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La voce della Politica
|Parata dei Turchi, Padula: Unitalsi attiva navetta per disabili
27/05/2026
|La Garante per le persone con disabilità della regione Basilicata, Marika Padula, informa la cittadinanza dellattivazione di un servizio navetta dedicato alle persone con disabilità, messo a disposizione dalla Sottosezione di Potenza dellUNITALSI in occasione della Parata prevista per giovedì 29 maggio 2026.
Il servizio è rivolto ai residenti della Città di Potenza che ne faranno richiesta e consentirà laccompagnamento dalla propria abitazione fino allarea individuata nei pressi dellingresso del seminario in viale Marconi, dove sarà predisposta una postazione dedicata per assistere alla Parata.
Al termine dellevento sarà garantito anche il viaggio di ritorno. Per prenotare il servizio è possibile contattare il numero: 380 266 3913
Si tratta di uniniziativa importante dichiara la Garante Marika Padula perché consente alle persone con disabilità di partecipare a un momento significativo per la comunità cittadina, favorendo concretamente accessibilità, inclusione e partecipazione. Un plauso particolare va alla Sottosezione di Potenza dellUNITALSI, per la sensibilità dimostrata e per limpegno concreto profuso a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
La Garante invita le persone interessate, le famiglie, le associazioni e la cittadinanza a diffondere linformazione, affinché il servizio possa raggiungere tutti coloro che ne hanno necessità.
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|La Voce della Politica
|27/05/2026 - Ambarus alla guida della Caritas Italiana: le felicitazioni della Cisl Basilicata
Potenza, 27 maggio 2026 «Una nomina che ci riempie di orgoglio come lucani e di speranza per la nostra terra e per tutto il paese». Così il segretario generale della Cisl Basilicata esprime le più vive congratulazioni a Mons. Benoni Ambarus per la sua elezione a presidente...-->continua
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|27/05/2026 - SS7 MateraFerrandina, Marrese: Disagi forti per i cittadini, servono correttivi immediati nella gestione dei cantieri
Il Consigliere regionale Piero Marrese interviene sulla situazione della strada statale 7 MateraFerrandina, alla luce dei forti disagi registrati negli ultimi giorni:Numerosi automobilisti e pendolari, spiega Marrese, mi hanno segnalato in queste ore le gra...-->continua
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|27/05/2026 - Parata dei Turchi, Padula: Unitalsi attiva navetta per disabili
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|27/05/2026 - Diga Marsico, indennità espropri, Lacorazza scrive a Musacchio
Ieri abbiamo scritto al presidente del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio, dopo le numerose segnalazioni da parte di proprietari dei terreni interessati dalle procedure espropriative connesse alle opere di completamento funzionale dello schema irriguo ...-->continua
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|27/05/2026 - Dichiarazione dellassessore regionale alle Politiche di Sviluppo, Francesco Cupparo
Esprimo auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti in questa consultazione amministrativa che troveranno in me e nel mio Dipartimento sempre ascolto e piena disponibilità di dialogo e confronto sui problemi che riguardano le nostre comunità. In particolar...-->continua
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|27/05/2026 - UGL Matera: auguri a Monsignor Benoni Ambarus per il nuovo incarico alla guida di Caritas Italiana
Il Segretario Provinciale Pino Giordano, insieme alla Segreteria Provinciale UGL Matera, esprime le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, per la sua elezione...-->continua
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|27/05/2026 - Pepe su mons. Ambarus presidente Caritas
L'elezione di Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, alla presidenza di Caritas Italiana premia una visione ecclesiale radicata nell'ascolto e rappresenta un motivo di legittimo orgoglio per la Basilicata. A Sua Eccellenza ...-->continua
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