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La voce della Politica
|SS7 MateraFerrandina, Marrese: Disagi forti per i cittadini, servono correttivi immediati nella gestione dei cantieri
27/05/2026
|Il Consigliere regionale Piero Marrese interviene sulla situazione della strada statale 7 MateraFerrandina, alla luce dei forti disagi registrati negli ultimi giorni:Numerosi automobilisti e pendolari, spiega Marrese, mi hanno segnalato in queste ore le gravi difficoltà lungo la SS7, con code molto lunghe e tempi di percorrenza che arrivano fino a unora in più rispetto al normale. Una situazione che sta creando notevoli problemi a chi quotidianamente utilizza questa arteria per recarsi al lavoro.
«I lavori in corso, prosegue, sono certamente necessari e rappresentano interventi positivi di rifacimento e miglioramento della strada. Tuttavia, non si può ignorare che attualmente sulla stessa arteria insistono contemporaneamente più cantieri, attivi negli stessi orari e, soprattutto, nelle fasce di maggiore traffico».
Il Consigliere evidenzia come questa organizzazione stia determinando un impatto eccessivo sulla viabilità: Comprendiamo che lesecuzione dei lavori in orario notturno comporterebbe maggiori costi, ma è indispensabile individuare soluzioni alternative per ridurre i disagi. Non è pensabile concentrare più interventi nello stesso momento e nelle ore di punta, quando migliaia di cittadini si spostano per lavoro.
Marrese rivolge quindi un appello ad ANAS, ente gestore della rete: Ringraziamo ANAS e la sua dirigenza per limpegno e lattenzione al nostro territorio e chiediamo di aprire un dialogo con le imprese operanti sulla tratta per rivedere lorganizzazione dei cantieri, valutando una distribuzione diversa degli interventi o, dove possibile, individuare risorse aggiuntive per consentire lavorazioni nelle ore notturne o comunque in fasce meno impattanti. Così comè, la situazione è davvero difficile per i cittadini e per le imprese del territorio.
In conclusione, il Consigliere torna su un tema strategico: È necessario, inoltre, accelerare e snellire le procedure per lavvio degli interventi strutturali, a partire dal raddoppio a quattro corsie. La SS7 MateraFerrandina è uninfrastruttura fondamentale per la provincia di Matera e per tutta la Basilicata e rappresenta una condizione essenziale per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Su questo non sono più ammissibili ritardi.
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|La Voce della Politica
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