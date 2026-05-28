Il Presidente ha incontrato i primi cittadini appena eletti, invitando a fare squadra per affrontare insieme le problematiche del territorio. L'intenzione è quella di rendere questi incontri periodici, strutturandoli anche attraverso tavoli ristretti per specifiche aree geografiche.



Un patto di lealtà, un metodo di lavoro condiviso e la volontà ferrea di fare squadra per il bene dei cittadini, partendo da una fotografia realistica delle criticità attuali. Questo il fulcro del proficuo incontro svoltosi oggi a Potenza tra il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e i sindaci neo eletti.

Lappuntamento ha segnato lavvio di un percorso di confronto continuo. Bardi ha espresso l'intenzione di rendere questi incontri periodici, strutturandoli anche attraverso tavoli ristretti per specifiche aree geografiche, così da analizzare e risolvere i problemi in modo mirato.

"Non viviamo un momento facile a livello nazionale dal punto di vista economico - ha esordito Bardi rivolgendosi ai primi cittadini - e per questo motivo è fondamentale unire le forze. La Regione è e sarà vicina ai territori. Quello che vi propongo è un rapporto costante, all'insegna della massima disponibilità e di una lealtà istituzionale che ci permetta di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni".

Il Presidente ha ribadito il concetto di partecipazione attiva e propositiva da parte dei sindaci: La vostra conoscenza del territorio è una risorsa preziosa. Chiediamo i vostri consigli nellottica di una collaborazione costante e fattiva. Verró personalmente nei vostri Comuni per toccare con mano le problematiche e ascoltare la voce dei cittadini. Il nostro traguardo finale è unico e condiviso: creare reali condizioni di benessere per i lucani".