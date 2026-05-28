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La voce della Politica

Fondo Sanitario, Bochicchio: la Basilicata faccia fronte comune

28/05/2026

Lo avevamo già scritto, insistendo su questo punto, perché la sanità per gli italiani è importante quanto avere una casa di proprietà. Sono due pilastri della stessa sicurezza sociale sui quali i cittadini misurano la stabilità delle politiche pubbliche e laffidabilità della classe dirigente, perché garantiscono certezze nel presente e nel futuro. Dunque, la sanità pubblica, in questa fase di riforme, sta mostrando criticità in tutta Italia e occorre che il Governo nazionale destini maggiori risorse, perché se il cambiamento diventa un pretesto per produrre tagli non siamo di fronte a razionalizzazione ma a una mera riduzione dei servizi ai cittadini. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp, Antonio Bochicchio, che prosegue:

Bene hanno fatto il presidente Bardi e lassessore Latronico a rivolgersi al Governo, ribadendo che le risorse non possono andare in direzione opposta ai bisogni di cura. È necessario, quindi, che il Fondo sanitario non solo venga incrementato, ma che i criteri di distribuzione tengano conto delle diverse esigenze territoriali, della distribuzione demografica e dellinvecchiamento della popolazione, oltre che delle condizioni di marginalità territoriale, fattori che incidono direttamente sulla spesa sanitaria. In Basilicata ne conosciamo bene gli effetti e, accanto a una gestione non sempre adeguata, è anche questo a pesare sugli equilibri di bilancio, al di là delle responsabilità politiche individuali o collettive.

Come opposizione  evidenzia Bochicchio  avevamo acceso i riflettori su questo tema, e in tal senso è stata presentata una proposta di legge, a prima firma del collega Lacorazza, discussa nelle Commissioni proprio per affrontare le ormai evidenti carenze del Fondo sanitario nazionale. Non abbiamo registrato la convergenza della maggioranza su questa proposta per ragioni che oggi appaiono superate dalla giusta apertura del presidente Bardi. Il sostegno a questo percorso diventa allora uno spartiacque, anche nel rispetto del dettato costituzionale che riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettività, garantendo le cure. In questi anni i divari sono cresciuti e nel Mezzogiorno hanno pesato in modo significativo; si registra inoltre uno scarto sempre più evidente tra aree interne e centri urbani, che impone un modello nuovo, più aderente alla realtà, capace di ridurre diseguaglianze e squilibri. È il momento - conclude - di fare fronte comune, forse si poteva intervenire prima, ma accogliamo positivamente questa apertura che ci colloca tutti dalla stessa parte, quella dei cittadini lucani.



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