha detto Summa - in parte è stato compensato per non andare in commissariamento. Ma se oggi a questo buco non si aggiungono altre risorse, rischiamo una desertificazione della nostra sanità. La mobilità passiva si sta letteralmente mangiando il nostro piano sanitario: sono i 140 milioni di euro di lucani che si vanno a curare fuori regione, per un costo di 80 milioni, quanto la spesa complessiva di due o tre ospedali. Se continua questa erosione, con la crisi demografia e la popolazione che si riduce, il nostro servizio sanitario pubblico sarà sempre più a rischio. Le persone che potranno si rivolgeranno a alla sanità privata e chi non può non si curerà, aumentando le diseguaglianze"



In questo contesto si inserisce la proposta di legge di iniziativa popolare che ha al centro il sottofinanziamento del fondo sanitario nazionale, "che è la causa principale dell'indebolimento del servizio sanitario pubblico, la cui spesa rispetto al Pil è al di sotto del 6%, la più bassa d'Europa. Con la legge di iniziativa popolare e la raccolta delle firme che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane noi chiediamo che le risorse per il fondo sanitario nazionale siano almeno al 7,5%. Un milione e mezzo di Pil in più che significa avere altri 30 miliardi di euro da ridistribuire tra le varie regioni sulla quota capitaria e che in Basilicata ammonta è poco più di un miliardo. Ma se la Basilicata si spopola sempre di più e le esigenze saranno sempre più crescenti perché la popolazione invecchia, come sarà possibile garantire il diritto alla salute in Basilicata? Ecco perché serve un meccanismo nazionale di riparto, con un'aggiunta per le regioni sotto un milione di abitanti".



Nella battaglia sulla sanità rientra anche "la vertenzialità sulla non autosufficienza. La non autosufficienza - ha detto Summa - non può essere una questione di famiglia, ma è una questione pubblica dello Stato, che deve mettere le risorse e i servizi affinché le persone possano avere la giusta assistenza. Su questo abbiamo presentato in Regione due proposte di legge, una sull'invecchiamento attivo, la legge 29 del 2017, che di fatto è inapplicata con lo stanziamento di risorse per rendere applicabile la legge 33 del 2023 sulla non autosufficienza, e la legge sul co-housing sociale. La situazione delle case di riposo, dell'aumento delle rette e dell'assistenza domiciliare in Basilicata è critica. Le case di riposo sono diventate l'unico luogo di residenzialità d'invecchiamento, senza altre possibilità e nel silenzio assoluto di tutta la politica. Siamo arrivati a un punto di non ritorno nella nostra regione. La situazione nella nostra regione è talmente profonda e drammatica sul piano economico, sociale e occupazionale - ha concluso Summa - che necessita di una vertenzialità diffusa fino a programmare lo sciopero generale".

