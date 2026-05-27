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La voce della Politica
|Ambarus alla guida della Caritas Italiana: le felicitazioni della Cisl Basilicata
27/05/2026
|Potenza, 27 maggio 2026 «Una nomina che ci riempie di orgoglio come lucani e di speranza per la nostra terra e per tutto il paese». Così il segretario generale della Cisl Basilicata esprime le più vive congratulazioni a Mons. Benoni Ambarus per la sua elezione a presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute, incarico che, in virtù dello statuto di Caritas Italiana, comporta anche la guida della Caritas Italiana. «Mons. Ambarus è una figura che conosciamo e stimiamo profondamente», dichiara il sindacalista rimarcando come nel «suo impegno pastorale come Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico ha dimostrato quanto sia possibile coniugare la vicinanza alle persone più fragili con una visione capace di costruire comunità. Oggi quella stessa sensibilità viene messa al servizio dellintera Chiesa italiana e del paese. Sapere che a guidare un fondamentale presidio di ascolto dei più fragili, quale è la Caritas Italiana, cè un pastore che conosce da vicino le difficoltà del Sud, le fatiche delle famiglie e il valore della solidarietà concreta, è motivo di grande fiducia. Come comunità della Cisl facciamo a Mons. Ambarus i più sinceri auguri per questo nuovo e importante cammino, nella certezza che il suo servizio sarà un riferimento prezioso per tutti coloro che operano nel sostegno alle persone fragili e per realizzare il bene comune», conclude Cavallo.
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|27/05/2026 - Ambarus alla guida della Caritas Italiana: le felicitazioni della Cisl Basilicata
Potenza, 27 maggio 2026 «Una nomina che ci riempie di orgoglio come lucani e di speranza per la nostra terra e per tutto il paese». Così il segretario generale della Cisl Basilicata esprime le più vive congratulazioni a Mons. Benoni Ambarus per la sua elezione a presidente...-->continua
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|27/05/2026 - SS7 MateraFerrandina, Marrese: Disagi forti per i cittadini, servono correttivi immediati nella gestione dei cantieri
Il Consigliere regionale Piero Marrese interviene sulla situazione della strada statale 7 MateraFerrandina, alla luce dei forti disagi registrati negli ultimi giorni:Numerosi automobilisti e pendolari, spiega Marrese, mi hanno segnalato in queste ore le gra...-->continua
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|27/05/2026 - Parata dei Turchi, Padula: Unitalsi attiva navetta per disabili
La Garante per le persone con disabilità della regione Basilicata, Marika Padula, informa la cittadinanza dellattivazione di un servizio navetta dedicato alle persone con disabilità, messo a disposizione dalla Sottosezione di Potenza dellUNITALSI in occasion...-->continua
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|27/05/2026 - Diga Marsico, indennità espropri, Lacorazza scrive a Musacchio
Ieri abbiamo scritto al presidente del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio, dopo le numerose segnalazioni da parte di proprietari dei terreni interessati dalle procedure espropriative connesse alle opere di completamento funzionale dello schema irriguo ...-->continua
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|27/05/2026 - Dichiarazione dellassessore regionale alle Politiche di Sviluppo, Francesco Cupparo
Esprimo auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti in questa consultazione amministrativa che troveranno in me e nel mio Dipartimento sempre ascolto e piena disponibilità di dialogo e confronto sui problemi che riguardano le nostre comunità. In particolar...-->continua
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|27/05/2026 - UGL Matera: auguri a Monsignor Benoni Ambarus per il nuovo incarico alla guida di Caritas Italiana
Il Segretario Provinciale Pino Giordano, insieme alla Segreteria Provinciale UGL Matera, esprime le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, per la sua elezione...-->continua
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|27/05/2026 - Pepe su mons. Ambarus presidente Caritas
L'elezione di Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, alla presidenza di Caritas Italiana premia una visione ecclesiale radicata nell'ascolto e rappresenta un motivo di legittimo orgoglio per la Basilicata. A Sua Eccellenza ...-->continua
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