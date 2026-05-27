Potenza, 27 maggio 2026  «Una nomina che ci riempie di orgoglio come lucani e di speranza per la nostra terra e per tutto il paese». Così il segretario generale della Cisl Basilicata esprime le più vive congratulazioni a Mons. Benoni Ambarus per la sua elezione a presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute, incarico che, in virtù dello statuto di Caritas Italiana, comporta anche la guida della Caritas Italiana. «Mons. Ambarus è una figura che conosciamo e stimiamo profondamente», dichiara il sindacalista rimarcando come nel «suo impegno pastorale come Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico ha dimostrato quanto sia possibile coniugare la vicinanza alle persone più fragili con una visione capace di costruire comunità. Oggi quella stessa sensibilità viene messa al servizio dellintera Chiesa italiana e del paese. Sapere che a guidare un fondamentale presidio di ascolto dei più fragili, quale è la Caritas Italiana, cè un pastore che conosce da vicino le difficoltà del Sud, le fatiche delle famiglie e il valore della solidarietà concreta, è motivo di grande fiducia. Come comunità della Cisl facciamo a Mons. Ambarus i più sinceri auguri per questo nuovo e importante cammino, nella certezza che il suo servizio sarà un riferimento prezioso per tutti coloro che operano nel sostegno alle persone fragili e per realizzare il bene comune», conclude Cavallo.



