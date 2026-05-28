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Muro Lucano, verso lapertura dellOspedale di Comunità: ''Nessun taglio ai servizi''

28/05/2026

Incontro operativo questa mattina con il Direttore dellASP in vista dellimminente apertura dellOspedale di Comunità, una struttura strategica che rappresenterà un presidio moderno ed efficiente al servizio del territorio e dei cittadini.

Con la massima chiarezza e responsabilità, confermo che allinterno della nuova organizzazione saranno mantenuti tutti i servizi specialistici oggi presenti nel poliambulatorio, con la riattivazione della fisioterapia e un importante intervento di ammodernamento del reparto di nefrologia.

In una fase così delicata e decisiva per il futuro della sanità lucana, servirebbero equilibrio, serietà e senso delle istituzioni. Per questo dispiace assistere a forme di controinformazione superficiale e ideologica, alimentate anche da chi, per ruolo e competenza, dovrebbe invece contribuire a rassicurare i cittadini e accompagnare con responsabilità i processi di cambiamento, nel pieno rispetto del giuramento di Ippocrate.

LOspedale di Comunità non sarà un ridimensionamento, ma una grande opportunità di rilancio sanitario e territoriale, capace di integrare e rafforzare tutte le attività specialistiche già esistenti, guardando con visione alle sfide future della sanità.

Un ringraziamento allAssessore alla Sanità della Regione Basilicata Cosimo Latronico, al Direttore De Filippis e a tutto lo staff dellASP per il lavoro serio e concreto che stanno portando avanti.



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