Incontro operativo questa mattina con il Direttore dellASP in vista dellimminente apertura dellOspedale di Comunità, una struttura strategica che rappresenterà un presidio moderno ed efficiente al servizio del territorio e dei cittadini.



Con la massima chiarezza e responsabilità, confermo che allinterno della nuova organizzazione saranno mantenuti tutti i servizi specialistici oggi presenti nel poliambulatorio, con la riattivazione della fisioterapia e un importante intervento di ammodernamento del reparto di nefrologia.



In una fase così delicata e decisiva per il futuro della sanità lucana, servirebbero equilibrio, serietà e senso delle istituzioni. Per questo dispiace assistere a forme di controinformazione superficiale e ideologica, alimentate anche da chi, per ruolo e competenza, dovrebbe invece contribuire a rassicurare i cittadini e accompagnare con responsabilità i processi di cambiamento, nel pieno rispetto del giuramento di Ippocrate.



LOspedale di Comunità non sarà un ridimensionamento, ma una grande opportunità di rilancio sanitario e territoriale, capace di integrare e rafforzare tutte le attività specialistiche già esistenti, guardando con visione alle sfide future della sanità.



Un ringraziamento allAssessore alla Sanità della Regione Basilicata Cosimo Latronico, al Direttore De Filippis e a tutto lo staff dellASP per il lavoro serio e concreto che stanno portando avanti.