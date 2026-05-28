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La voce della Politica
|Muro Lucano, verso lapertura dellOspedale di Comunità: ''Nessun taglio ai servizi''
28/05/2026
|Incontro operativo questa mattina con il Direttore dellASP in vista dellimminente apertura dellOspedale di Comunità, una struttura strategica che rappresenterà un presidio moderno ed efficiente al servizio del territorio e dei cittadini.
Con la massima chiarezza e responsabilità, confermo che allinterno della nuova organizzazione saranno mantenuti tutti i servizi specialistici oggi presenti nel poliambulatorio, con la riattivazione della fisioterapia e un importante intervento di ammodernamento del reparto di nefrologia.
In una fase così delicata e decisiva per il futuro della sanità lucana, servirebbero equilibrio, serietà e senso delle istituzioni. Per questo dispiace assistere a forme di controinformazione superficiale e ideologica, alimentate anche da chi, per ruolo e competenza, dovrebbe invece contribuire a rassicurare i cittadini e accompagnare con responsabilità i processi di cambiamento, nel pieno rispetto del giuramento di Ippocrate.
LOspedale di Comunità non sarà un ridimensionamento, ma una grande opportunità di rilancio sanitario e territoriale, capace di integrare e rafforzare tutte le attività specialistiche già esistenti, guardando con visione alle sfide future della sanità.
Un ringraziamento allAssessore alla Sanità della Regione Basilicata Cosimo Latronico, al Direttore De Filippis e a tutto lo staff dellASP per il lavoro serio e concreto che stanno portando avanti.
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|La Voce della Politica
|28/05/2026 - Criticità assistenza protesica in basilicata: lettera alle istituzioni regionali
Una lettera articolata, inviata al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, allAssessore alla Salute Cosimo Latronico, alla Quarta Commissione consiliare e ai principali gruppi politici regionali, denuncia gravi criticità nel sistema dellassistenza protesica e nella...-->continua
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|28/05/2026 - Fondo Sanitario, Bochicchio: la Basilicata faccia fronte comune
Lo avevamo già scritto, insistendo su questo punto, perché la sanità per gli italiani è importante quanto avere una casa di proprietà. Sono due pilastri della stessa sicurezza sociale sui quali i cittadini misurano la stabilità delle politiche pubbliche e la...-->continua
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|28/05/2026 - Parco Vulture, il commissario: accuse strumentali
In relazione al comunicato stampa diffuso dalle Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, il Commissario Straordinario dellEnte Parco Naturale Regionale del Vulture, Giovanni Di Bello, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, nel rispetto del ruolo i...-->continua
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|27/05/2026 - Ambarus alla guida della Caritas Italiana: le felicitazioni della Cisl Basilicata
Potenza, 27 maggio 2026 «Una nomina che ci riempie di orgoglio come lucani e di speranza per la nostra terra e per tutto il paese». Così il segretario generale della Cisl Basilicata esprime le più vive congratulazioni a Mons. Benoni Ambarus per la sua elezio...-->continua
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|27/05/2026 - SS7 MateraFerrandina, Marrese: Disagi forti per i cittadini, servono correttivi immediati nella gestione dei cantieri
Il Consigliere regionale Piero Marrese interviene sulla situazione della strada statale 7 MateraFerrandina, alla luce dei forti disagi registrati negli ultimi giorni:Numerosi automobilisti e pendolari, spiega Marrese, mi hanno segnalato in queste ore le gra...-->continua
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|27/05/2026 - Parata dei Turchi, Padula: Unitalsi attiva navetta per disabili
La Garante per le persone con disabilità della regione Basilicata, Marika Padula, informa la cittadinanza dellattivazione di un servizio navetta dedicato alle persone con disabilità, messo a disposizione dalla Sottosezione di Potenza dellUNITALSI in occasion...-->continua
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