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Parata dei Turchi, Padula: Unitalsi attiva navetta per disabili

27/05/2026

La Garante per le persone con disabilità della regione Basilicata, Marika Padula, informa la cittadinanza dellattivazione di un servizio navetta dedicato alle persone con disabilità, messo a disposizione dalla Sottosezione di Potenza dellUNITALSI in occasione della Parata prevista per giovedì 29 maggio 2026.

Il servizio è rivolto ai residenti della Città di Potenza che ne faranno richiesta e consentirà laccompagnamento dalla propria abitazione fino allarea individuata nei pressi dellingresso del seminario in viale Marconi, dove sarà predisposta una postazione dedicata per assistere alla Parata.

Al termine dellevento sarà garantito anche il viaggio di ritorno. Per prenotare il servizio è possibile contattare il numero: 380 266 3913

Si tratta di uniniziativa importante  dichiara la Garante Marika Padula  perché consente alle persone con disabilità di partecipare a un momento significativo per la comunità cittadina, favorendo concretamente accessibilità, inclusione e partecipazione. Un plauso particolare va alla Sottosezione di Potenza dellUNITALSI, per la sensibilità dimostrata e per limpegno concreto profuso a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La Garante invita le persone interessate, le famiglie, le associazioni e la cittadinanza a diffondere linformazione, affinché il servizio possa raggiungere tutti coloro che ne hanno necessità.



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